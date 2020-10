ANTIGUA, Antilles, le 13 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour la vente de ses activités à Antigua-et-Barbuda à Eastern Caribbean Amalgamated Bank Limited (« ECAB »). Cette transaction est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation et à la satisfaction des conditions de clôture usuelles.

Cette transaction vient appuyer la décision stratégique de la Banque Scotia de concentrer ses activités sur les marchés où elle est présente et peut prendre de l'expansion afin d'offrir la meilleure valeur aux clients. La Banque Scotia compte actuellement deux succursales et moins de 75 employés à Antigua-et-Barbuda. Elle remercie le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda d'appuyer cette transaction et se réjouit à l'idée de travailler avec les autorités compétentes en vue d'obtenir les approbations réglementaires requises.

ECAB est une banque commerciale complète d'Antigua-et-Barbuda, qui s'est engagée à prendre de l'expansion et à fournir des produits et services de grande qualité à toutes les parties prenantes. Elle offre aux particuliers et aux entreprises d'Antigua-et-Barbuda et de toutes les Antilles des produits et services bancaires, comme des services de dépôt, des prêts, des cartes, des services de change et autres.

À propos de la Banque Scotia

