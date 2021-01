La Banque Scotia dévoile la composition du jury du prix Giller 2021

TORONTO, le 19 janv. 2021 /CNW/ - Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia, a dévoilé aujourd'hui les noms des cinq membres du jury 2021. Cette année marque le 28e anniversaire de cette récompense.

Jury 2021 :

Le jury est composé des auteurs canadiens primés Megan Gail Coles, Zalika Reid-Benta (présidente) et Joshua Whitehead, de Tash Aw, écrivain malaisien lauréat des prix Whitbread et du Commonwealth, et de l'Américain Joshua Ferris, gagnant du prix littéraire Dylan Thomas.

Voici une présentation de chaque membre.

Né à Taïwan de parents malaisiens, Tash Aw grandit à Kuala Lumpur et déménage en Angleterre à l'adolescence, où il étudie le droit aux universités de Cambridge et de Warwick. Il exerce le métier d'avocat pendant quatre ans avant de s'inscrire en création littéraire à l'Université d'East Anglia. En 2005, il publie son premier roman, The Harmony Silk Factory (Le tristement célèbre Johnny Lim), pour lequel il remporte le Whitbread First Novel Award et le Prix des écrivains du Commonwealth (premier roman, Asie du Sud-Est et Pacifique Sud). Ses deux romans suivants, Map of the Invisible World (La carte du monde invisible) et Five Star Billionaire (Un millionnaire cinq étoiles) paraissent respectivement en 2009 et en 2013, puis We, the Survivors est publié en 2019 aux éditions 4th Estate. Tash Aw reçoit le prix O. Henry 2013 pour sa nouvelle Sail. On peut notamment le lire sur A Public Space et dans la 100e édition du célèbre magazine Granta.

Megan Gail Coles est une diplômée de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'École nationale de théâtre du Canada et de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est la cofondatrice et directrice artistique de la compagnie Poverty Cove Theatre Company, pour laquelle elle a écrit de nombreuses pièces de théâtre primées. Son premier recueil de nouvelles, Eating Habits of the Chronically Lonesome (Les habitudes alimentaires des mal-aimés), lui a valu les prix BMO Winterset et ReLit, le prix du premier roman Margaret and John Savage ainsi que le prix ponctuel Five x Five Writers' Trust. Son premier roman Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club figurait parmi les finalistes pour le prix Giller de la Banque Scotia et les sélections du concours Canada Reads de CBC et a récemment remporté le prix BMO Winterset. Née à Savage Cove, dans la péninsule Great Northern de l'île de Terre-Neuve, Megan Gail Coles habite maintenant à St. John's, où elle est directrice générale de la revue Riddle Fence. Elle est aussi candidate à un doctorat de l'Université Concordia. Son premier recueil de poésie publié par la maison d'édition House of Anansi est attendu à l'automne.

Joshua Ferris a signé trois romans : Then We Came to the End, The Unnamed (Le pied mécanique) et To Rise Again at a Decent Hour (Se lever à nouveau de bonne heure), ainsi que le recueil de nouvelles The Dinner Party. Finaliste aux National Book Awards et lauréat des prix Discover Barnes & Noble et PEN/Hemingway, il figure sur la liste des 20 auteurs de moins de 40 ans du magazine The New Yorker en 2010. Son roman Se lever à nouveau de bonne heure lui a valu le prix Dylan Thomas et une nomination au prix Booker. Ses nouvelles ont été publiées dans The New Yorker, Granta et Best American Short Stories. Joshua Ferris habite à New York.

Zalika Reid Benta est une autrice canadienne de Toronto. Pour son premier recueil de nouvelles, Frying Plantain, elle a remporté le 23e prix littéraire annuel Danuta Gleed et le prix Kobo Emerging Writer pour une œuvre de fiction en 2020. Toujours pour Frying Plantain, l'autrice a été finaliste aux Toronto Book Awards 2020 et pour le Prix littéraire Trillium 2020, en plus de faire partie des candidats au prix Gillier 2019 de la Banque Scotia. Le recueil, également en lice pour le White Pine Award 2021, comptait aussi parmi les nominations du Evergreen Award remis dans le cadre du programme Forêt de la lecture de l'Association des bibliothèques de l'Ontario. En 2019, Zalika Reid Benta a été nommée meilleure autrice dans le cadre des Byblacks People's Choice Awards. Son recueil a été cité dans plusieurs listes de lectures incontournables, dont celles de BuzzFeed, de Bustle, de Refinery29, de Châtelaine, du Toronto Star et du Globe and Mail, en plus de figurer parmi les livres favoris d'Indigo en 2019. Zalika Reid Benta a été l'écrivaine en résidence de juin 2019 chez Open Book, et la CBC l'a citée parmi les « six auteurs à surveiller » en 2019. Titulaire d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université Columbia, elle a reçu la bourse John Gardner de la Bread Loaf Writers' Conference pour une œuvre de fiction en 2019 et a participé à l'atelier de création littéraire du Centre des arts de Banff en 2017. Elle travaille actuellement sur un roman fantastique pour adolescents inspiré du folklore jamaïcain.

Joshua Whitehead est un auteur bispirituel, membre oji-nêhiyaw de la Première Nation de Peguis (Traité no 1). Il a écrit Full-Metal Indigiqueer (Talonbooks, 2017), recueil pour lequel il a été finaliste à la première édition des Indigenous Voices Awards et pour le Stephan G. Stephansson Award for Poetry. Avec Jonny Appleseed (Arsenal Pulp Press, 2018), il a été candidat au prix Giller de la Banque Scotia et finaliste pour les Indigenous Voices Awards, les Prix littéraires du Gouverneur général, l'Amazon Canada First Novel Award et le Carol Shields Winnipeg Book Award. Il a remporté le Lambda Literary Award dans la catégorie littérature gay ainsi que le Georges Bugnet Award for Fiction. Joshua Whitehead se consacre actuellement à sa troisième œuvre intitulée Making Love with the Land, à paraître aux éditions Knopf Canada, qui explore l'interrelation entre les concepts d'indigénéité et d'identité queer, mais surtout les questions de santé mentale dans la perspective nêhiyaw. Ses écrits sont parus dans diverses publications comme Prairie Fire, CV2, EVENT, Arc Poetry Magazine, The Fiddlehead, Grain, CNQ, Write et Red Rising Magazine.

Pour voir des photos des membres du jury 2021 : www.scotiabankgillerprize.ca/media-resources.

Audible.ca offre un abonnement gratuit d'un an à tous les membres du jury pour qu'ils écoutent les titres en nomination, mais aussi les œuvres d'autres auteurs canadiens. Le site consacre une page au prix Giller de la Banque Scotia afin que tous les auditeurs puissent découvrir certains des talents littéraires canadiens les plus remarquables.

Nous espérons présenter les candidats à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) au début septembre, et les finalistes à Toronto plus tard le même mois. Si les restrictions sanitaires sont toujours en vigueur à ce moment, les annonces seront faites virtuellement, et si la pandémie s'essouffle, nous annoncerons le lauréat lors d'un souper de gala et d'une cérémonie de remise de prix qui auront lieu en novembre à Toronto et qui seront télédiffusés à l'échelle nationale.

Nous acceptons actuellement les mises en candidature. Rendez-vous à www.scotiabankgillerprize.ca/about/submissions pour consulter la trousse de proposition 2021 comprenant tous les détails. La première date limite de mise en candidature, pour les livres publiés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2021, est le 12 février 2021.

À propos du prix Giller

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les prix : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch, qui est décédé en août 2017.

