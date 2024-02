TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui que Jake Lawrence, chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux, a décidé de quitter la Banque pour se joindre à Power Corporation du Canada. Entré au service de la Banque Scotia en 2002, M. Lawrence a occupé des postes aux responsabilités croissantes aux Affaires financières, à la Trésorerie et aux Services bancaires et marchés mondiaux, et il dirigeait jusqu'à tout récemment les activités de la Banque touchant aux services bancaires de gros et aux marchés des capitaux.

« Je tiens à remercier Jake pour son apport important durant sa carrière impressionnante de 22 ans à la Banque et je lui souhaite tout le succès possible dans cette autre institution canadienne prestigieuse. Pendant que Jake dirigeait les Services bancaires et marchés mondiaux, nous avons renforcé notre image de marque et priorisé la cohérence de nos marchés clés, développé notre présence aux États-Unis et bien positionné nos activités pour assurer notre croissance future, explique Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Parmi ses nombreuses contributions, mentionnons que Jake a mis en place une équipe talentueuse en excellente position pour réaliser notre stratégie : générer une croissance rentable et durable dans tous nos marchés prioritaires. »

La Banque a récemment annoncé la nomination de Paul Scurfield au poste de chef mondial, Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux. Michael Kruse exerce désormais les fonctions de chef mondial par intérim, Services bancaires aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement, Services bancaires et marchés mondiaux. M. Scurfield et M. Kruse relèveront directement de Scott Thomson, président et chef de la direction, à compter d'aujourd'hui, puisque M. Lawrence est muté au poste de conseiller stratégique jusqu'à la date de son départ, le 15 mars 2024.

M. Scurfield est arrivé à la Banque Scotia en 2019 avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des marchés des capitaux à la Bank of America (États-Unis). Jusqu'à tout récemment, il dirigeait les activités mondiales de la Banque portant sur les titres à revenu fixe, les devises et les marchandises. Depuis son arrivée à la Banque Scotia, M. Scurfield a joué un rôle déterminant dans le renforcement des activités de la Banque portant sur l'origination de titres à revenu fixe, la mise en place de l'équipe-conseil sur la finance durable et l'élargissement des capacités de la Banque en matière de financement structuré.

De son côté, M. Kruse est arrivé à la Banque Scotia en 2018 pour diriger les Services bancaires aux grandes entreprises et Services bancaires d'investissement aux États-Unis. Tout récemment, il était chef des Services bancaires et marchés mondiaux aux États-Unis. M. Kruse possède une vaste expérience et une feuille de route couronnée de succès dans la conduite des affaires dans plusieurs régions. Grâce au leadership de M. Kruse, la Banque Scotia a développé ses capacités de services-conseils aux États-Unis et elle a investi dans les talents à l'échelle de tout le marché.

« Je suis ravi de l'élargissement des mandats de Paul et de Michael, au moment où nous concentrons nos efforts pour réaliser la stratégie et les priorités des Services bancaires et marchés mondiaux. Ce sont deux dirigeants chevronnés qui possèdent chacun une vaste expertise et une longue expérience dans des institutions financières mondiales d'importance, et je suis persuadé qu'ils sauront nous aider à concrétiser nos priorités stratégiques et à consolider nos assises et l'équipe en place », affirme M. Thomson.

