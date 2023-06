La Barbe à Papa au Ketchup de French's®, un Plaisir Estival en Édition Limitée

French's apporte du plaisir à la première semaine de l'été

LONDON, ON, le 20 juin 2023 /CNW/ - French's annonce sa toute dernière friandise curieusement délicieuse, en édition limitée : "French's® Ketchup Cotton Candy." Fabriquée en collaboration avec la société canadienne de confiserie Treats for Us, la barbe à papa est faite avec du ketchup French's, composé à 100 % de tomates canadiennes. Elle associe certaines des meilleures traditions de la saison : le ketchup et les carnavals. Des échantillons gratuits seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks dans des points de vente itinérants situés dans certains marchés du pays, du 27 au 28 juin.

La Barbe à Papa au Ketchup de French's® (Groupe CNW/French’s)

Ce lancement fait suite au populaire Ice Pop French's Ketchup de 2022, qui a connu un succès estival instantané. Disponible à Vancouver, Toronto et Leamington (ON) la semaine prochaine seulement, la barbe à papa French's Ketchup célèbre à nouveau l'été et offre une saveur de ketchup savoureuse équilibrée par une touche sucrée.

"J'ai créé Treats for Us pour offrir aux Canadiens des produits préférés faits localement et personnalisés pour les concessions ", explique Laurens Gerlings, fondateur de Treats for Us. "Alors, quand French's a suggéré de s'associer pour créer quelque chose de jamais fait auparavant, en combinant le goût du Canada - le ketchup French's - avec la saveur nostalgique de l'été - la barbe à papa - j'ai été séduit. Nous avons créé la barbe à papa French's Ketchup, qui deviendra bientôt emblématique".

French's distribuera la barbe à papa French's Ketchup aux endroits suivants :

Mardi 27 juin

Vancouver - 609 Granville Street, Vancouver, BC : 10h30 à 14h30

- 609 Granville Street, : 10h30 à 14h30

Juste au sud de la rue Dunsmuir



Toronto - 55 Bremner Blvd, Toronto, ON : 11 h 30 à 15 h 30

- 55 Bremner Blvd, : 11 h 30 à 15 h 30

Maple Leaf Square, devant la statue du projecteur

Mercredi 28 juin

Leamington - 24 Seacliff Drive West, Leamington, ON : 12 h 30 à 15 h 30

- 24 Seacliff Drive West, : 12 h 30 à 15 h 30

Parc Seacliffe, à l'est des terrains de volley-ball extérieurs.

"En 2022, les Canadiens ont essayé et se sont extasiés devant nos sucettes glacées au ketchup French's. En 2023, nous sommes de retour avec un autre produit dérivé estival - la "Barbe à Papa French's Ketchup", a déclaré Trevor Squires, directeur national de McCormick & Company, Canada. "Nous aimons célébrer la nourriture et les saveurs locales, depuis les racines du ketchup French's, fabriqué avec des tomates 100 % canadiennes, jusqu'à notre partenariat Treats for Us".

Honorant le patrimoine commun, pour chaque pot de Barbe à Papa French's Ketchup offert, l'équivalent de deux repas* sera donné à Banques alimentaires Canada pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Canada, élargissant ainsi le partenariat qui a débuté en 2015. Cette contribution vient en aide à plus de 4 500 banques alimentaires et agences d'un océan à l'autre. Toujours en 2023, French's soutiendra le programme After the Bell de Banques alimentaires Canada, qui fournit des paquets d'aliments nutritifs aux enfants dans le besoin pendant les mois d'été.

Cet été, French's encourage les Canadiens à créer des souvenirs avec de bons aliments et de bonnes saveurs, surtout s'ils contiennent du ketchup ! Les amateurs qui veulent vivre l'expérience du carnaval du ketchup à la maison peuvent consulter la recette du gâteau entonnoir au ketchup de French's . Pour en savoir plus sur les pop-ups et obtenir la recette maison, visitez Frenchs.ca . Suivez French's via #FrenchsKetchup pour participer à la fête sur Instagram et Facebook .

*Basé sur la métrique des repas de Banques alimentaires Canada 1 $ = 2 repas.

Avis aux médias : Vous pouvez télécharger des images à haute résolution en cliquant sur ce lien .

À propos de French's

French's a été présenté pour la première fois au hot-dog, ainsi qu'au public, à l'Exposition universelle de 1904. Ce fut un coup de foudre dès la première bouchée. Au fil des ans, French's est devenu un produit canadien de base, que ce soit au stade, dans l'arrière-cour ou sur la table des fêtes. La gamme de produits French's comprend la moutarde Classic Yellow, le ketchup aux tomates, la sauce Worcestershire, les oignons frits croustillants et plus encore. Pour obtenir de l'information et des recettes, visitez Frenchs.ca.

French's est une marque de McCormick & Company (MKC). McCormick, qui génère plus de 6 milliards de dollars de ventes annuelles dans 170 pays et territoires, est un chef de file mondial en matière de saveurs. Créée en 1889, McCormick (dont le siège social se trouve à Hunt Valley, Maryland, É.-U.) est guidée par nos principes et s'engage à l'endroit de notre objectif : rester solidaires pour l'avenir des saveurs. McCormick souhaite favoriser un monde uni par les saveurs, où la santé, la durabilité et le goût vont de pair. Pour en savoir plus, visitez le mccormickcorporation.com/fr-ca ou abonnez-vous à McCormick sur Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos de Treats for Us

La marque "Treats for Us", une division de Wonderland Food & Equipment Inc, a été créée pendant la fermeture de Covid-19 en 2020. Wonderland Food & Equipment Inc. est l'un des principaux distributeurs d'équipement et de fournitures de concession au Canada. Lorsque vous pensez à des aliments amusants (maïs soufflé, barbe à papa, slush, nachos et fromage, gâteaux à entonnoir et crèmes glacées, pour n'en nommer que quelques-uns), vous êtes au bon endroit. Nous voulions que les consommateurs puissent acheter directement chez nous, c'est pourquoi nous avons créé la marque Treats for Us.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada assure un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les personnes vivant dans l'insécurité alimentaire. Plus de 4 500 banques alimentaires et agences communautaires s'unissent pour servir nos voisins les plus vulnérables qui, l'année dernière, ont fait 1,1 million de visites à ces organisations en un seul mois, selon notre rapport Bilan-Faim. Au cours des dix dernières années, en tant que système, nous avons obtenu et partagé plus de 1,4 milliard de livres de nourriture et Banques alimentaires Canada a partagé près de 168 millions de dollars en financement pour aider à maximiser l'impact collectif et à renforcer la capacité locale - tout en préconisant la réduction du besoin de banques alimentaires. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez le site http://www.foodbankscanada.ca/ pour en savoir plus.

Renseignements: Dea Masotti Payne, [email protected], cell. : 204-583-1695; Sarah Windham, [email protected], cell. : 443-844-9067