La Boite à Vins, spécialiste des vins du Québec, ouvre une nouvelle boutique à Montréal

Louis-Philippe Mercier, copropriétaire et sommelier de La Boîte à Vins, parcourt les vignobles de la province et va à la rencontre des producteurs pour dénicher ce qui se fait de mieux dans l'industrie viticole du Québec, privilégiant les vignobles de petites productions qui ne sont généralement pas représentés à la SAQ.

En plus des vins, la boutique compte quelques cidres locaux, des bières de microbrasseries québécoises, des boissons sans alcool et des produits d'épicerie de petites entreprises de chez nous, comme des fromages, confits, rillettes, noix et biscottis salés.

Il est aussi possible de magasiner sur la boutique en ligne de La Boîte à Vins et de profiter de la livraison gratuite de vins du Québec partout à Montréal et dans une partie de la Rive-Sud, dont des caisses découverte de 6 ou 12 bouteilles. Des ateliers de dégustation virtuels de vins et fromages d'ici, animés par le sommelier de La Boîte à Vins, sont également offerts pour les entreprises et pour les particuliers.

La Boîte à Vins, c'est :

des caisses découvertes de vins du Québec, conçues par un sommelier spécialiste et livrées gratuitement

des coffrets-cadeaux de vins du Québec

des dégustations sur mesure en entreprise ou lors d'événements

une présence active au Conseil des Vins du Québec

La Boîte à Vins

3641, rue Dandurand, Montréal

boiteavins.com

SOURCE La Boite à Vins

Renseignements: Patrice Bray, copropriétaire et directeur général à La Boîte à Vins, 1 514 691 3817

Liens connexes

https://boiteavins.com/