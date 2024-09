/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

Aligné sur le plan stratégique de la Banque Nationale visant à accélérer la croissance dans tous ses secteurs d'activité au Canada

Offre aux clients une gamme élargie de produits et de services à l'échelle nationale, un réseau de centres bancaires étendu et une culture d'expérience client commune

Maintient l'empreinte des succursales et une présence exécutive et opérationnelle à Edmonton

Le regroupement crée un concurrent plus fort et offre plus de choix aux Canadiens et Canadiennes

MONTRÉAL et EDMONTON, AB, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») (TSX: NA) et la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») (TSX: CWB) ont annoncé aujourd'hui que la Banque Nationale avait reçu l'autorisation du Bureau de la concurrence pour réaliser l'acquisition proposée de CWB par la Banque Nationale, annoncée précédemment. La transaction proposée doit également être approuvée par le Bureau du surintendant des institutions financières et la ministre des Finances.

Logo CWB (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

« Nous sommes heureux que le Bureau de la concurrence ait conclu son examen de cette transaction, et d'avoir son approbation en vue de réunir ces deux grandes banques qui ont une empreinte complémentaire dans les services bancaires personnels et commerciaux. Dès que le reste du processus d'approbation réglementaire aura été complété, nous sommes impatients de joindre nos efforts à ceux de l'équipe de CWB pour qu'ensemble, nous offrions une option bancaire plus solide pour tous les Canadiens et les entreprises canadiennes », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

« Ces nouvelles positives du Bureau de la concurrence représentent un grand pas en avant dans l'unification de la Banque Nationale et de CWB, a indiqué Chris Fowler, chef de la direction de CWB. Cette décision préserve la valeur exceptionnelle que la transaction représente pour nos clients, nos équipes, nos communautés et nos actionnaires ».

À PROPOS DE LA BANQUE NATIONALE

Avec des actifs de 454 milliards de dollars au 31 juillet 2024, la Banque Nationale est l'une des six banques d'importance systémique du Canada. La Banque Nationale compte environ 30 000 employés qui occupent des postes à forte intensité de connaissances et exerce ses activités dans trois secteurs d'exploitation au Canada : Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, complémente la croissance de ses activités nationales. Ses titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez les activités de la Banque Nationale à bnc.ca ou via les médias sociaux.

À PROPOS DE CWB

CWB est la seule banque offrant des services complets au Canada dont l'objectif stratégique est de répondre aux besoins financiers uniques des entreprises et de leurs propriétaires. CWB fournit à ses clients à l'échelle nationale une gamme complète de services bancaires commerciaux et personnels, du financement spécialisé, une offre de service complète en matière de gestion de patrimoine et des services fiduciaires. Les clients choisissent CWB pour un niveau de service différencié grâce à une expertise spécialisée, des solutions personnalisées et des temps de réponse plus rapides par rapport à la concurrence. Les membres du personnel de CWB prennent le temps de comprendre leurs clients et leurs affaires et travaillent en équipe avec eux pour leur fournir des solutions et des conseils holistiques.

En tant que société ouverte inscrite à la TSX, CWB se négocie sous les symboles « CWB » (actions ordinaires), « CWB.PR.B » (actions privilégiées série 5) et « CWB.PR.D » (actions privilégiées série 9). CWB est fermement attachée à la création responsable de valeur pour toutes ses parties prenantes et son approche de la durabilité favorisera sa réussite continue. Pour en savoir plus, visitez www.cwb.com.

