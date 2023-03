TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, la Banque Scotia renouvelle son soutien à la fondation L'étoffe du succès Canada et son programme Professional Women's Group (PWG) avec un investissement de 900 000 $ sur trois ans. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de ScotiaINSPIRE, une initiative de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

Cette contribution s'ajoute à notre don de 400 000 $ au programme en novembre 2021, qui a permis d'aider plus de 700 femmes et personnes non binaires dans huit bureaux partout au pays et de mettre à leur disposition des outils et un réseau pour améliorer leur cheminement professionnel.

Le nouvel investissement de la Banque Scotia dans la fondation contribuera à financer 13 bureaux et à favoriser l'indépendance financière de 3 600 femmes et personnes non binaires. La contribution au programme PWG permettra de rassembler des personnes de différentes situations socio-économiques et de fournir des occasions de réseautage et de mentorat qui les aidera à faire avancer leur carrière et à atteindre la stabilité financière.

« En tant que membre du conseil d'administration du pendant mondial de la fondation (Dress for Success Worldwide) et au nom de la Banque Scotia, je suis ravie du renforcement de notre partenariat avec la fondation L'étoffe du succès et de notre contribution à sa vision, soit de donner aux femmes et aux personnes non binaires les moyens d'atteindre l'indépendance économique », explique Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation, Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) et cadre responsable de l'Initiative Femmes de la Banque Scotia pour les SBMM. « Tout comme L'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre participation au programme Professional Women's Group n'est qu'une preuve de plus de notre dévouement envers les femmes et de notre souci à les soutenir dans la poursuite de leurs aspirations professionnelles et financières. »

« En continuant d'œuvrer partout au pays, la Banque Scotia montre qu'elle a à cœur d'aider les femmes et les personnes non binaires à accéder aux programmes et au soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir, au travail dans la vie », dit Catherine Curtis, chef de la direction de la fondation L'étoffe du succès. « Grâce à nos groupes de travail et au Professional Women's Group, nous veillons à ce que les femmes et les personnes non binaires puissent tirer parti des occasions de réseautage et d'informations probantes pour faire avancer leur carrière et accroître leur sécurité, leur autonomie et leur pouvoir économiques. Cette initiative a un effet domino : les personnes qui en ont le plus besoin trouvent le soutien nécessaire pour trouver un emploi, devenir indépendantes et contribuer à la société et à l'économie, au bénéfice de leurs familles, de leurs communautés et de leur pays. »

Les femmes représentent 54 % de la main-d'œuvre mondiale de la Banque Scotia qui célèbre les nombreuses réalisations des femmes talentueuses et de ses clientes dans les collectivités où elle exerce ses activités, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de l'année. L'engagement de la Banque à prioriser l'égalité et l'inclusion des femmes comprend :

L'identification, le développement et la promotion des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux de notre activité.

Nous concrétisons l'inclusion de genre au moyen de diverses initiatives visant à constituer un solide réservoir de talents, notamment en éliminant les préjugés dans les processus de recrutement et de promotion et en fixant des objectifs ambitieux pour les postes de vice-présidence et les échelons supérieurs.



Tout au long de l'année, la Banque Scotia organise sur les campus diverses activités de recrutement de femmes pour tous nos secteurs d'activités.





En 2022, 52 % des stagiaires au Canada et 57 % des associées participant aux programmes par rotation des nouveaux diplômés s'identifiaient comme des femmes.

Augmentation de la représentation des femmes aux postes de haute direction de la Banque : les femmes occupent 42 % des postes de vice-président ou d'un échelon plus élevé au Canada (une croissance de 11 % depuis 2013) et 38 % de ces postes partout dans le monde.

En 2022, à l'international, 42 % des personnes nommées à des postes de vice-présidence et de première vice-présidence à la Banque étaient des femmes; ce nombre s'élève à 44 % pour les postes de direction principale et de première direction.

Bonification du programme d'avantages sociaux de la Banque Scotia en 2023 pour les employés du Canada : congé de huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant, et de huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance.

D'ici 2025, elle sera en place dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.

L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, un programme complet qui propose un accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, de la formation spécialisée, du mentorat et des services-conseils aux entrepreneures, investisseuses et dirigeantes afin d'accroître leurs possibilités économiques et professionnelles, aujourd'hui et demain.

Depuis 2018, le programme a énormément grandi et s'étend maintenant à nos quatre secteurs d'activité, offrant conseils et soutien aux femmes d'affaires et à celles qui souhaitent faire avancer leur carrière et gérer leur patrimoine.



Le programme appuie maintenant aussi des entrepreneures en Jamaïque, au Costa Rica et au Chili. En ce premier anniversaire de son expansion au Costa Rica , le programme s'étend vers le Pérou afin de soutenir encore plus d'entrepreneures.

Au Canada , nous avons déployé plus de 5,9 milliards de dollars en capitaux aux entreprises détenues et dirigées par des femmes, soutenu plus de 70 femmes dans leur cheminement professionnel et leur parcours vers l'administration, et aidé plus de 2 400 femmes et leur famille à gérer leurs finances lors de grands événements de la vie.

*La participation à l'initiative Femmes de la Banque Scotia ou à un événement relié au programme ne sont pas effectués en lien avec des conseils, une offre ou à un engagement de la Banque Scotia de fournir des produits ou des services. financiers.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de L'étoffe du succès

La fondation L'étoffe du succès donne aux femmes et aux personnes non binaires les moyens d'atteindre l'indépendance économique par des programmes avant et après l'embauche. La fondation compte 13 bureaux à travers tout le Canada, pour lesquels elle mobilise du financement et coordonne des projets d'envergure nationale. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://dressforsuccesscanadafoundation.org/fr.

