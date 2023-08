Ce compte permet aux Canadiens admissibles de faire fructifier leur argent à l'abri de l'impôt, puis de faire un retrait en franchise d'impôt pour acheter leur première propriété.

La Banque Scotia offre un taux d'intérêt de 5,00 % sur son compte Accélérateur d'épargne.

TORONTO, le 16 août 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a lancé son tout nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) dans le but d'aider les Canadiens à franchir l'une des étapes les plus emballantes de leur vie : l'achat d'une première propriété. Les futurs acheteurs d'une première maison peuvent déposer jusqu'à 8 000 $ par année dans le CELIAPP, jusqu'à concurrence du maximum viager de 40 000 $. La Banque Scotia offre un taux d'intérêt de 5,00 % sur les nouveaux dépôts CELIAPP dans son compte Accélérateur d'épargne, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 janvier 2024, pour ceux qui veulent commencer à constituer leur épargne.

Créé par le gouvernement fédéral en réponse au problème de l'abordabilité du logement, le CELIAPP offre le meilleur des deux mondes : les déductions fiscales du régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et la croissance à l'abri de l'impôt du compte d'épargne libre d'impôt (CELI)[1]. Les droits de cotisation commencent à s'accumuler seulement une fois que le CELIAPP est ouvert, et les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés à l'année suivante. Les fonds contenus dans le CELIAPP (c.-à-d. les cotisations versées et l'appréciation du capital) peuvent ensuite être retirés pour financer l'achat d'une première propriété.

Le potentiel d'épargne peut être bonifié de deux autres façons : chaque conjoint peut avoir un CELIAPP, ce qui permet de doubler la cotisation maximale, et les fonds détenus dans le CELIAPP peuvent être combinés aux 35 000 $ prévus par le Régime d'accession à la propriété du REER.

« Nous savons que l'abordabilité des propriétés est une grande préoccupation des Canadiens. Le CELIAPP offre une grande valeur et une souplesse énorme aux personnes qui épargnent pour la mise de fonds de leur première maison, explique Kingsley Chak, qui a récemment parlé du CELIAPP dans un balado de la série Perspectives de la Banque Scotia. Les clients sont invités à consulter un conseiller en services bancaires ou conseiller financier de la Banque Scotia pour trouver l'option de placement qui convient le mieux à leur situation personnelle compte tenu de leurs objectifs. Nous les invitons aussi à utiliser les divers outils qu'offre la Banque Scotia, comme Investisseur futé Scotia de Conseils+, pour établir leurs objectifs financiers et en faire le suivi. »

Les clients peuvent accéder à l'outil Investisseur futé Scotia en tout temps, sur leur appareil mobile ou en ligne, pour suivre la croissance de leur CELIAPP comparativement à l'objectif qu'ils se sont fixé pour l'achat d'une propriété.

Pour ouvrir un CELIAPP, les clients peuvent se présenter en personne à une succursale de la Banque Scotia ou composer le 1-855-208-1564.

Pour en savoir plus sur le CELIAPP de la Banque Scotia, consultez la page de produit de la Banque Scotia et le Centre Conseils+ Banque Scotia, un portail de ressources financières en ligne expliquant comment utiliser le nouveau CELIAPP en fonction de son mode de vie et de ses besoins. Les Canadiens admissibles peuvent aussi prendre un rendez-vous pour rencontrer en personne un conseiller de la Banque Scotia afin de recevoir des conseils financiers personnalisés.

1 À l'abri de l'impôt pour l'achat d'une propriété admissible seulement.

