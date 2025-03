La nouvelle carte de crédit de la Banque Scotia offre une panoplie de récompenses et d'avantages exclusifs.

TORONTO, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia, une carte de crédit prestigieuse conçue pour les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent rehausser leur expérience de voyage. Assortie d'avantages exceptionnels, incluant des récompenses voyages, des assurances complètes et des offres exclusives, la carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia transformera la façon dont les Canadiennes et Canadiens voyagent.

« Les passionnés de voyage savent que la bonne carte de crédit, assortie de caractéristiques avantageuses, peut agrémenter leur expérience en leur permettant de voyager dans le luxe, explique D'Arcy McDonald, premier vice-président, Paiements et crédit non garanti - Particuliers. C'est précisément l'objectif que nous souhaitions atteindre avec la carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia : celui d'offrir à la voyageuse ou au voyageur moderne des avantages exclusifs pour les voyages et les loisirs ainsi qu'un service à la clientèle bonifié, pour faire de chaque voyage une expérience enrichissante. »

« Nous désirons élaborer des produits et des solutions de pointe qui s'appuient sur la fiabilité, l'envergure et la sécurité du réseau Visa, affirme Michiel Wielhouwer, président et directeur national de Visa Canada. Les avantages de votre carte devraient être adaptés à votre mode de vie, et nous sommes ravis de resserrer nos liens avec la Banque Scotia pour lancer cette nouvelle carte Visa Infinite Privilège, spécialement conçue pour enrichir les voyages des titulaires de carte canadiennes et canadiens. »

La carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia convient parfaitement aux adeptes de voyage et d'aventure à la recherche d'une carte alliant service de premier ordre, commodité et valeur ajoutée, pour eux et pour leurs proches. Elle inclut les avantages suivants :

Simplicité, confort et avantages en voyage : Crédit voyage annuel de 250 $ pour les réservations effectuées en ligne ou par téléphone par l'intermédiaire de Voyage Scène+ MC* , administré par Expedia; 10 entrées gratuites dans les salons d'aéroport par année et par titulaire de carte grâce au Programme Compagnon d'aéroport Visa; adhésion annuelle au programme Club du Président Avis; aucuns frais d'opérations en devises sur les achats en devises effectués en ligne ou à l'étranger.





Protection d'assurance complète : Couverture d'assurance comprenant notamment l'assurance urgence médicale en voyage pour les Canadiennes et Canadiens de plus de 65 ans 1 . Accès à la Protection Carte de crédit Scotia 2 facultative, laquelle peut aider les clientes et clients à rembourser le solde de leur compte ou à effectuer leurs paiements mensuels de carte de crédit pendant un certain temps en cas d'imprévu.





Il est possible de soumettre une demande de carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia en ligne. Les clientes et clients des Services bancaires privés peuvent consulter leur banquier privé ou leur banquière privée pour en savoir plus.

Des conditions s'appliquent. Pour obtenir tous les renseignements relatifs à la carte Visa Infinite Privilège Passeport Banque Scotia, allez à :

https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/cartes-de-credit/visa/carte-infinite-privilege-passeport.html

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse. * Visa Int./utilisée sous licence. MC* Scène+ et la conception graphique de l'icône sont des marques de commerce de Scene Plus IP Corporation, utilisées sous licence.

1 La couverture d'assurance est établie par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sa filiale en propriété exclusive, La Nord-américaine, première compagnie d'assurance. Toutes les couvertures sont assujetties aux limites, aux restrictions et aux exclusions énoncées dans les attestations d'assurance. 2 La Protection Carte de crédit Scotia est une police d'assurance collective émise pour La Banque de Nouvelle-Écosse par la société Chubb du Canada compagnie d'assurance vie. Tél. : 1-800-387-7199, option 3, www.chubb.com/ca-fr.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

