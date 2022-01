Ce programme permettra aux travailleurs de première ligne noirs de consulter gratuitement des professionnels de la santé mentale.

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - La Black Health Alliance et Innovate Inclusion ont pour mission de favoriser l'accès à 200 travailleurs de première ligne et travailleurs essentiels noirs à des soins de santé mentale.

À compter du mercredi 12 janvier, le programme acceptera les demandes des travailleurs de première ligne et des travailleurs essentiels noirs qui résident en Ontario et au Québec. Une fois la demande traitée, les personnes admissibles seront mises en contact avec un professionnel de la santé mentale pour cinq séances gratuites d'une heure.

Cette initiative essentielle est mise en œuvre dans le cadre des efforts continus d'Innovate Inclusion visant à créer un accès aux services pour les membres de la collectivité traditionnellement exclus.

« Alors que nous sommes soumis à des restrictions accrues et à des politiques spécialisées en raison de la pandémie, il est important que la communauté noire normalise la recherche de soutien auprès de professionnels de la santé mentale, a déclaré Sarah Juma, chef de la direction d'Innovate Inclusion. Dans le but de créer un espace sécuritaire, nous avons dressé une liste de professionnels qui s'identifient comme Noirs et qui travaillent à partir d'un cadre antiraciste qui tient compte des traumatismes uniques auxquels fait face notre communauté. »

« Des soins de santé mentale adaptés à la culture sont une nécessité. Alors que la pandémie exacerbe une crise qui prend déjà de l'ampleur pour de nombreux Ontariens et Québécois noirs, il est important que nous établissions des partenariats intersectoriels afin d'élaborer des approches novatrices pour accroître l'accès et éliminer les obstacles aux soins dont les gens ont besoin. C'est ce que notre partenariat avec Innovate Inclusion et cette initiative vise à faire », a affirmé Paul Bailey, directeur général, Black Health Alliance.

Les séances d'information auront lieu le vendredi 14 janvier à 19 h et le mardi 18 janvier à 18 h. Pour obtenir plus de détails, envoyez un courriel à [email protected] Inscrivez-vous à www.bemhi.ca.

En 2020, Innovate Inclusion a lancé l'initiative Black Entrepreneur Mental Health Initiative (BEMHI) en réponse directe à l'anxiété accrue ressentie par les fondateurs en raison de la pandémie. Cette année, la BEMHI prend de l'expansion pour offrir des services aux travailleurs essentiels en Ontario et au Québec. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.BEMHI.ca

Innovate Inclusion est un organisme canadien sans but lucratif qui favorise la réussite économique des entrepreneurs et des talents technologiques traditionnellement exclus en menant des recherches, en créant un accès et en sensibilisant la population. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Innovate Inclusion, veuillez consulter le site www.innovateinc.co ou envoyer un courriel à [email protected].

La Black Health Alliance est un organisme de bienfaisance enregistré dirigé par la communauté qui travaille à améliorer la santé et le bien-être des communautés noires au Canada. Pour en savoir plus sur la Black Health Alliance, consultez le site www.blackhealthalliance.ca ou envoyez un courriel à [email protected]

Renseignements: Communiquez avec : Personnes-ressources pour les médias : Sarah Juma - chef de la direction, Innovate Inclusion, Courriel : [email protected]; Paul Bailey - directeur général, Black Health Alliance, Courriel : [email protected]