La bien-aimée marque Baskin-Robbins fête 75 années de sourires!

Offrez un gâteau... ou deux! Une nouveauté cette année : le gâteau Rosette au sapin des Fêtes. Ornée d'un magnifique sapin en relief, de bordures enguirlandées de glaçage rouge et vert et dotée d'amples espaces blancs comme neige, cette création Baskin-Robbins est tout indiquée pour y inscrire votre message de joie et d'espoir. Il suffit d'appeler la boutique près de chez vous pour passer votre commande personnalisée.

Le chocolat blanc d'hiver est de retour comme saveur du mois

Tout comme la neige, le Chocolat blanc d'hiver refait son apparition saisonnière, cette fois comme saveur du mois de décembre.

Il s'agit d'une délicieuse crème glacée au chocolat blanc garnie de morceaux de cerises au chocolat et d'un ruban à la cerise... Décidément, on est loin d'une crème glacée à la vanille!

« La vie a ses hauts et ses bas, ses pics exaltants et ses gouffres, déclare Anna Collachio, à l'emploi de Baskin-Robbins au Canada depuis 32 ans. C'est tellement important de cheminer en trouvant toujours matière à sourire. Voilà pourquoi nous sommes encore là, à servir nos clients en y mettant notre cœur au fil de toutes ces années. C'est un honneur et un privilège pour nous de proposer aux Canadiens une grande variété de saveurs de crème glacée, de recettes et d'articles au menu pour contribuer à faire naître des sourires! »

Pour terminer l'année en beauté, Baskin-Robbins propose, comme toujours depuis 2017, sa promotion « Célébrez le 31 », offrant aux clients, toute la journée du 31 décembre, un rabais de 31 % sur l'un des 13 choix de contenants de crème glacée préemballée.

« Quel parcours nous avons eu! s'exclame Natalie Joseph, représentante de Baskin-Robbins au Canada. Dire que nous servons assez de crème glacée, chaque année dans le monde entier, pour remplir l'équivalent de 5 000 piscines olympiques! C'est incroyable et un véritable plaisir de faire partie de cet exploit. Un immense merci à tous nos clients pour leur fidélité au fil des ans. »

Baskin-Robbins a inauguré sa première boutique au Canada à l'été 1971. Les festivités entourant son 50e anniversaire de présence au nord du 49e parallèle seront annoncées dans la nouvelle année. Pour plus de renseignements sur Baskin-Robbins Canada et sa variété de saveurs de crème glacée et de desserts glacés, visitez le www.baskinrobbins.ca, suivez la marque sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest ou visitez l'une des 104 boutiques Baskin-Robbins au pays.

À propos de Baskin-Robbins Canada

Baskin-Robbins a été fondée en 1945 par deux passionnés de crème glacée qui partageaient le rêve de créer une boutique de crème glacée innovante qui serait un lieu de rassemblement pour les familles du quartier. Aujourd'hui, Baskin-Robbins Canada exploite 104 boutiques situées en Ontario, au Québec, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Plus de 300 millions de personnes de partout dans le monde visitent Baskin-Robbins chaque année pour savourer les quelque 1 300 créations de son impressionnante galerie de crème glacée et pour profiter de sa gamme complète de délices glacés, dont les gâteaux à la crème glacée.

POSSIBILITÉ D'UNE ENTREVUE

Anna Colacchio, directrice de l'exploitation chez Baskin-Robins qui s'est jointe à l'entreprise en 1988, est disponible pour parler aux médias des moments marquants qui ont jalonné sa carrière au service d'une marque emblématique, partageant faits cocasses et anecdotes.

