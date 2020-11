La bonification des soins à domicile - Pour mieux répondre aux besoins criants observés sur le terrain

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Collectif des organisations pour les soins à domicile au Québec salue l'investissement supplémentaire du gouvernement du Québec afin de bonifier l'offre de soins à domicile. Il s'agit en effet d'une annonce qui permettra de répondre en partie aux besoins criants. Nos équipes sur le terrain nous rapportent le fait que des usagers sont en attente pour obtenir des services depuis des mois et que leur qualité de vie et leur santé en sont affectées.

Répondre rapidement aux besoins des ainés

« Le contexte actuel impose d'offrir davantage de soins et de services à domicile. En plus de représenter une solution à court terme, celle-ci est aussi une voie d'avenir qui correspond au souhait véritable des patients. Pour y arriver, le gouvernement peut compter sur le réseau de la santé, le réseau communautaire, les entreprises d'économie sociale ou les entreprises privées. » déclare Zoe Vernham, Directrice générale de l'innovation en soins de santé chez Bayshore Soins à domicile et porte-parole du Collectif.

Le Collectif est conscient des défis auxquels le réseau fait actuellement face, principalement en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et compétente. Les membres sont disponibles pour contribuer aux efforts requis pour permettre aux aînés d'obtenir les soins de qualité dont ils ont besoin, de manière professionnelle et sécuritaire.

« Le concept de libre-choix de l'individu demeure aussi une priorité lorsque vient le temps d'obtenir des soins. Nos organisations font partie des options et nous savons que nos employés, des professionnels formés, sont en mesure de soutenir l'offre de soins à domicile de manière sécuritaire, en respectant les plus hauts standards de prévention des infections. » explique Zoe Vernham.

À propos du Collectif

Le Collectif des organisations pour les soins à domicile au Québec est composé de sept organisations qui emploient plus de 1400 individus et professionnels qui offrent des services et des soins à domicile de qualité. Le Collectif a été mis sur pied dans la foulée de la pandémie afin de combiner les efforts de ses membres quant à leur volonté de soutenir et d'optimiser l'offre de soins à domicile.

