La Banque Scotia annonce les résultats de son troisième trimestre

Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 31 juillet 2026 et sur les notes connexes préparés selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). La version complète du rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026, y compris les états financiers intermédiaires (non audités) pour la période close le 31 juillet 2026, est disponible sur le site de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, et dans la section EDGAR du site de la SEC, au www.sec.gov. De plus, le rapport d'informations financières supplémentaires ainsi que le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 sont disponibles à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.

Faits saillants du troisième trimestre de 2026 - résultats présentés (comparaison avec le T3 de 2025) Faits saillants du troisième trimestre de 2026 - résultats ajustés1) (comparaison avec le T3 de 2025) Bénéfice net de 2 953 millions de dollars, comparativement à 2 527 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 2,27 $, comparativement à 1,84 $

Rendement des capitaux propres 2 ) (« RCP ») de 14,1 %, comparativement à 12,2 % Bénéfice net de 2 973 millions de dollars, comparativement à 2 518 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 2,28 $, comparativement à 1,88 $

Rendement des capitaux propres de 14,2 %, comparativement à 12,4 %

TORONTO, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a affiché un bénéfice net de 2 953 millions de dollars pour son troisième trimestre, comparativement à 2 527 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (le « BPA ») dilué s'est établi à 2,27 $, comparativement à 1,84 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté1) pour le troisième trimestre s'est établi à 2 973 millions de dollars et le BPA dilué ajusté1) a augmenté, passant de 1,88 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 2,28 $. Le rendement des capitaux propres ajusté1) s'est établi à 14,2 %, contre 12,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« La Banque vient de connaître un trimestre record : tous les secteurs d'activité ont affiché d'excellents résultats et nous avons dépassé notre objectif à moyen terme au cours de cette période, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. En effet, au cours du troisième trimestre, le rendement de nos capitaux propres a excédé la cible de 14 % que nous nous étions fixée, ce qui atteste des améliorations apportées à l'échelle de la Banque en vue de rehausser les marges et les revenus tirés des frais. Je suis particulièrement fier de la contribution, à tous les niveaux, des BanquièresScotia et des BanquiersScotia ce trimestre-ci, tout comme de l'importance qu'ils continuent d'accorder à la mise en œuvre de notre stratégie. »

Le Réseau canadien a dégagé un bénéfice de 1 071 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 12 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette augmentation est attribuable aux revenus records rendus possibles par un élargissement de la marge pour un cinquième trimestre d'affilée et par la forte croissance des revenus tirés des frais, conjugués à la gestion rigoureuse des dépenses, contrebalancés en partie par la hausse de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Le secteur a affiché un levier d'exploitation positif pour un quatrième trimestre d'affilée, ainsi qu'une amélioration du RCP, qui a atteint 19,4 %.

Les Opérations internationales ont dégagé un bénéfice de 766 millions de dollars, en hausse de 8 % sur douze mois, grâce à l'expansion de la marge et à l'amélioration de la qualité du crédit, ce qui s'est traduit par un levier d'exploitation positif.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a affiché des résultats records pour le trimestre, le bénéfice ayant atteint 518 millions de dollars, soit une augmentation de 23 % d'un exercice à l'autre qui découle de la croissance vigoureuse des revenus attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets. Le secteur a également continué d'enregistrer de fortes ventes de fonds communs de placement aux particuliers en succursale, tandis que ses actifs sous gestion2) se sont accrus de 16 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 474 milliards de dollars.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont réalisé un bénéfice record de 647 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 37 % sur douze mois. Ces résultats s'expliquent par la forte performance au chapitre des revenus tirés de nos activités liées aux marchés financiers ainsi que par les commissions de placement et honoraires de services-conseils records.

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de 13,1 % tout en rachetant 8,6 millions d'actions au cours du trimestre. Depuis le début de l'exercice, nous avons remis des fonds propres de 6,3 milliards de dollars à nos actionnaires par l'entremise de rachats d'actions et de dividendes.

______________________________________ 1) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 5. 2) Se reporter à la page 56 du rapport de gestion figurant dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque, disponible à www.sedarplus.ca, pour obtenir une description de cette mesure. Cette description est intégrée par renvoi au présent document. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF.

Faits saillants financiers

Résultats présentés Pour les trimestres

clos les Pour les périodes de neuf mois

closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



(non audité) (en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats d'exploitation





















Revenus d'intérêts nets 5 866 $ 5 521 $ 5 493 $ 16 969 $ 15 936 $

Revenus autres que d'intérêts 4 669

4 316

3 993

13 049

12 002



Total des revenus 10 535 $ 9 837 $ 9 486 $ 30 018 $ 27 938 $

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 079

1 217

1 041

3 472

3 601



Charges autres que d'intérêts 5 556

5 189

5 089

16 044

16 690



Charge d'impôt sur le résultat 947

799

829

2 618

2 095



Bénéfice net 2 953 $ 2 632 $ 2 527 $ 7 884 $ 5 552 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales 45

37

80

94

(18)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la

Banque 2 908 $ 2 595 $ 2 447 $ 7 790 $ 5 570 $

Actionnaires privilégiés et porteurs d'autres instruments de capitaux

propres 130

127

134

389

391



Actionnaires ordinaires 2 778 $ 2 468 $ 2 313 $ 7 401 $ 5 179 $

Bénéfice par action ordinaire (en dollars)





















