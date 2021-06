Jabra a collaboré avec Intel pour fournir une solution de vision informatique afin de faciliter la participation et la productivité pendant les réunions. La PanaCast 50 a été conçue pour aider les entreprises à naviguer dans le mode de travail hybride flexible. Alliant vidéo immersive, technologies audio et intelligence artificielle de pointe, la PanaCast 50 réinvente complètement les réunions et la collaboration.

Collaboration plus naturelle et plus productive

Jabra a mis à profit la technologie Intel pour offrir un zoom intelligent, la détection active des intervenants et d'autres capacités novatrices, le tout pour simplifier et optimiser l'expérience de conférence. Cette technologie active la fonction de directeur virtuel, qui ajuste automatiquement le cadre en fonction de ce qui se passe pendant la réunion. Cela permet à la Jabra PanaCast 50 de détecter les conférenciers actifs et le flot de conversation, offrant une expérience de réunion à distance entièrement immersive et réactive.

Trois caméras de 13 mégapixels offrent une vision panoramique 4K à 180° de toute la salle de réunion. La technologie brevetée de points vidéo en temps réel utilise des algorithmes avancés pour décider exactement de la bonne façon d'assembler les séquences vidéo en temps réel avec une latence ultra-faible. Qu'il s'agisse d'appels individuels ou de réunions d'équipe, cette technologie intelligente inclut toujours tout le monde de la façon la plus optimale qui soit.

La PanaCast 50 comprend également huit microphones omnidirectionnels avec détection vocale de précision, lesquels comprennent une couche de traitements logiciels pour éliminer les bruits parasites. L'appareil intègre également quatre puissants haut-parleurs conçus par Jabra, soit deux haut-parleurs de graves de 50 mm et deux haut-parleurs d'aigus de 20 mm. Leur configuration stéréo sans vibration remplit la salle d'un son haute définition de première qualité. En outre, la dernière technologie audio omnidirectionnelle permet des conversations plus naturelles.

Amélioration de la sécurité en milieu de travail

Plus que jamais, les entreprises doivent assurer la sécurité de leurs employés en milieu de travail. Jabra utilise l'intelligence artificielle alimentée par Intel pour détecter et compter les personnes en temps réel, ce qui aide à promouvoir la conformité aux protocoles de santé et de sécurité. Grâce à son champ de vision de 180°, PanaCast 50 peut couvrir la totalité de la salle de réunion et compter tout le monde.

De plus, grâce à l'interface réseau, des données d'analyse à plus long terme sont disponibles pour les administrateurs des TI. Cela permet à l'entreprise de prendre des décisions basées sur des données par rapport à la façon dont elle utilise ses espaces de réunion. L'appareil offre aux organisations un aperçu du nombre de salles utilisées, même lorsqu'il n'y a pas de réunion en cours, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des locaux à bureaux.

Sécurité des données

La sécurité et la protection des renseignements personnels figurent parmi les principales préoccupations des organisations. Les capacités des processeurs Intel Edge AI de la PanaCast 50 aident à protéger les données sensibles en éliminant la nécessité de transmettre des données vidéo et audio au nuage. En effectuant l'analyse directement sur l'appareil, les risques liés à la sécurité infonuagique et aux données en transit sont éliminés de l'expérience de collaboration. De plus, comme les expériences sont alimentées par l'appareil, non seulement les risques d'atteinte à la sécurité sont considérablement réduits, mais la précision, la vitesse et la qualité globale des expériences sont maximisées.

Aurangzeb Khan, vice-président principal d'Intelligent Vision Systems à Jabra, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer que la PanaCast 50 peut maintenant être expédiée. Sans notre partenariat avec Intel, nous n'aurions pas pu concrétiser notre vision d'une expérience de collaboration naturelle. Leur technologie Edge AI exceptionnelle nous a permis d'offrir la première barre de visioconférence du genre, et nous espérons que les caractéristiques intelligentes que nous avons créées ensemble feront en sorte que les réunions dans le monde hybride du travail seront aussi inclusives et collaboratives que possible ».

Brad Haczynski, vice-président et directeur général, Ventes IdO chez Intel, a expliqué : « Jabra offre une expérience de collaboration intelligente, sécurisée et plus naturelle avec la PanaCast 50, propulsée par les unités de traitement de la vision Intel® Movidius™. L'IA permet d'avoir des réunions plus stimulantes et plus productives qui peuvent mener à une collaboration et à une innovation accrues dans le milieu de travail hybride ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez https://www.jabra.com/panacast.

Caractéristiques et spécifications clés de la Jabra PanaCast 50 :

Un son étonnant fourni par les leaders mondiaux de l'audio professionnel.

Un champ de vision unique de 180° qui permet à tout le monde de rester dans l'image tout en maintenant une distance sécuritaire 2 .

. La fonction « directeur virtuel » ajuste intelligemment la vidéo en temps réel et permet des réunions plus immersives 2 .

. Des renseignements sur les capacités de la salle et sur la sécurité génèrent des données anonymes sur l'occupation de toutes vos salles de réunion en même temps.

Système connecté au réseau facilitant la gestion à distance et la transmission de données.

Diffusion en temps réel de tableaux blancs pour une collaboration à distance plus inclusive.

Une architecture de système de pointe unique et deux processeurs intégrés de pointe alimentent une gamme de fonctions intelligentes.

Fonctionnalité prêt-à-brancher pour une installation rapide et une facilité d'utilisation maximale.

Installation facile, avec un choix de support mural, de pied de table et de support d'écran (VESA) 3 .

. Certifiée pour Microsoft Teams, Zoom et Zoom Rooms, elle fonctionne avec Microsoft Teams Rooms et est optimisée pour toutes principales plateformes UC.

Jabra PanaCast 50 : Maintenant disponible en noir et gris, PDSF : PDSF 1195 $

Obtenez des renseignements supplémentaires à https://www.jabra.com/panacast50.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

À propos de Jabra

Jabra est un chef de file de l'ingénierie des communications et des solutions pour le son, à la pointe d'une innovation qui ouvre des possibilités aux consommateurs comme aux entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous nous engageons à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. L'excellence de Jabra dans l'ingénierie ouvre une voie qui repose sur 150 années de travail de pionnier au sein du Groupe GN. Ceci nous permet de créer des outils intégrés pour les centres d'appels, les bureaux et les équipes réparties, ce qui permet aux professionnels d'être plus productifs, où qu'ils soient. Nos écouteurs et casques d'écoute offrent un plus grand plaisir des appels téléphoniques, de la musique et des médias aux consommateurs. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce ses activités dans 100 pays et propose des solutions innovantes, fiables et conviviales. Le Groupe GN emploie 6 500 personnes et, en 2020, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 13,4 milliards de couronnes danoises. La marque Jabra représente un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de couronnes danoises et emploie 1 900 personnes. GN donne une meilleure sonorité à la vie et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. www.jabra.com

© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. JabraMD est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques commerciales mentionnées ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs (les concepts et spécifications peuvent faire l'objet de modification sans préavis).

