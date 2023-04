CALGARY, AB, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») (TSX: NA) investira 3 millions de dollars dans le fonds The51 Food and AgTech Fund (le « fonds »). Cette contribution traduit la volonté de la Banque de promouvoir les secteurs technologiques en pleine croissance au Canada, dont celui des technologies agricoles.

Faits saillants

The51, un organisme ayant son siège social en Alberta , travaille à l'amélioration de l'accès au capital pour les femmes entrepreneures et les entrepreneurs de diverses identités de genre dans le but de faire progresser l'égalité des genres par l'entremise de l'autonomie financière.

, travaille à l'amélioration de l'accès au capital pour les femmes entrepreneures et les entrepreneurs de diverses identités de genre dans le but de faire progresser l'égalité des genres par l'entremise de l'autonomie financière. Le fonds investira dans des entreprises en démarrage, plus spécifiquement dans les stades d'amorçage, de démarrage et de série A avec pour objectif de promouvoir la croissance de ces entreprises, de stimuler le développement agricole durable et de renforcer la chaîne alimentaire canadienne.

La contribution de la Banque aidera à financer le développement d'entreprises de biotechnologie agricole, d'innovation agricole, d'automatisation et d'innovation alimentaire.

Citations

« L'investissement dans l'innovation en technologie agricole est crucial pour la croissance économique, la sécurité alimentaire et la pérennité environnementale du Canada », mentionne Alison Sunstrum, partenaire associée de The51 Food and AgTech Fund.

« Notre collaboration avec la Banque Nationale met en valeur tout le potentiel des personnes issues de la diversité, notamment dans le secteur alimentaire et agrotechnologique. Nous souhaitons repérer des initiatives commerciales d'exception, susceptibles d'avoir un impact positif sur les gens et la planète, et contribuer à leur développement », souligne Shelley Kuipers, cofondatrice, partenaire associée de The51.

« Nous sommes fiers d'appuyer le secteur alimentaire et agrotechnologique qui est en croissance rapide, à un moment où la Banque continue de s'implanter dans l'Ouest canadien. Cette collaboration avec The51 est un appui aux investisseurs, aux créateurs d'entreprises et aux entreprises existantes, incluant les groupes sous-représentés et issus de la diversité », explique Judith Ménard, première vice-présidente, Entreprises et Gestion privée à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