De base 2,27 $ 2,01 $ 1,84 $ 6,02 $ 4,14 $

Dilué 2,27 $ 2,00 $ 1,84 $ 6,00 $ 4,02 $



Données par secteurs d'activité

Réseau canadien

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 071 millions de dollars, comparativement à 958 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 113 millions de dollars, ou de 12 %. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des revenus, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 071 millions de dollars, comparativement à 935 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 136 millions de dollars, ou de 14 %. Cette augmentation découle essentiellement de la hausse des revenus et du recul de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, contrebalancés en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts. La hausse s'explique également par le fait que le trimestre considéré comptait trois jours de plus.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 966 millions de dollars, comparativement à 2 484 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 482 millions de dollars, ou de 19 %. La hausse découle surtout de l'accroissement des revenus et de la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Opérations internationales

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 725 millions de dollars, comparativement à 670 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 55 millions de dollars, ou de 8 %. L'augmentation est attribuable surtout à l'incidence favorable de la conversion des devises ainsi qu'au repli des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat. Ces facteurs ont été annulés en partie par la diminution des revenus.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 725 millions de dollars, comparativement à 701 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 24 millions de dollars, ou de 3 %. L'augmentation est attribuable avant tout à la hausse des revenus d'intérêts nets, à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et à l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 143 millions de dollars, comparativement à 1 997 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 146 millions de dollars, ou de 7 %. L'augmentation est attribuable surtout à la baisse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des revenus et l'augmentation de l'impôt sur le résultat.

Performance financière en dollars constants

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est en dollars constants. Aux termes de l'analyse en dollars constants, les montants des périodes précédentes ont été recalculés selon les cours de change moyens de la période considérée, ce qui est une mesure non conforme aux PCGR (se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 5). La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. Les ratios se fondent sur les données présentées.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 725 millions de dollars, contre 733 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 8 millions de dollars, ou de 1 %. La diminution découle principalement de la baisse des revenus, annulée en partie par le repli des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 725 millions de dollars, comparativement à 718 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7 millions de dollars, ou de 1 %. Cette hausse est principalement attribuable à la diminution de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et à la hausse des revenus d'intérêts nets. Ces facteurs ont été contrés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat, de même que par la diminution des revenus autres que d'intérêts.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 2 143 millions de dollars, comparativement à 2 101 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 42 millions de dollars, ou de 2 %. L'augmentation est attribuable surtout au repli des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été annulés en partie par la diminution des revenus.

Gestion de patrimoine mondiale

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 515 millions de dollars, comparativement à 417 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 98 millions de dollars, ou de 23 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada, neutralisée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 515 millions de dollars, contre 474 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 41 millions de dollars, ou de 9 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement et des commissions de courtage, ainsi qu'au fait que le trimestre considéré comptait trois jours de plus, facteurs neutralisés en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 470 millions de dollars, comparativement à 1 223 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 247 millions de dollars, ou de 20 %. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts liées aux volumes.

Services bancaires et marchés mondiaux

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 647 millions de dollars, comparativement à 473 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 174 millions de dollars, ou de 37 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts, de la charge d'impôt sur le résultat et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 647 millions de dollars, comparativement à 457 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 190 millions de dollars, ou de 41 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 1 649 millions de dollars, comparativement à 1 403 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 246 millions de dollars, ou de 18 %. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Autres

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 50 millions de dollars, comparativement à une perte de 71 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 21 millions de dollars. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 42 millions de dollars, comparativement à une perte de 56 millions de dollars, ce qui représente une amélioration de 14 millions de dollars. Le repli de la perte est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par les charges autres que d'intérêts plus élevées.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 50 millions de dollars, comparativement à un bénéfice de 28 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 78 millions de dollars. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 42 millions de dollars, comparativement à un bénéfice de 35 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 77 millions de dollars. Le recul est attribuable principalement à la baisse des revenus autres que d'intérêts, imputable surtout au fléchissement des profits sur les titres de placement.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établie à 438 millions de dollars, comparativement à une perte de 1 537 millions de dollars. Les revenus autres que d'intérêts de la période considérée incluent une perte de 423 millions de dollars comptabilisée à la clôture de la vente des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. Les charges autres que d'intérêts de la période correspondante de l'exercice précédent incluent une perte de valeur de 1 365 millions de dollars liée à la vente annoncée de ces activités. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixée à 48 millions de dollars, contre une perte de 313 millions de dollars. L'amélioration est principalement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets découlant du repli des coûts de financement et à l'augmentation des revenus autres que d'intérêts, essentiellement du fait de la hausse des profits sur les placements, facteurs neutralisés en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Risque de crédit

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 079 millions de dollars, contre 1 041 millions de dollars, soit une hausse de 38 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de un point de base pour s'établir à 56 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 61 millions de dollars, contre 66 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 5 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur le portefeuille de prêts aux sociétés et aux entreprises et par la croissance des portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 018 millions de dollars, comparativement à 975 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 43 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 52 points de base, en hausse de un point de base. Cette augmentation s'explique surtout par la hausse des dotations dans les portefeuilles de prêts aux sociétés et dans les portefeuilles de prêts aux particuliers du Réseau canadien.

Comparaison du troisième trimestre de 2026 et du deuxième trimestre de 2026

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 079 millions de dollars, contre 1 217 millions de dollars, soit une baisse de 138 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de 10 points de base pour s'établir à 56 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 61 millions de dollars, contre 88 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 27 millions de dollars. La dotation pour le trimestre considéré s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur le portefeuille de prêts aux sociétés et aux entreprises et par la croissance des portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 1 018 millions de dollars, comparativement à 1 129 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 111 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à 52 points de base, en baisse de neuf points de base. La baisse est essentiellement attribuable à la diminution des dotations dans les portefeuilles de prêts aux particuliers du Réseau canadien et les portefeuilles de prêts aux sociétés des Opérations internationales.

