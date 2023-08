Barb Mason , chef de groupe et chef, Ressources humaines, part à la retraite à la fin de 2023.

Jenny Poulos est nommée chef adjointe, Ressources humaines le 2 octobre 2023, puis elle deviendra chef, Ressources humaines, le 4 décembre 2023.

Aris Bogdaneris est nommé chef de groupe, Transformation numérique, Tangerine, Marketing et Analytique, à compter du 1 er septembre 2023.

Phil Thomas est nommé chef de groupe et chef, Gestion du risque, à compter du 1 er septembre 2023.

Paul Baroni est promu au poste de vice-président à la direction et chef, Affaires financières, Réseau canadien, à compter du 1 er septembre 2023.

Maria Theofilaktidis est nommée vice-présidente à la direction et auditrice en chef, à compter du 1 er septembre 2023.

Anique Asher, vice-présidente à la direction, Affaires financières et Stratégie, voit son mandat élargi, puisqu'elle supervisera également la gestion du capital à compter du 1 er septembre 2023.

Chris Manning est nommé vice-président à la direction, Paiements mondiaux pour entreprises, à compter du 1er septembre 2023.

TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que Barb Mason, chef de groupe et chef, Ressources humaines, a fait part de son intention de partir à la retraite à la fin de 2023, au terme d'une carrière de 41 ans à la Banque.

« Au nom de tous les BanquiersScotia, je tiens à féliciter Mme Mason pour son impressionnante carrière de quatre décennies au sein de la Banque et à la remercier pour ses précieux conseils et son apport en tant que membre à part entière de notre équipe de la haute direction, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Avec la passion inépuisable et l'énergie qui la caractérisent, Barb a occupé des postes de direction au sein des Services bancaires aux particuliers, du Marketing, de la Gestion de patrimoine et de la Gestion des immeubles, en plus d'être chef de groupe et chef, Ressources humaines. Elle s'est dévouée pour valoriser l'expérience employé et l'expérience client et elle a contribué à notre image dans nos divers marchés. Elle a piloté la transformation de notre milieu de travail en un modèle reposant sur les activités à accomplir pour des milliers d'employés, ce qui a amélioré la productivité, la flexibilité et la collaboration. Grâce aux efforts de Mme Mason, la Banque Scotia est reconnue, année après année, comme l'un des meilleurs employeurs dans le monde en raison de sa proposition de valeur de premier plan pour le personnel, laquelle repose sur la culture d'entreprise, le bien-être des employés et la valorisation de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. »

Jenny Poulos se joindra à la Banque Scotia à titre de chef adjointe, Ressources humaines le 2 octobre 2023, puis elle deviendra membre de la haute direction à titre de chef des Ressources humaines à compter du 4 décembre 2023. Mme Poulos est une leader chevronnée dans les domaines des ressources humaines et des services financiers. En effet, elle compte plus de 34 ans d'expérience au sein d'une autre grande institution financière canadienne, où elle était jusqu'à tout récemment première vice-présidente, Services des talents après avoir occupé des postes à responsabilités croissantes dans les domaines des services aux particuliers et des ressources humaines.

« Je suis heureux de l'arrivée de Mme Poulos à la Banque au poste de chef, Ressources humaines. Forte de plus de trois décennies d'expérience en services aux particuliers et en ressources humaines, elle nous permettra de continuer d'être un employeur de premier plan au Canada et dans nos marchés internationaux. J'ai hâte que nous unissions nos forces pour continuer d'offrir une expérience exceptionnelle à nos clients et à nos employés, dans le cadre de notre nouvelle stratégie d'entreprise », a poursuivi M. Thomson.

La Banque Scotia a annoncé la nomination d'Aris Bogdaneris au nouveau poste de chef de groupe, Transformation numérique, Tangerine, Marketing et Analytique, à compter du 1er septembre 2023. M. Bogdaneris sera chargé de superviser les activités de Tangerine, de même que les groupes Marketing mondial, Observatoire clients, Données et analytique, ainsi que Gestion des immeubles.

