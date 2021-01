Pour être admissibles à un financement du Fonds de résilience économique de la Banque Scotia, les stages de recherche proposés doivent répondre aux besoins d'un organisme partenaire au Canada (organisme sans but lucratif ou de bienfaisance) et se concentrer sur l'un des trois sujets suivants :

Augmentation du taux de diplomation secondaire et la poursuite d'études postsecondaires

Accélération de l'intégration des nouveaux arrivants

Élimination des obstacles à l'avancement professionnel des groupes défavorisés

Les stages de recherche Mitacs seront attribués à des étudiants de collèges et d'universités partenaires de Mitacs dont la demande est appuyée par un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance qui exerce ses activités au Canada et qui profitera des retombées de la recherche proposée.

De plus, le Fonds de résilience économique de la Banque Scotia accordera la priorité aux propositions concernant l'inclusion économique, la stabilité et la mobilité des groupes désavantagés, et ce, pour réduire le retard en recherche et favoriser l'échange plus efficace de connaissances dans ces domaines entre les organismes.

« En collaboration avec Mitacs, la Banque Scotia souhaite aider les étudiants, les organismes sans but lucratif et les chercheurs à collaborer et à échanger des connaissances de manière novatrice, indique Meigan Terry, première vice-présidente, Communications mondiales et Impact social. L'objectif du Fonds de résilience économique de la Banque Scotia sur la résilience économique est de réduire les obstacles financiers à la réalisation de recherches utiles sur le secteur des organismes sans but lucratif, mais aussi de permettre à des étudiants de contribuer au développement de la résilience économique au sein des collectivités canadiennes. »

Mitacs accepte actuellement les propositions des étudiants intéressés. Tous les détails se trouvent sur la page Web Mitacs-Banque Scotia..

« Mitacs et la Banque Scotia ont participé ensemble à de nombreux projets depuis sept ans, et nous sommes ravis de lancer notre premier appel de propositions dans le but d'aider les collectivités et les organismes sans but lucratif par notre soutien financier et notre réseau d'experts en recherche, explique le Dr John Hepburn, chef de la direction et directeur scientifique de Mitacs. Grâce à ces recherches et partenariats, les collectivités canadiennes seront mieux en mesure de s'attaquer aux obstacles qui empêchent certains groupes sous-représentés d'avoir une stabilité financière et du succès. »

Après son annonce, la Banque Scotia a dévoilé ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans qui vise à améliorer la résilience économique des groupes défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuiera des programmes et s'associera à des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

Doté de 300 000 dollars, Fonds de résilience économique de la Banque Scotia sur la résilience économique est l'un des premiers engagements financiers annoncés dans le cadre de l'initiative ScotiaINSPIRE.

En 2020, la Banque Scotia a versé près de 85 millions de dollars canadiens en dons, commandites et autres formes d'aide solidaire à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, notamment sur les critères d'admissibilité et le processus d'inscription au concours, visitez le https://www.mitacs.ca/fr/partenaires-du-fonds-de-recherche-de-la-banque-scotia-sur-la-resilience-economique.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 100 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.http://www.scotiabank.com/https://twitter.com/ScotiabankViews?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

À propos de Mitacs

Mitacs est un organisme sans but lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en trouvant des solutions basées sur la recherche pour répondre à des défis d'entreprise.

en trouvant des solutions basées sur la recherche pour répondre à des défis d'entreprise. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada ainsi que le gouvernement de l' Alberta , le gouvernement de la Colombie-Britannique, Research Manitoba, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le gouvernement de l' Ontario , Innovation PEI, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan , le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador et le gouvernement du Yukon .