Comparaison des neuf premiers mois de 2026 et des neuf premiers mois de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 3 472 millions de dollars, contre 3 601 millions de dollars, soit une baisse de 129 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a diminué de deux points de base pour s'établir à 61 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 222 millions de dollars, comparativement à 510 millions de dollars, soit une baisse de 288 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la migration du crédit dans les portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales, ainsi que par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence des perspectives macroéconomiques plus favorables sur le portefeuille de prêts aux entreprises des Opérations internationales. La dotation de la période correspondante de l'exercice précédent reflète l'incertitude entourant les droits de douane américains, qui touche surtout le Réseau canadien.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 3 250 millions de dollars, comparativement à 3 091 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 159 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 57 points de base, en hausse de trois points de base. La hausse de la dotation pour l'exercice considéré est attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles du Réseau canadien et de prêts aux sociétés.

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances total s'établissait à 7 551 millions de dollars au 31 juillet 2026, contre 7 344 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'élevait à 97 points de base, en hausse de un point de base. Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts se situait à 7 329 millions de dollars, en hausse de 179 millions de dollars par rapport à celui de 7 150 millions de dollars enregistré au trimestre précédent. La conversion des devises s'est traduite par une augmentation de 117 millions de dollars du compte de correction de valeur.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a augmenté pour s'établir à 4 831 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 4 742 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts productifs se fixait à 65 points de base, en hausse de un point de base. L'augmentation s'explique surtout par l'incidence des perspectives macroéconomiques défavorables sur les portefeuilles de prêts aux sociétés et aux entreprises ainsi que par la croissance des portefeuilles du Réseau canadien et des Opérations internationales. La conversion des devises s'est traduite par une augmentation de 60 millions de dollars du compte de correction de valeur.

Le compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a augmenté pour s'établir à 2 498 millions de dollars, alors qu'il s'établissait à 2 408 millions de dollars au trimestre précédent. Le ratio de compte de correction de valeur au titre des prêts douteux s'élevait à 32 points de base, ce qui est stable par rapport au trimestre précédent. L'augmentation traduit surtout la hausse des dotations dans le portefeuille de prêts aux sociétés et le portefeuille de prêts aux particuliers à l'international, ainsi que l'incidence de 57 millions de dollars de la conversion des devises.

Prêts douteux

Le montant brut des prêts douteux s'établissait à 7 801 millions de dollars au 31 juillet 2026, contre 7 608 millions de dollars au trimestre précédent. Cette augmentation s'explique surtout par l'incidence de la conversion des devises et par les prêts nouvellement classés comme étant douteux dans les portefeuilles de prêts aux particuliers du Réseau canadien et des Opérations internationales. Le ratio du montant brut des prêts douteux se situait à 100 points de base, ce qui représente une hausse de un point de base.

Le montant net des prêts douteux du Réseau canadien totalisait 1 950 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 90 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable à l'augmentation des prêts nouvellement classés comme étant douteux et au repli des comptes de correction de valeur au titre des prêts aux particuliers. Le montant net des prêts douteux des Opérations internationales totalisait 3 093 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 14 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui est principalement attribuable aux prêts nouvellement classés comme étant douteux, facteur neutralisé en partie par la hausse des comptes de correction de valeur dans les portefeuilles de prêts aux entreprises. Le montant net des prêts douteux des Services bancaires et marchés mondiaux se chiffrait à 183 millions de dollars, en baisse de 4 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le montant net des prêts douteux de la Gestion de patrimoine mondiale s'élevait à 77 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le montant net des prêts douteux exprimé en pourcentage des prêts et des acceptations s'établissait à 0,68 %, soit le même pourcentage qu'au trimestre précédent.

Ratios de fonds propres

Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T11) de la Banque s'établissait à 13,1 % au 31 juillet 2026, soit une diminution de 20 points de base par rapport au trimestre précédent. Cette baisse reflète la hausse des APR ayant découlé de la croissance des activités et du rapatriement d'une opération de transfert de risque synthétique par titrisation, conjugués à des rachats d'actions, facteurs contrebalancés en partie par l'incidence favorable du bénéfice minoré des dividendes.

Le ratio de T11) et le ratio total des fonds propres1) de la Banque s'établissaient à 15,1 % et à 16,9 %, respectivement, au 31 juillet 2026, ce qui représente une baisse respective de 30 points de base et de 10 points de base par rapport au trimestre précédent.

Le ratio de levier1) s'établissait à 4,3 % au 31 juillet 2026, ce qui est stable en regard du trimestre précédent, essentiellement parce que l'augmentation du risque de levier a été contrée par la hausse du capital.

Au 31 juillet 2026, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1, le ratio de T1, le ratio total des fonds propres et le ratio de levier dépassaient amplement les ratios minimaux des fonds propres du BSIF. Le ratio TLAC1) et le ratio de levier TLAC1) s'établissaient respectivement à 28,6 % et à 8,2 %, ce qui est largement supérieur aux exigences minimales du BSIF.

