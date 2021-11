L'expansion aidera à surmonter le racisme systémique et

à faire tomber les obstacles à l'entrepreneuriat noir.

TORONTO, le 5 nov. 2021 /CNW/ - Après 39 ans en tant que principale organisation nationale de défense et de soutien des entreprises noires au Canada, la Black Business and Professional Association (BBPA) élargit son leadership avec un nouveau poste de PDG. Nadine Spencer, qui est présidente de la BBPA depuis 2017, a été nommée par le conseil d'administration au poste de PDG par intérim. Spencer guidera le BBPA à travers sa croissance continue des expansions en cours de l'organisation. Ces nouveaux projets comprennent le lancement de plusieurs nouveaux programmes pour les propriétaires d'entreprises et l'augmentation du financement vers ces initiatives. L'actuel vice-président du BBPA, Ross Cadastre, succédera à Spencer au poste de président.

L'homme d'affaires et fondateur du BBPA, Denham Jolly, a commenté ce nouveau rôle en déclarant : "C'est un moment merveilleux pour l'organisation et elle a tout mon soutien. Le service de Nadine Spencer a été exemplaire et novateur, avec un bilan qui a apporté une contribution incommensurable au BBPA. Son mandat a été marqué par de nombreuses victoires, notamment de grandes augmentations du financement public, l'ajout de nouveaux projets et l'amélioration du succès de projets plus anciens comme les prix annuels Harry Jerome".

Spencer prendra un détachement de son poste actuel de PDG de BrandEQ, une agence de marketing créatif basée à Toronto et à New York, afin de concentrer son attention sur la nouvelle croissance rapide que le BBPA a connue ces dernières années.

"Je suis honorée que le BBPA m'ait désignée comme sa première directrice générale", a déclaré Mme Spencer. "Depuis près de cinq ans que je suis membre exécutif du BBPA, les questions de race et d'égalité sont passées au premier plan du discours public et les voix de défense de la communauté noire se sont réunies à l'unisson pour faire progresser les entreprises noires. Je m'engage à travailler encore plus dur avec notre communauté pour construire un avenir exempt de racisme anti-Noir et pour aider à éliminer les obstacles à l'avancement des propriétaires d'entreprises et des professionnels noirs. Je suis également heureux que mon collègue Ross Cadastre ait accepté le poste de président. Nous travaillerons ensemble pour faire progresser les entreprises noires pendant cette période critique de redressement post-COVID-19 et développer davantage de programmes de sensibilisation et de partenariats."

En tant que PDG de la BBPA, Madame Spencer dirigera les opérations de l'organisation, l'augmentation du nombre de membres, la collecte de fonds, le développement de programmes éducatifs et supervisera toutes les autres initiatives visant à l'autonomisation et à la promotion de la communauté des entreprises noires.

Le nouveau président, M. Cadastre, est le fondateur de ITS Global, l'une des entreprises de recrutement à la croissance la plus rapide au Canada. Il apporte une longue expérience des affaires et du succès à la gouvernance de la BBPA et à son rôle de président. "En tant que principale organisation soutenant les entreprises noires au Canada, nous considérons cette expansion comme une partie naturelle de notre évolution et un catalyseur pour notre croissance au cours des 40 prochaines années", déclare M. Cadastre. "Nadine et moi avons eu un partenariat de travail productif au fil des ans et nous nous attendons à ce qu'il se poursuive longtemps dans l'avenir."

Cette année, la BBPA a lancé l'initiative Services de conseil et de mise en place des entreprises (BAIDS) et le programme de formation de leadership des communautés noires d'Afrique et des Caraïbes (BACEL). L'association a également été l'un des membres fondateurs de la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), qui accorde des prêts aux entreprises noires jusqu'à 250 000 dollars dans le cadre du programme d'entrepreneuriat noir du gouvernement canadien.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site www.bbpa.org ou nous contacter à [email protected].

À propos de la Black Business and Professional Association (BBPA)

Fondée en 1983, la BBPA est un organisme de bienfaisance dont la mission est de faire progresser la communauté noire du Canada en facilitant la prestation de programmes qui soutiennent l'excellence commerciale et professionnelle, l'enseignement supérieur et le développement économique. En plus des ateliers et des programmes du centre d'excellence, la BBPA présente les prix annuels Harry Jerome, les bourses d'études nationales de la BBPA et la Convention nationale des affaires noires (NBBPC). Pour plus d'informations, veuillez visiter la BBPA en ligne à l'adresse www.bbps.org, appeler le 416-504-4097, ou envoyer un courriel à [email protected].

