Une nouvelle étude révèle que près de la moitié de la population affirme avoir eu la même dispute plus d'une fois avec un proche au sujet de l'argent

Style financier, un nouvel outil de ScotiaConseils+, est un questionnaire ayant pour but d'aider les gens à avoir des conversations plus productives et honnêtes au sujet de l'argent

MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - Une étude menée par la Banque Scotia révèle que 48 % des Québécois affirment avoir eu la même dispute plus d'une fois avec un proche au sujet de l'argent.

Pour aider les gens à trouver les bons mots, la Banque Scotia présente Style financier de ScotiaConseils+, un outil en ligne qui pourrait permettre aux gens de développer certaines habitudes et de faire preuve d'empathie lorsqu'il faut parler d'argent.

« Les conversations liées à l'argent ne devraient pas engendrer autant de conflits et d'inconfort. Le manque de communication à ce sujet peut susciter certains enjeux », affirme Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. « Pour cette raison, nous avons décidé de développer un outil qui permet d'avoir des dialogues constructifs, positifs et sans jugements. L'outil Style financier de ScotiaConseils+ est un allié pour répondre à nos objectifs financiers, sans pour autant ignorer nos besoins émotionnels et ainsi développer des habitudes durables, favoriser la compréhension de soi et également des autres. »

L'outil Style financier se penche sur des situations du quotidien et permet de savoir quel besoin de base universel peut être à l'origine des choix et des actions d'une personne lorsqu'il est question d'argent. En répondant au questionnaire, chaque personne connaîtra son style financier dominant et les manières dont il se manifeste au quotidien.

« Tout le monde a des conversations déplaisantes au sujet de l'argent, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Chaque personne a un rapport différent à l'argent, que ce soit pour des raisons sociales, familiales, ou socio-économiques », explique le Dr Adam Palanica, directeur principal de l'Observatoire clients, données et analytique de la Banque Scotia, qui détient un doctorat en neurosciences comportementales et cognitives et possède plus de dix ans d'expérience en étude de marché et comportement du consommateur. « Découvrir votre style financier vous permettra de prendre en compte les émotions et les comportements de vos proches reliés à l'argent. Les compromis seront ainsi plus faciles à faire. »

Voici les six styles financiers :

L'appartenance : « L'argent est un moyen de me sentir inclus »

La certitude : « L'argent m'aide à me sentir en sécurité »

La connexion : « L'argent m'aide à exprimer mon affection aux autres »

La contribution : « L'argent m'aide à atteindre mes objectifs »

L'indépendance : « Lorsqu'il s'agit d'argent, j'ai besoin de me sentir libre »

Le potentiel : « L'argent a pour but de m'aider à vivre pleinement ma vie »

« Nous voulions trouver une manière accessible d'encourager l'introspection et le dialogue autour des finances personnelles, tout en diminuant le niveau de stress et de tabou sur le sujet », ajoute Jean-François Turgeon, chef de marché, régions de Québec et de l'Estrie. « L'outil Style financier de ScotiaConseils+ est une bonne première étape pour apprendre à se connaître financièrement et réfléchir à ses comportements positivement. »

Apprenez-en plus sur l'outil Style financier de ScotiaConseils+ sur www.banquescotia.com/stylefinancier

Méthodologie pour Style financier de ScotiaConseils+ :

En septembre 2023, la Banque Scotia a commencé à développer son outil Style financier et à définir les six différents styles en se basant sur des études sur la psychologie financière et en menant des entretiens avec des experts sur le sujet. En janvier 2024, la Banque Scotia, Maru Public Opinion et Maru/Blue ont cherché à en savoir plus sur les discussions qu'ont les Canadiens au sujet de l'argent. Les informations recueillies concernaient la fréquence à laquelle ils ont ce genre de conversation, l'ambiance et le ton selon lesquels elles se déroulent, les émotions qu'elles suscitent et les outils qu'ils possèdent pour aborder le sujet. Le sondage en ligne de Maru Public Opinion pour la Banque Scotia a été mené le 16 janvier 2024 auprès de 1 520 adultes canadiens panélistes pour Maru Voice Canada sélectionnés au hasard. Ce sondage est pondéré afin de représenter la population adulte canadienne avec une marge d'erreur estimée de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

Méthodologie du sondage de la Banque Scotia sur l'inquiétude publié le 13 février 2024

Entre le 24 et le 25 janvier 2023, un sondage en ligne a été mené par Maru/Blue pour la Banque Scotia auprès de 1 505 adultes canadiens panélistes pour Maru Voice Canada sélectionnés au hasard. Les données sont pondérées selon l'âge, le genre et la région afin de représenter la population adulte canadienne. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondis.