______________________________________ 1) Les ratios et mesures réglementaires sont calculés conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Capacité totale d'absorption des pertes et Exigences de levier du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. La communication des résultats présentés et des résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats



Pour les trimestres

clos les Pour les périodes de neuf mois

closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



(en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats présentés





















Revenus d'intérêts nets 5 866 $ 5 521 $ 5 493 $ 16 969 $ 15 936 $

Revenus autres que d'intérêts 4 669

4 316

3 993

13 049

12 002



Total des revenus 10 535

9 837

9 486

30 018

27 938



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 079

1 217

1 041

3 472

3 601



Charges autres que d'intérêts 5 556

5 189

5 089

16 044

16 690



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 900

3 431

3 356

10 502

7 647



Charge d'impôt sur le résultat 947

799

829

2 618

2 095



Bénéfice net 2 953 $ 2 632 $ 2 527 $ 7 884 $ 5 552 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 45

37

80

94

(18)



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 908

2 595

2 447

7 790

5 570



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 130

127

134

389

391



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 778 $ 2 468 $ 2 313 $ 7 401 $ 5 179 $

Ajustements





















Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités - $ - $ - $ 423 $ 9 $

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 8

8

8

24

17



Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts et du total

des revenus (avant impôt) 8

8

8

447

26



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant

impôt)





















a) Cessions et réduction d'activités -

-

(23)

11

1 365



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 16

18

17

49

52



Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts

(avant impôt) 16

18

(6)

60

1 417



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 24

26

2

507

1 443



Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat





















a) Cessions et réduction d'activités -

-

(6)

(57)

(28)



b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (4)

(6)

(5)

(14)

(15)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (4)

(6)

(11)

(71)

(43)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 20 $ 20 $ (9) $ 436 $ 1 400 $

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

37

(10)

(138)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 20 $ 20 $ 28 $ 426 $ 1 262 $

Résultats ajustés





















Revenus d'intérêts nets 5 866 $ 5 521 $ 5 493 $ 16 969 $ 15 936 $

Revenus autres que d'intérêts 4 677

4 324

4 001

13 496

12 028



Total des revenus 10 543

9 845

9 494

30 465

27 964



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 079

1 217

1 041

3 472

3 601



Charges autres que d'intérêts 5 540

5 171

5 095

15 984

15 273



Bénéfice avant impôt sur le résultat 3 924

3 457

3 358

11 009

9 090



Charge d'impôt sur le résultat 951

805

840

2 689

2 138



Bénéfice net 2 973 $ 2 652 $ 2 518 $ 8 320 $ 6 952 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 45

37

43

104

120



Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 928

2 615

2 475

8 216

6 832



Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres 130

127

134

389

391



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 798 $ 2 488 $ 2 341 $ 7 827 $ 6 441 $



Les résultats financiers trimestriels de la Banque ont été ajustés pour tenir compte des éléments qui suivent. Sauf indications contraires, ces montants ont été comptabilisés dans le secteur d'exploitation Autres.

a) Cessions et réduction d'activités

Au premier trimestre de 2026, la Banque a comptabilisé une perte de 434 millions de dollars (377 millions de dollars après impôt) à la clôture de la vente de ses activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama. La perte représente essentiellement la réalisation des pertes de change cumulatives, compte tenu des couvertures. À l'exercice précédent, la Banque avait comptabilisé une perte de valeur totale de 1 422 millions de dollars au poste « Charges autres que d'intérêts » et un crédit de 45 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts » (collectivement, 1 342 millions de dollars après impôt), dont une tranche de 1 362 millions de dollars (1 355 millions de dollars après impôt) a été comptabilisée au premier trimestre de 2025, lorsque les activités visées par la transaction ont été classées comme étant détenues en vue de la vente. Les variations survenues après le premier trimestre de 2025 représentaient les changements dans la valeur comptable des actifs nets vendus et dans la juste valeur des actions reçues, diminuée des coûts de la vente, ainsi que les variations de change. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la note 19 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés figurant dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026.

Au deuxième trimestre de 2025, la Banque a mené à terme la vente de CrediScotia Financiera S.A. (« CrediScotia »), une filiale de crédit à la consommation en propriété exclusive établie au Pérou, à Banco Santander S.A. (Espagne). La Banque a comptabilisé une perte additionnelle de 9 millions de dollars au poste « Revenus autres que d'intérêts - Autres » à la clôture.

b) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions

Ces coûts ont trait à l'amortissement des immobilisations incorporelles comptabilisé à l'acquisition d'entreprises, à l'exception des logiciels. Les coûts sont inscrits au poste « Charges autres que d'intérêts - Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles » pour les secteurs d'exploitation Réseau canadien, Opérations internationales et Gestion de patrimoine mondiale, et au poste « Revenus autres que d'intérêt - Revenu net découlant de participations dans des sociétés associées » pour le secteur Autres.

Outre ce qui précède, l'ajustement suivant a également eu une incidence sur le calcul du bénéfice par action du troisième trimestre de 2025.

c) Perte de change au rachat de billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires subordonnés

Au troisième trimestre de 2025, la Banque a racheté la totalité des billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires subordonnés perpétuels et à taux fixe ajustable (les « billets de catégorie 1 supplémentaires ») à 4,900 % en circulation d'un montant de 1 250 millions de dollars américains. Le rachat a donné lieu à une perte de change de 22 millions de dollars, qui a été comptabilisée dans les résultats non distribués. La perte a été portée en réduction du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires aux fins du calcul du bénéfice par action (le « BPA ») de base et dilué.

