La Banque Silicon Valley s'implante au Québec et consolide sa croissance au pays

MONTRÉAL, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Silicon Valley (BSV), une des plus grandes banques spécialisées dans le capital-risque pour entreprises innovantes en démarrage, annonce aujourd'hui son expansion à Montréal, avec la nomination de Karl Théard à titre de Directeur, Services bancaires, Technologies. Alors que plusieurs entreprises québécoises profitent déjà de l'expertise et du financement de la BSV depuis deux décennies, l'institution financière souhaite renforcer sa position dans le marché québécois en pleine croissance. Il s'agit de la première présence francophone de la banque, qui soutient plus de 30 000 entreprises à travers le monde.

« Durant le premier semestre de 2021, plus de 950 millions de dollars ont été injectés à Montréal en capitaux de risque canadiens et internationaux dans le secteur de l'innovation, un sommet au Canada, tout juste derrière Toronto », explique Paul Parisi, chef de la division canadienne de la Banque Silicon Valley. « S'implanter à Montréal représente une formidable opportunité de mieux servir les besoins grandissants de nos clients québécois. Nous sommes heureux d'accueillir Karl au sein de notre équipe et de compter sur son expertise approfondie de la finance et de l'écosystème technologique de la métropole pour soutenir le développement d'entreprises québécoises novatrices ».

Montréal devient la troisième ville canadienne où la BSV s'établit, après Toronto en 2019, puis Vancouver en 2020. La banque compte entre autres parmi ses clients les Canadiennes Shopify , Sierra Oncology et les Québécoises White Star Capital , Accedian Networks et Paper . Fière de sa première présence francophone dans le monde, la BSV proposera un accompagnement et des services en français, principalement aux entreprises en forte croissance et investisseurs des secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l'énergie et des ressources naturelles.

Une expertise locale

Auparavant chez Desjardins Capital et à la BDC, Karl Théard connaît bien le milieu financier et technologique montréalais. Il a accompagné la croissance de nombreuses entreprises en développant des solutions de financement et en optimisant leurs opérations. Basé à Montréal, il sera responsable du développement de nouvelles relations d'affaires, ainsi que de la gestion du portefeuille actuel des clients au Québec.

« Où d'autres voient du risque, BSV voit des opportunités. Je suis très emballé de joindre l'équipe pour propulser les entreprises en démarrage d'ici qui voient grand », souligne Karl Théard. « Notre habileté à naviguer depuis près de 40 ans dans un environnement volatile nous distingue. Nous sommes en mesure d'allier des solutions de financement créatives exclusivement dédiées aux entreprises innovantes et un service-conseil personnalisé donnant accès à l'expertise mondiale de notre groupe ».

À propos de la Banque Silicon Valley

Depuis près de 40 ans, la Banque Silicon Valley Bank soutient les entreprises innovantes et leurs investisseurs dans l'accomplissement de leurs idées audacieuses. La BSV fournit des services financiers ciblés et une expertise à travers ses bureaux situés dans les plus grands centres d'innovation à travers le monde. Avec des services bancaires commerciaux, internationaux et privés, la BSV aide à répondre aux besoins uniques des entreprises innovantes. Pour en apprendre plus, consultez notre site web : svb.com/fr/canada .