M. Bogdaneris compte plus de 25 ans d'expérience acquise dans diverses fonctions d'exploitation au sein d'entreprises mondiales de services financiers présentes en Europe et en Amérique du Nord; récemment, il travaillait pour une banque internationale, où il siégeait au conseil de gestion à titre de chef mondial des services bancaires aux particuliers et chef des marchés en croissance et en concurrence. Il possède une vaste expérience de la supervision de l'exploitation couvrant plusieurs pays et unités fonctionnelles mondiales et il a une feuille de route éloquente en ce qui a trait à la croissance solide et durable des activités du côté des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Tout ça, en mettant l'accent sur la satisfaction de la clientèle et l'engagement des employés.

« Je suis heureux d'accueillir M. Bogdaneris à la Banque Scotia et au sein de notre équipe de la haute direction, et je suis impatient de tirer parti de son expertise dans les domaines des services bancaires aux particuliers et du numérique, alors que nous cherchons à innover dans une optique globale, à offrir une expérience client exceptionnelle et à réaliser une croissance dans l'ensemble de nos activités, a déclaré M. Thomson. Comme Tangerine devient une partie intégrante de nos plans de croissance future, je suis ravi de nommer à la tête de cette unité un dirigeant qui possède une vaste expérience dans le domaine bancaire numérique. Le but est de stimuler l'innovation, d'accélérer la croissance et de consolider la position de Tangerine à titre de banque en ligne de premier plan au Canada. »

La Banque Scotia a aussi annoncé les changements suivants à la haute direction :

Phil Thomas a été promu au poste de chef de groupe et chef, Gestion du risque. Depuis 2021, à titre de chef, Gestion du risque, M. Thomas a dirigé et supervisé la Gestion du risque global, l'Observatoire clients, Données et Analytique et la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent. Au cours des 26 dernières années, il a occupé des postes de haute direction au sein des Services bancaires aux particuliers, des Canaux numériques, des Centres de contact et de la Gestion du risque partout où la Banque exerce ses activités.

Paul Baroni a été nommé vice-président à la direction et chef, Affaires financières, Réseau canadien. À la Banque depuis plus de 22 ans, Paul a occupé des postes au sein de l'Audit, des Affaires financières et de l'Exploitation. Dans le cadre de son nouveau poste, il supervisera toutes les activités financières visant à accélérer la réalisation des objectifs de la Banque pour le Réseau canadien, en plus d'assurer la surveillance des Services d'approvisionnement mondiaux et de la Fiscalité mondiale.

Maria Theofilaktidis a été nommée vice-présidente à la direction et auditrice en chef. À la Banque depuis plus de 21 ans, Mme Theofilaktidis fait partie intégrante de l'équipe de direction des Affaires financières mondiales. Forte de sa vaste expérience de l'audit interne, des affaires financières, de la comptabilité, du risque, de la conformité et des services aux particuliers, elle sera chargée de superviser les Services mondiaux d'audit de la Banque.

Le mandat d'Anique Asher, vice-présidente à la direction, Affaires financières et Stratégie sera élargi pour inclure la supervision de la gestion du capital. Mme Asher s'est jointe à la Banque Scotia en 2018 dans l'équipe de direction des Affaires financières mondiales, et compte plus de 20 ans d'expérience au sein d'organisations mondiales.

Chris Manning a été nommé vice-président à la direction, Paiements mondiaux pour entreprise. À la Banque Scotia depuis plus de 15 ans, M. Manning a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein des Services bancaires aux entreprises, des Opérations internationales et du Risque. Il dirige les Paiements mondiaux pour entreprises depuis 2020. Il continuera de superviser les activités de ce groupe, qui est un moteur de croissance essentiel des futurs plans stratégiques de la Banque.

« Je suis fier du calibre de notre équipe de haute direction. Ces nominations apportent une expertise pointue de différents domaines et une nouvelle perspective venant compléter l'apport des dirigeants actuels qui contribuent avec compétence au succès de la Banque depuis de nombreuses années », a déclaré M. Thomson.