Rapprochement des montants présentés et ajustés du bénéfice dilué par action



Pour les trimestres

clos les Pour les périodes de neuf mois

closes les

31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



(en millions de dollars) 2026

2026

2025

2026

2025



Résultats présentés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 778 $ 2 468 $ 2 313 $ 7 401 $ 5 179 $

Perte de change au rachat de billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires

subordonnés -

-

(22)

-

(22)



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de

base par action ordinaire 2 778 $ 2 468 $ 2 291 $ 7 401 $ 5 157 $

Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres -

-

-

(9)

(136)



Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 778 $ 2 468 $ 2 291 $ 7 392 $ 5 021 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 226

1 232

1 245

1 232

1 250



Bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 2,27 $ 2,00 $ 1,84 $ 6,00 $ 4,02 $

Résultats ajustés





















Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du bénéfice de

base par action ordinaire 2 778 $ 2 468 $ 2 291 $ 7 401 $ 5 157 $

Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires

ordinaires1) 20

20

28

426

1 262



Perte de change au rachat de billets de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires

subordonnés -

-

22

-

22



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires utilisé dans le calcul du

bénéfice ajusté de base par action ordinaire 2 798 $ 2 488 $ 2 341 $ 7 827 $ 6 441 $

Incidence dilutive des options au titre de paiements fondés sur des actions et autres -

-

8

1

3



Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (dilué) 2 798 $ 2 488 $ 2 349 $ 7 828 $ 6 444 $

Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation (en millions) 1 226

1 232

1 249

1 232

1 250



Bénéfice dilué ajusté par action ordinaire (en dollars) 2,28 $ 2,02 $ 1,88 $ 6,35 $ 5,16 $

Incidence des ajustements sur le bénéfice dilué par action ordinaire (en dollars) 0,01 $ 0,02 $ 0,04 $ 0,35 $ 1,14 $



1) Se reporter au tableau figurant à la page 6.



Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats par secteurs d'activité



Pour le trimestre clos le 31 juillet 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total



Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 1 071 $ 766 $ 518 $ 647 $ (49) $ 2 953 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

41

3

-

1

45



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 071

725

515

647

(50)

2 908



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

130

130



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 071 $ 725 $ 515 $ 647 $ (180) $ 2 778 $

Ajustements :

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8



Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

8

8



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

7

9

-

-

16



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

7

9

-

-

16



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

7

9

-

8

24



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(2)

-

-

(4)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

5

7

-

8

20



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

-

-



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

5

7

-

8

20



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 1 071 $ 771 $ 525 $ 647 $ (41) $ 2 973 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 1 071 $ 730 $ 522 $ 647 $ (42) $ 2 928 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 1 071 $ 730 $ 522 $ 647 $ (172) $ 2 798 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque.





Pour le trimestre clos le 30 avril 20261) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de patrimoine mondiale

Services bancaires et

marchés mondiaux

Autres

Total



Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 935 $ 736 $ 476 $ 457 $ 28 $ 2 632 $

Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

35

2

-

-

37



Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 935

701

474

457

28

2 595



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

127

127



Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 701 $ 474 $ 457 $ (99) $ 2 468 $

Ajustements :

























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8



Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

8

8



Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)

























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

9

9

-

-

18



Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

9

9

-

-

18



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

9

9

-

8

26



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt

sur le résultat -

(2)

(3)

-

(1)

(6)



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

7

6

-

7

20



Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

-

-



Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

7

6

-

7

20



Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 935 $ 743 $ 482 $ 457 $ 35 $ 2 652 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ 35 $ 2 615 $

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ (92) $ 2 488 $



1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque.





Pour le trimestre clos le 31 juillet 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de patrimoine mondiale

Services

bancaires et

marchés mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 958 $ 711 $ 420 $ 473 $ (35) $ 2 527 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales -

41

3

-

36

80

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 958

670

417

473

(71)

2 447

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

134

134

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 958 $ 670 $ 417 $ 473 $ (205) $ 2 313 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

8

8

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

8

8

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

(23)

(23)

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1

7

9

-

-

17

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 1

7

9

-

(23)

(6)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 1

7

9

-

(15)

2

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat -

(2)

(2)

-

(7)

(11)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 1

5

7

-

(22)

(9)

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

37

37

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 1

5

7

-

15

28

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 959 $ 716 $ 427 $ 473 $ (57) $ 2 518 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 959 $ 675 $ 424 $ 473 $ (56) $ 2 475 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 959 $ 675 $ 424 $ 473 $ (190) $ 2 341 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque.





Pour la période de neuf mois close le 31 juillet 20261) (en millions de dollars) Réseau canadien

Opérations internationales

Gestion de patrimoine mondiale

Services bancaires et marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 2 966 $ 2 239 $ 1 478 $ 1 648 $ (447) $ 7 884 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

96

8

(1)

(9)

94

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 966

2 143

1 470

1 649

(438)

7 790

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

389

389

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 966 $ 2 143 $ 1 470 $ 1 649 $ (827) $ 7 401 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

423

423

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

24

24

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

447

447

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

11

11

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

22

27

-

-

49

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) -

22

27

-

11

60

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt -

22

27

-

458

507

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat -

(6)

(7)

-

(58)

(71)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net -

16

20

-

400

436

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(10)

(10)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres -

16

20

-

390

426

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 2 966 $ 2 255 $ 1 498 $ 1 648 $ (47) $ 8 320 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 966 $ 2 159 $ 1 490 $ 1 649 $ (48) $ 8 216 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 966 $ 2 159 $ 1 490 $ 1 649 $ (437) $ 7 827 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque.





