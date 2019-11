La bibliothèque numérique IEEE Xplore® compte désormais cinq millions de documents grâce à un plus grand nombre d'options offertes aux auteurs, celles-ci permettant d'accélérer la croissance

De l'intelligence artificielle en passant par les énergies durables, les auteurs ajoutent des centaines de publications chaque jour

PISCATAWAY, New Jersey, 31 octobre 2019 /CNW/ - L'IEEE, la plus importante organisation professionnelle technique du monde qui fait avancer la technologie au bénéfice de l'humanité, annonce aujourd'hui que la bibliothèque numérique IEEE Xplore, l'une des plus grandes collections de la planète de littérature technique portant sur l'ingénierie, l'informatique et les technologies connexes, a franchi le cap des 5 millions de documents maintenant offerts dans son registre d'envergure.

Des auteurs de toutes les régions du monde issus du milieu intellectuel et de l'industrie choisissent de plus en plus l'IEEE pour publier leurs travaux de recherche, faisant en sorte que le plus récent contenu en matière de technologies émergentes soit offert aux utilisateurs d'IEEE Xplore.

« C'est un important jalon pour l'IEEE, pour notre plate-forme numérique IEEE Xplore et pour ceux qui comptent sur l'IEEE afin de produire les résultats les plus pertinents qui font avancer leurs travaux de recherche », déclare José Moura, président et chef de la direction de l'IEEE.

« La bibliothèque numérique IEEE Xplore a connu une croissance fulgurante, ajoutant en moyenne 250 000 nouveaux documents chaque année, lesquels présentent les plus récentes percées en matière de technologies de pointe pour nos utilisateurs », affirme Michael Forster, directeur général des publications de l'IEEE. « Nous sommes très reconnaissants envers nos auteurs d'avoir partagé leurs travaux pour faire d'IEEE Xplore l'une des plus vastes collections au monde de littérature technique, celle-ci étant citée par les plus grands chercheurs de la planète. »

La venue des nouvelles options à libre accès offertes aux auteurs a aussi contribué à la croissance d'IEEE Xplore. IEEE Xplore continue de proposer un nombre grandissant de choix et de possibilités afin de soutenir les travaux et les besoins de l'ensemble des auteurs et des chercheurs, qu'ils souhaitent publier dans des revues traditionnelles fonctionnant par abonnement ou dans des revues à libre accès.

L'IEEE est aussi le chef de file mondial en ce qui concerne le génie électrique, l'informatique et les autres champs connexes de compétences, publiant les revues les plus fréquemment citées et organisant un grand nombre des conférences de premier plan dans ces domaines.

La collection en ligne IEEE Xplore regroupe du contenu tiré d'environ 200 revues et magazines de l'IEEE, plus de 1 800 conférences annuelles et au-delà de 1 200 normes technologiques en vigueur, ainsi que 400 cours de formation virtuelle et 4 000 livres numériques. La bibliothèque numérique IEEE Xplore publie environ 20 000 nouveaux articles chaque mois et compte plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois provenant de toute la planète. L'IEEE a établi des partenariats avec des éditeurs pour permettre aux utilisateurs de trouver d'autre contenu pertinent de grande qualité au sein d'IEEE Xplore afin de satisfaire leurs besoins. On y trouve maintenant près d'un demi-million de documents qui émanent d'autres éditeurs de premier plan.

Pour en savoir plus sur IEEE Xplore et sa vaste gamme d'abonnements en ligne et d'options offertes aux auteurs, visitez la page Web des abonnements numériques de l'IEEE à l'adresse www.ieee.org/innovate ou le site à libre accès de l'IEEE à l'adresse https://open.ieee.org .

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus importante organisation professionnelle technique du monde vouée à l'avancement technologique au service de l'humanité. Grâce à ses publications de grand renom, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducationnelles, l'IEEE se veut une voix digne de confiance dans une multitude de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications en passant par l'ingénierie biomédicale, l'énergie électrique et l'électronique grand public. Pour en apprendre plus .

