TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia figure de nouveau à l'indice Bloomberg d'égalité des sexes (GEI), qui reconnaît les entreprises déterminées à assurer l'égalité des sexes dans leur effectif et faisant preuve de transparence dans la divulgation de l'information à ce sujet. C'est la quatrième année de suite où la Banque est incluse dans l'indice, qui a récemment élargi sa portée pour reconnaître 380 entreprises de 11 secteurs.

« L'inclusion est au cœur de nos valeurs à la Banque Scotia parce que nous savons qu'elle ne peut que rendre notre équipe gagnante plus forte », souligne Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. « Nous sommes fiers de nous distinguer une autre fois parmi nos pairs pour notre engagement en faveur de l'égalité des sexes et nous reconnaissons l'importance que celle-ci joue en ce qui a trait à nos résultats financiers à titre d'institution financière internationale. »

À l'aide d'un cadre de référence standard, le GEI suit la performance financière de sociétés ouvertes déterminées à appuyer l'égalité des genres en examinant leurs politiques, la représentation et la transparence de l'information. Le GEI évalue l'égalité des sexes dans cinq piliers : leadership et bassin de talents féminins, égalité et équité salariales, culture d'inclusion, politiques sur le harcèlement sexuel et reconnaissance publique d'entreprise favorable aux femmes.

Engagements de la Banque Scotia pour prioriser l'égalité et l'inclusion des femmes :

Notre effectif diversifié compte 40 % de femmes dans des rôles de vice-présidence et des échelons supérieurs au Canada , et 36 % à l'échelle mondiale. En 2020, 44 % des personnes nommées à des postes de cadres étaient des femmes et la Banque Scotia a annoncé son intention de porter à 40 % la proportion de femmes occupant la vice-présidence ou un poste d'un échelon supérieur partout dans le monde.





, et 36 % à l'échelle mondiale. En 2020, 44 % des personnes nommées à des postes de cadres étaient des femmes et la Banque Scotia a son intention de porter à 40 % la proportion de femmes occupant la vice-présidence ou un poste d'un échelon supérieur partout dans le monde. La nomination de Lynn Patterson au conseil d'administration de la Banque Scotia l'an dernier a fait en sorte que six de ses quatorze administrateurs (43 %) sont maintenant des femmes.





au de la Banque Scotia l'an dernier a fait en sorte que six de ses quatorze administrateurs (43 %) sont maintenant des femmes. En 2020 également, la nomination d'Anique Asher au poste de vice-présidente à la direction, Affaires financières et Stratégie et celle de Nicole Frew au poste de vice-présidente à la direction et chef, Conformité ont fait passer à 30 % (9 sur 30) la proportion de femmes au sein de la haute direction (vice-présidents à la direction et chefs de groupe).





au poste de vice-présidente à la direction et chef, Conformité ont fait passer à 30 % (9 sur 30) la proportion de femmes au sein de la haute direction (vice-présidents à la direction et chefs de groupe). L'initiative Femmes de la Banque Scotia MC , un programme complet qui soutient les entreprises détenues ou dirigées par des femmes en donnant accès à du capital, à de la formation et à du mentorat, a célébré son deuxième anniversaire en lançant un portail numérique et en ajoutant à son programme les services du groupe Gestion de patrimoine Scotia.





, un programme complet qui soutient les entreprises détenues ou dirigées par des femmes en donnant accès à du capital, à de la formation et à du mentorat, en lançant un portail numérique et en ajoutant à son programme les services du groupe patrimoine Scotia. La Banque Scotia a participé activement au projet Le leadership du secteur privé canadien en matière d'égalité entre les sexes , une recherche de trois ans menée conjointement par le Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies et Femmes et Égalité des genres Canada . Les outils élaborés grâce au projet pourront guider les organisations canadiennes qui souhaitent progresser en faveur de l'égalité des sexes.





, une recherche de trois ans menée conjointement par le Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies et Femmes et Égalité des genres . Les outils élaborés grâce au projet pourront guider les organisations canadiennes qui souhaitent progresser en faveur de l'égalité des sexes. Nicole Frew , chef de la Conformité à la Banque Scotia, a reçu un Best Executive Award de la revue Report on Business - un nouveau prix qui célèbre l'excellence des leaders autres que les chefs de la direction - soulignant plus de quinze ans de leadership exceptionnel au sein de nombreuses unités fonctionnelles de la Banque.





, chef de la Conformité à la Banque Scotia, a un Best Executive Award de la revue - un nouveau prix qui célèbre l'excellence des leaders autres que les chefs de la direction - soulignant plus de quinze ans de leadership exceptionnel au sein de nombreuses unités fonctionnelles de la Banque. Gillian Riley , présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine, a remporté un prix honorifique 2020 de Catalyst pour ses importantes contributions à la Banque Tangerine comme à la Banque Scotia, notamment la création de L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC.