Pour la période de neuf mois close le 31 juillet 20251) (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et marchés

mondiaux

Autres

Total

Bénéfice net (perte nette) présenté(e) 2 484 $ 2 111 $ 1 230 $ 1 402 $ (1 675) $ 5 552 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

114

7

(1)

(138)

(18)

Bénéfice net présenté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 484

1 997

1 223

1 403

(1 537)

5 570

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

391

391

Bénéfice net présenté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 484 $ 1 997 $ 1 223 $ 1 403 $ (1 928) $ 5 179 $ Ajustements :























Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le

total des revenus (avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

9

9

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions -

-

-

-

17

17

Total des ajustements au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) -

-

-

-

26

26

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts

(avant impôt)























Cessions et réduction d'activités -

-

-

-

1 365

1 365

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3

22

27

-

-

52

Total des ajustements au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 3

22

27

-

1 365

1 417

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 3

22

27

-

1 391

1 443

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (1)

(6)

(7)

-

(29)

(43)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 2

16

20

-

1 362

1 400

Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales -

-

-

-

(138)

(138)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 2

16

20

-

1 224

1 262

Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) 2 486 $ 2 127 $ 1 250 $ 1 402 $ (313) $ 6 952 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 486 $ 2 013 $ 1 243 $ 1 403 $ (313) $ 6 832 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 486 $ 2 013 $ 1 243 $ 1 403 $ (704) $ 6 441 $

1) Se reporter à la rubrique « Données par secteurs d'activité » dans le rapport aux actionnaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque.



Rapprochement des résultats présentés et des résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales

Les résultats du secteur Opérations internationales sont analysés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR. Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit le rapprochement entre les résultats présentés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités sans tenir compte de l'incidence de la conversion des devises, et cette présentation est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité.



Pour les trimestres clos les Pour la période de neuf mois close le (en millions de dollars) 30 avril 2026 31 juillet 2025 31 juillet 2025

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats

présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Résultats présentés

Variations

de change

Montants

en dollars

constants

Revenus d'intérêts nets 2 094 $ (32) $ 2 126 $ 2 245 $ (168) $ 2 413 $ 6 593 $ (356) $ 6 949 $ Revenus autres que d'intérêts 765

(15)

780

758

(76)

834

2 399

(147)

2 546

Total des revenus 2 859

(47)

2 906

3 003

(244)

3 247

8 992

(503)

9 495

Dotation au compte de correction de valeur pour

pertes sur créances 599

(8)

67

562

(49)

611

1 714

(124)

1 838

Charges autres que d'intérêts 1 370

(18)

1 388

1 511

(110)

1 621

4 587

(249)

4 836

Bénéfice avant impôt sur le résultat 890

(21)

911

930

(85)

1 015

2 691

(130)

2 821

Charge d'impôt sur le résultat 154

(4)

158

219

(20)

239

580

(27)

607

Bénéfice net 736 $ (17) $ 753 $ 711 $ (65) $ 776 $ 2 111 $ (103) $ 2 214 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne

donnant pas le contrôle dans des filiales 35 $ - $ 35 $ 41 $ (2) $ 43 $ 114 $ 1 $ 113 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres

de capitaux propres de la Banque 701 $ (17) $ 718 $ 670 $ (63) $ 733 $ 1 997 $ (104) $ 2 101 $ Autres mesures



































Actifs moyens (en milliards de dollars) 211 $ (3) $ 214 $ 223 $ (14) $ 237 $ 227 $ (10) $ 237 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 170 $ (2) $ 172 $ 173 $ (11) $ 184 $ 175 $ (9) $ 184 $

Rendement des capitaux propres

Le rendement des capitaux propres est une mesure de rentabilité qui présente le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui représente le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (annualisé) en pourcentage de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

Le rendement des capitaux propres ajusté des secteurs d'activité correspond au ratio du bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires du secteur d'activité par rapport aux fonds propres attribués. Il s'agit d'un ratio non conforme aux PCGR.



Pour le trimestre clos le 31 juillet 2026 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés























Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 071 $ 725 $ 515 $ 647 $ (180) $ 2 778 $ Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires1) 21 937

18 344

10 993

16 138

10 805

78 217

Rendement des capitaux propres 19,4 % 15,7 % 18,6 % 15,9 % n. s.2)

14,1 % Résultats ajustés3)























Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 071 $ 730 $ 522 $ 647 $ (172) $ 2 798 $ Rendement des capitaux propres 19,4 % 15,8 % 18,8 % 15,9 % n. s.2)

14,2 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 6.



Pour le trimestre clos le 30 avril 2026 Pour le trimestre clos le 31 juillet 2025 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et marchés mondiaux

Autres

Total

Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine

mondiale

Services

bancaires et marchés mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 935 $ 701 $ 474 $ 457 $ (99) $ 2 468 $ 958 $ 670 $ 417 $ 473 $ (205) $ 2 313 $ Total des capitaux

propres moyens

attribuables aux

actionnaires

ordinaires1) 21 515

17 987

10 840

15 179

11 915

77 436

20 624

17 856

10 552

14 879

11 061

74 972

Rendement des capitaux

propres 17,8 % 16,0 % 17,9 % 12,4 % n. s.2)

13,1 % 18,4 % 14,9 % 15,7 % 12,6 % n. s.2)

12,2 % Résultats ajustés3)















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 935 $ 708 $ 480 $ 457 $ (92) $ 2 488 $ 959 $ 675 $ 424 $ 473 $ (190) $ 2 341 $ Rendement des capitaux

propres 17,8 % 16,1 % 18,2 % 12,4 % n. s.2)

13,2 % 18,5 % 15,0 % 15,9 % 12,6 % n. s.2)

12,4 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 6.





