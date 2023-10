TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui les finalistes au prix Giller, reconnaissant ainsi l'œuvre de cinq auteurs de fiction canadiens. Cette année marque le 30e anniversaire du prix. C'est Elamin Abdelmahmoud, de CBC Radio, qui a dévoilé l'identité des finalistes à Toronto.

Voici les auteurs finalistes au prix Giller de la Banque Scotia 2023 :

Le jury de cette année, composé des auteurs canadiens Ian Williams (président), Sharon Bala et Brian Thomas Isaac, ainsi que de l'auteure américaine Rebecca Makkai et de l'écrivain britannico-indien Neel Mukherjee, a choisi parmi les 145 œuvres reçues les cinq finalistes qui sont annoncés aujourd'hui.

Lisez les citations du jury à propos de chaque finaliste.

Le lauréat du prix Giller de la Banque Scotia sera annoncé lors du gala animé par l'incomparable Rick Mercer, diffusé en direct sur les ondes de CBC le 13 novembre 2023 à 21 h (HE). La cérémonie sera présentée par Gestion de patrimoine Scotia sans annonce publicitaire et sera diffusée en direct par CBC Gem et sur cbcbooks.ca/gillerprize . Les auditeurs pourront écouter la diffusion de l'événement sur les ondes de CBC Radio One et dans CBC Listen .

Les Canadiens qui ont de la difficulté à lire des imprimés ont accès aux œuvres des finalistes de l'édition 2023 en format accessible, grâce au Réseau national de services équitables de bibliothèque (RNSEB) et au Centre d'accès équitable aux bibliothèques (CAÉB).

Citations

« Les cinq auteurs en lice cette année ont soumis au jury des récits uniques, ensorcelants et envoûtants. Les membres du jury ont peiné à choisir les cinq ouvrages qui iraient en finale, défendant leurs choix avec vigueur et passion. La liste ainsi établie reflète l'étendue et la richesse de la littérature canadienne. Félicitations à toutes et à tous! »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« Félicitations aux auteurs qui sont finalistes au prix Giller de la Banque Scotia 2023. Les œuvres que nous célébrons cette année sont intemporelles et je suis persuadée qu'elles jouiront d'une belle et longue vie. La Banque Scotia est fière de son partenariat de longue date avec la Giller Foundation. C'est un honneur de soutenir les auteurs canadiens d'un océan à l'autre et nous sommes impatients de célébrer la 30e édition du prix par la tournée Between the Pages (Entre les lignes) et le gala de cet automne. »

- Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia

De plus, grâce à la tournée Between the Pages: An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists, il est possible de plonger au cœur de l'esprit des auteurs, de découvrir leur processus de création. À noter que toutes les salles sont accessibles en fauteuil roulant. Les déplacements des auteurs dans le cadre de la tournée sont généreusement offerts par la Fondation Azrieli.

Vancouver le 16 octobre

le 16 octobre Ottawa le 18 octobre

le 18 octobre Halifax le 2 novembre

le 2 novembre Toronto le 7 novembre

Pour en savoir plus, visitez le scotiabankgillerprize.ca/btp.

À propos du prix Giller

Lancé par Jack Rabinovitch en 1994, le prix Giller est le prix littéraire de fiction le plus important et le plus influent au Canada. Il a d'ailleurs été reconnu dans tout le secteur que l'« effet Giller » est un moteur de vente indéniable au pays. La Banque Scotia en est le commanditaire officiel depuis 2005. 100 000 $ vont au meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique publié en langue anglaise, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de Radio-Canada/CBC

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Par notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe, en chinois, en punjabi et en tagalog, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos de la Fondation Azrieli

Animée par la ferme conviction que chacun peut contribuer, la Fondation Azrieli ouvre des portes, sort des sentiers battus et favorise le réseautage depuis plus de 30 ans. Plus grande fondation sans personnalité morale au Canada, elle finance des institutions et encadre des programmes au Canada et en Israël. Pour en savoir plus : azrielifoundation.org.

