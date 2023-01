Un programme visant à recruter, à préparer et à soutenir les enseignants et éducateurs locaux ainsi qu'à améliorer les résultats scolaires de plus de 6 000 élèves

TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle réalisera un investissement communautaire de 750 000 $ dans l'organisme Enseigner pour le Canada afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage pour les élèves autochtones des écoles secondaires dans les communautés éloignées des Premières Nations. Enseigner pour le Canada est un organisme national qui travaille avec les Premières Nations pour recruter, préparer et soutenir des enseignants dévoués et certifiés et les aider à réussir - et à rester - dans le Nord.

Comparativement à la moyenne nationale de 88 %, seulement 48 % des jeunes des Premières Nations vivant dans une réserve détiennent un diplôme d'études secondaires. Cet écart s'explique d'une part par le manque d'enseignants disponibles et d'autre part par un taux de roulement élevé. Cela dit, les statistiques montrent que des investissements éducationnels ciblés dans les écoles autochtones contribuent à un meilleur taux de diplomation et poussent un plus grand nombre de jeunes à décrocher un diplôme postsecondaire ou un titre professionnel.

Cet investissement communautaire de la Banque Scotia aidera Enseigner pour le Canada à :

former 150 enseignants certifiés qui se préparent à s'installer dans les communautés des Premières Nations du Nord grâce à son programme estival d'enrichissement de deux semaines;

lancer et développer un programme de perfectionnement professionnel pour plus de 140 éducateurs locaux, pour venir en aide aux écoles durables des Premières Nations dont les dirigeants et les employés sont des membres des communautés locales;

outiller 6 000 élèves autochtones en Ontario , en Alberta et en Saskatchewan pour favoriser leur réussite dans un environnement d'apprentissage qui reflète les enseignements culturels et linguistiques de leur foyer et de leur communauté;

étendre la portée de son programme à 12 autres communautés des Premières Nations au Manitoba et en Alberta et, ainsi, améliorer l'accès à l'éducation et les résultats scolaires des élèves autochtones.

« Le programme indispensable d'Enseigner pour le Canada soutient le recrutement et la formation des enseignants qui s'engagent à vivre et à travailler dans les communautés éloignées, souligne Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous sommes fiers de ce partenariat phare de ScotiaINSPIRE grâce auquel plus d'élèves autochtones des communautés éloignées recevront de l'aide et les outils nécessaires pour réussir leurs études supérieures et plus encore. »

« À Enseigner pour le Canada, nous sommes ravis de recevoir l'aide de la Banque Scotia pour étendre notre portée et établir de nouveaux partenariats avec les Premières Nations du pays. L'éducation est primordiale pour assurer un avenir prospère aux peuples autochtones et à leurs communautés. Il ne faut pas sous-estimer la valeur des partenaires financiers qui croient en l'importance de notre travail », déclare Ken Sanderson, directeur général d'Enseigner pour le Canada.

Le partenariat communautaire de la Banque Scotia et d'Enseigner pour le Canada est un jalon important de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés. L'initiative vise entre autres à augmenter le taux de diplomation au secondaire et le taux de participation aux études postsecondaires. Pour améliorer l'éducation et les débouchés professionnels des jeunes partout où elle exerce ses activités, la Banque Scotia a également noué des partenariats avec des organismes tels que les programmes Alternative Suspension du YMCA, Passeport pour ma réussite, Connexions Nord, la Fondation Rick Hansen et Outside Looking In.

Solidarité avec les peuples autochtones de tout le Canada

La Banque Scotia honore les vies perdues des enfants autochtones et les survivants du système des pensionnats. Dans le cadre de nos efforts soutenus pour faire connaître l'histoire des pensionnats pour Autochtones du Canada, nous soutenons des initiatives tout au long de l'année qui visent à renseigner le public sur le traumatisme intergénérationnel causé par ce système. La Banque Scotia et l'organisme Teach For Canada sont conscients du chemin vers la réconciliation; ils s'engagent à respecter les droits des peuples autochtones et à reconnaître la voie de leur autodétermination. Nous reconnaissons et honorons le fait que, d'un océan à l'autre, nous nous trouvons tous en territoire traditionnel des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

À propos d'Enseigner pour le Canada

Enseigner pour le Canada recrute, prépare et soutient les éducateurs qui s'engagent à favoriser la réussite des élèves autochtones. Son programme dirigé par la communauté vise à soutenir la durabilité des Premières Nations et à assurer un accès de qualité à l'éducation pour tous les enfants, et ce, dans leur propre communauté. Enseigner pour le Canada collabore avec 23 Premières Nations en Ontario et au Manitoba et cherche à étendre sa portée en établissant de nouveaux partenariats au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan.