Pour la période de neuf mois close le 31 juillet 2026 Pour la période de neuf mois close 31 juillet 2025 (en millions de dollars) Réseau

canadien

Opérations

internationales

Gestion de

patrimoine mondiale

Services bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Réseau canadien

Opérations

internationales

Gestion de patrimoine

mondiale

Services

bancaires et

marchés

mondiaux

Autres

Total

Résultats présentés















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 2 966 $ 2 143 $ 1 470 $ 1 649 $ (827) $ 7 401 $ 2 484 $ 1 997 $ 1 223 $ 1 403 $ (1 928) $ 5 179 $ Total des capitaux

propres moyens

attribuables aux

actionnaires

ordinaires1) 21 514

18 057

10 881

15 483

11 817

77 752

21 053

18 044

10 356

15 071

10 000

74 524

Rendement des capitaux

propres 18,4 % 15,9 % 18,1 % 14,2 % n. s.2)

12,7 % 15,8 % 14,8 % 15,8 % 12,4 % n. s.2)

9,3 % Résultats ajustés3)















































Bénéfice net attribuable

aux actionnaires

ordinaires 2 966 $ 2 159 $ 1 490 $ 1 649 $ (437) $ 7 827 $ 2 486 $ 2 013 $ 1 243 $ 1 403 $ (704) $ 6 441 $ Rendement des capitaux

propres 18,4 % 16,0 % 18,3 % 14,2 % n. s.2)

13,5 % 15,8 % 14,9 % 16,1 % 12,4 % n. s.2)

11,6 %

1) Les montants moyens ont été calculés selon des méthodes visant à se rapprocher de la moyenne des soldes quotidiens pour la période. 2) Non significatif. 3) Se reporter au tableau figurant à la page 6.



Énoncés prospectifs

À l'occasion, nos communications publiques comprennent des énoncés prospectifs verbaux ou écrits. Le présent document renferme ce genre d'énoncés, qui peuvent également être intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada ou de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, ou à d'autres communications. De plus, des représentants de la Banque peuvent fournir verbalement des énoncés prospectifs à certains analystes, investisseurs, médias et autres intervenants. De tels énoncés sont formulés aux termes des règles d'exonération de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de toute loi pertinente sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, les énoncés formulés dans le présent document, dans le rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », ainsi que dans tout autre énoncé concernant les objectifs de la Banque, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, le contexte réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, ses résultats financiers prévisionnels et les perspectives à l'égard des activités de la Banque et de l'économie du Canada, des États-Unis et du monde entier. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « chercher à », « atteindre », « s'attendre à », « envisager », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « tenter », « planifier », « s'efforcer de », « viser », « s'engager à » et autres expressions similaires, ainsi que par la conjugaison de verbes au futur et au conditionnel comme « devrait » et « pourrait » ou une variante positive ou négative de ceux-ci.

Du fait de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous posions des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses puissent être incorrectes et que nos objectifs de performance financière, notre vision et nos objectifs stratégiques ne puissent être atteints.

Nous conseillons au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes, des cibles, des estimations et des intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont l'incidence peut être difficile à prévoir.

Les résultats futurs liés aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, dont, sans s'y limiter, les conditions générales de l'économie et du marché dans les pays où nous exerçons nos activités et à l'échelle mondiale; les variations des taux de change et d'intérêt; la hausse des coûts de financement et de la volatilité en raison de l'illiquidité du marché et de la concurrence pour le financement; le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers la Banque et ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; les changements apportés aux politiques monétaires, fiscales ou économiques et les modifications apportées aux lois fiscales et aux interprétations connexes; les changements apportés aux lois et à la réglementation ou aux attentes et exigences prudentielles, y compris les exigences et les lignes directrices relatives aux fonds propres, aux taux d'intérêt et à la liquidité, ainsi que l'incidence de ces changements sur les coûts de financement; le risque géopolitique (y compris les politiques et autres changements liés aux enjeux économiques et commerciaux ou ayant une incidence sur ceux-ci, notamment les droits de douane, les contre-mesures, les politiques d'atténuation des droits de douane et les risques liés à l'impôt); les changements aux notations de crédit qui nous sont attribuées; les conséquences possibles sur nos activités et sur l'économie mondiale de guerres, de conflits ou d'actes terroristes et les effets imprévus de tels événements; les changements technologiques, y compris le système bancaire ouvert et l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle dans le cadre de nos activités ainsi que la résilience technologique; le risque d'exploitation et le risque lié aux infrastructures; le risque de réputation; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que la Banque reçoit sur sa clientèle et ses contreparties; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun, et la mesure dans laquelle les produits et les services vendus auparavant par la Banque obligent cette dernière à engager des charges ou à assumer des pertes qui n'avaient pas été anticipées initialement; notre capacité à réaliser nos plans stratégiques, notamment à mener à terme les acquisitions et les cessions, ce qui comprend l'obtention des approbations des organismes de réglementation; les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations connexes sur ces estimations; l'activité sur les marchés financiers mondiaux; la capacité de la Banque à recruter, à former et à conserver des dirigeants clés; l'évolution de divers types de fraudes ou d'autres activités criminelles auxquels la Banque est exposée; la lutte contre le blanchiment d'argent; les perturbations et les attaques (notamment les cyberattaques) visant les technologies de l'information, la connectivité à Internet, l'accessibilité du réseau ou les autres systèmes ou services de communication vocaux ou de données de la Banque, ce qui pourrait entraîner des violations de données, un accès non autorisé à des données sensibles, un déni de service et d'éventuels incidents de vol d'identité; l'augmentation de la concurrence dans tous nos secteurs géographiques et d'activité, notamment en provenance de concurrents offrant des services bancaires par Internet et par appareil mobile et de concurrents non conventionnels; l'exposition liée aux enjeux réglementaires et aux litiges importants; les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, y compris les risques climatiques, notre capacité à mettre en œuvre diverses initiatives en matière de durabilité (en interne et avec nos clients et autres parties prenantes) dans les délais attendus et notre capacité à promouvoir nos produits et services de finance durable; la survenance de catastrophes naturelles ou autres et les réclamations découlant de ces événements, y compris les perturbations des infrastructures publiques, telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau; les pressions inflationnistes; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; le marché de l'habitation et la dette des ménages au Canada; le déclenchement ou la persistance de crises sanitaires ou de pandémies à grande échelle, notamment leur incidence sur les économies locales, nationales et mondiale, sur les conditions des marchés financiers ainsi que sur les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière et les perspectives de la Banque; de même que la capacité de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. Une grande partie des activités de la Banque consiste à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certains secteurs, entreprises ou pays. Tout événement imprévu touchant ces emprunteurs, secteurs ou pays risque d'avoir une incidence défavorable significative sur les résultats financiers de la Banque, sur ses activités, sur sa situation financière ou sur sa liquidité. Ces facteurs, et d'autres encore, peuvent faire en sorte que la performance réelle de la Banque soit, dans une mesure significative, différente de celle envisagée par les énoncés prospectifs. La Banque tient à préciser que la liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque et autres facteurs potentiels pouvant avoir une incidence négative sur ses résultats. Pour plus de renseignements, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Gestion du risque » du rapport annuel 2025 de la Banque, compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels.

Les hypothèses économiques significatives sous-jacentes aux énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont présentées dans le rapport annuel 2025 à la rubrique « Perspectives », compte tenu des ajouts figurant dans les rapports trimestriels. Les rubriques « Perspectives » et « Priorités pour 2026 » sont fondées sur les opinions de la Banque et leur réalisation est incertaine. Le lecteur est prié de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de ces rubriques. Lorsqu'ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l'égard de la Banque et de ses titres, les investisseurs et les autres personnes doivent se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d'autres incertitudes et éventualités.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document reflètent l'avis de la direction à la date des présentes seulement et sont présentés dans le but d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière de la Banque, ses objectifs et ses priorités ainsi que sa performance financière prévisionnelle aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et ils peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Sauf si la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs verbaux ou écrits qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom.

Le lecteur trouvera d'autres renseignements sur la Banque, y compris sa notice annuelle, sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca, ainsi que dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

Information à l'intention des actionnaires

Régime de dividendes et d'achat d'actions

Le régime de dividendes et d'achat d'actions des actionnaires de la Banque Scotia permet aux actionnaires ordinaires et privilégiés d'acquérir d'autres actions ordinaires en réinvestissant leurs dividendes en trésorerie sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d'administration. Les actionnaires admissibles ont également la possibilité d'affecter, au cours de chaque exercice, une somme ne dépassant pas 20 000 $ à l'achat d'actions ordinaires supplémentaires de la Banque. Tous les frais liés à la gestion du régime sont à la charge de la Banque. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime, il suffit de communiquer avec l'agent des transferts.

Site Web

Pour obtenir des renseignements concernant la Banque Scotia et ses services, visitez notre site Web, au www.banquescotia.com.

Conférence téléphonique et diffusion sur le Web

La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 25 août 2026, à 8 h 15 (HE), et devrait durer environ une heure. Les parties intéressées sont invitées à accéder à la conférence en direct, en mode écoute seulement, par téléphone en composant le 647-557-5524 ou le 1-888-440-4083 (sans frais) et le code d'accès 7835444, suivi du carré (#) (veuillez téléphoner un peu avant 8 h 15 [HE]). Une diffusion audio sur le Web avec les diaporamas afférents sera accessible par l'intermédiaire de la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com/investisseurs.

Une période de questions suivra la présentation des résultats par la haute direction de la Banque Scotia. Une transmission différée par téléphone de la conférence téléphonique sera disponible du 25 août 2026 au 1er septembre 2026, en composant le 647-362-9199 ou le 1-800-770-2030 (sans frais) et le code d'accès 7835444, suivi du carré (#).

Renseignements additionnels

Investisseurs

Les analystes financiers, les gestionnaires de portefeuilles et les autres investisseurs institutionnels qui souhaitent obtenir de l'information financière concernant la Banque sont priés de communiquer avec le service Relations avec les investisseurs :

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Téléphone : 416-775-0798

Courriel : [email protected]

Communications mondiales

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Courriel : [email protected]

Actionnaires

Pour obtenir des renseignements sur un changement d'inscription d'actions, un changement d'adresse, les dividendes, les transferts successoraux ou la perte de certificats d'actions, ou pour demander l'arrêt des envois multiples, veuillez vous adresser à l'agent des transferts de la Banque :

Société de fiducie Computershare du Canada

320, rue Bay, 14e étage

Toronto (Ontario) M5H 4A6 Canada

Téléphone : 1-877-982-8767

Courriel : [email protected]

Coagent des transferts (États-Unis)

Computershare Trust Company, N.A.

Téléphone : 1-781-575-2000

Courriel : [email protected]

Adresse municipale/messagerie :

C/O: Shareholder Services

150 Royall Street

Canton (MA) USA 02021

Adresse postale :

CP 43078

Providence (RI) USA 02940-3006

Pour toute autre demande de renseignements, les actionnaires sont priés de contacter le Secrétariat général :

Banque Scotia

40, rue Temperance

Toronto (Ontario) M5H 0B4 Canada

Téléphone : 416-866-3672

Courriel : [email protected]

Quarterly Reports available in English

The Bank publishes its statements and Quarterly Report in both English and French, and makes every effort to provide them to Shareholders in the language of their choice. If you would prefer to receive shareholder communications in English, please contact Investor Relations, The Bank of Nova Scotia, 40 Temperance Street, Toronto, Ontario, Canada, M5H 0B4. Please supply the mailing label you received, if possible, so we may adjust our records.

SOURCE Banque Scotia

Coordonnées : Meny Grauman, Relations avec les investisseurs, Banque Scotia, [email protected]