INFORMATION PROSPECTIVE

Certaines déclarations qui sont contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Toutes ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations concernant la transaction proposée, les avantages et synergies anticipés pour la Banque Nationale découlant de la transaction proposée; des déclarations concernant l'effet anticipé de la transaction proposée sur la stratégie, les opérations et la performance financière de la Banque Nationale, y compris l'accélération de la croissance dans toutes les lignes d'affaires, l'élargissement de l'offre de produits et de services, les synergies de coûts et de financement, les avantages d'échelle, le réseau de succursales, et la force concurrentielle accrue de l'entité combinée au sein du secteur bancaire canadien; la capacité de la Banque Nationale et de CWB à obtenir le reste des approbations réglementaires requises et le moment où elles les obtiendront; le moment prévu de la réalisation de la transaction proposée et la localisation du leadership exécutif et opérationnel. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives visent à aider les porteurs de titres de la Banque Nationale à comprendre la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de rendement de la Banque Nationale, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles que la Banque Nationale juge raisonnables à la date du présent communiqué de presse et sont assujetties à de l'incertitude et des risques inhérents, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque Nationale. Les hypothèses concernant la performance des économies canadienne et américaine en 2024, et la manière dont cette performance affectera les activités de la Banque Nationale, font partie des facteurs pris en compte dans l'établissement des priorités et des objectifs stratégiques de la Banque Nationale. Les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent également le moment prévu de la réalisation de la transaction proposée et des conditions préalables à la clôture de la transaction proposée (y compris les approbations requises); le fait que la transaction proposée sera réalisée selon les modalités actuellement envisagées; la capacité de la Banque Nationale à conserver et à attirer de nouveaux clients, à réaliser des synergies et à maintenir sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d'intégration dans le cadre de la transaction proposée; la capacité de la Banque Nationale à réaliser par ailleurs l'intégration de CWB dans les délais anticipés et selon les coûts prévus; la capacité de la Banque Nationale à attirer et à conserver des employés clés dans le cadre de la transaction proposée; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne la conjoncture économique et commerciale future et d'autres facteurs liés à la transaction proposée et l'impact qui en résulte sur la croissance et divers paramètres financiers; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de la transaction proposée dans les délais prévus; l'exactitude et l'exhaustivité des informations publiques et autres (y compris les informations financières) communiquées par CWB; l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à la transaction proposée; les hypothèses relatives aux événements futurs, y compris les conditions économiques et les plans d'action proposés, sur la base de l'évaluation par la direction des informations pertinentes disponibles à la date des présentes, et les hypothèses relatives à la satisfaction de toutes les conditions de clôture. Des hypothèses supplémentaires relatives à la Banque Nationale figurent dans la section Survol et perspectives économiques et, pour chaque secteur d'activité, dans les sections Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel de la Banque Nationale pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (le « rapport annuel 2023 ») et dans la section Survol et perspectives économiques du rapport de la Banque Nationale aux actionnaires pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 juillet 2024, et peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à des facteurs de risque, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque Nationale et dont les impacts sont difficiles à prédire. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux processus et résultats réglementaires attendus dans le cadre de la transaction proposée; l'incapacité de la Banque Nationale à intégrer avec succès CWB au terme de la transaction proposée; le retard éventuel à clore la transaction proposée ou le défaut de le faire; l'échec éventuel à réaliser les avantages anticipés de la transaction proposée; l'échec éventuel à obtenir les approbations requises pour la transaction proposée ou le fait de ne pas les obtenir en temps opportun; la dépendance de la Banque Nationale à l'égard des informations de CWB publiquement accessibles; les coûts ou passifs éventuels non divulgués liés à la transaction proposée; le fait que la Banque Nationale ou CWB soient touchées défavorablement pendant le déroulement de la transaction proposée; l'environnement économique général et les conditions des marchés financiers au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque Nationale exerce ses activités; l'impact des bouleversements touchant le secteur bancaire aux États-Unis; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale; l'augmentation des coûts de financement et une plus grande volatilité du marché; les changements apportés aux politiques fiscales, monétaires et autres politiques publiques; les modifications apportées à la réglementation qui touchent les activités de la Banque Nationale; l'incertitude géopolitique et socio-politique; les changements climatiques, y compris les risques physiques et ceux liés à la transition vers une économie à faible émission de carbone, et la capacité de la Banque Nationale à répondre aux attentes des parties prenantes sur les questions environnementales et sociales; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque Nationale à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; le développement et le lancement en temps opportun de nouveaux produits et services; la capacité de la Banque Nationale à recruter et à retenir le personnel clé; l'innovation technologique, y compris les progrès de l'intelligence artificielle et le système bancaire ouvert, et la concurrence accrue des entreprises établies et des concurrents offrant des services non traditionnels; les changements dans la performance et la solvabilité des clients et des contreparties de la Banque Nationale; l'exposition de la Banque Nationale à des questions réglementaires importantes ou à des litiges; les changements apportés aux politiques comptables utilisées par la Banque Nationale pour présenter l'information financière, y compris l'incertitude inhérente aux hypothèses et aux estimations comptables critiques; les modifications apportées à la législation fiscale dans les pays où la Banque Nationale exerce ses activités; les modifications apportées aux directives en matière de fonds propres et de liquidité ainsi qu'à leur présentation et à leur interprétation; les modifications des notes de crédit attribuées à la Banque Nationale par les agences de notation financière et extra-financière; les perturbations potentielles des principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque Nationale; les impacts potentiels des perturbations des systèmes de technologie de l'information de la Banque Nationale, y compris les cyber-attaques ainsi que le vol d'identité et de renseignements personnels; le risque d'activités frauduleuses; les impacts possibles d'événements majeurs affectant l'économie, les conditions du marché et les perspectives de la Banque Nationale, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles, les crises de santé publique, et les mesures prises en réponse à ces événements; et d'autres facteurs de risque décrits dans la section Gestion des risques du rapport annuel 2023 et dans la section Gestion des risques du Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2024, ainsi que d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Banque Nationale auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions des valeurs mobilières ou d'autres documents que la Banque Nationale rend publics, ce qui peut faire en sorte que les événements ou les résultats diffèrent de manière importante des résultats exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective.

Il est fort possible que les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions explicites ou implicites de la Banque Nationale ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne se confirment pas et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses objectifs de rendement ne soient pas atteints. La Banque Nationale recommande donc aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives. La liste des facteurs de risque ci-dessus n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse sont également assujetties au risque de crédit, au risque de marché, au risque de liquidité et de financement, au risque opérationnel, au risque de conformité à la réglementation, au risque de réputation, au risque stratégique, et au risque social et environnemental, ainsi qu'à certains risques émergents ou jugés importants.

Des informations supplémentaires sur ces facteurs et d'autres facteurs sont fournies dans le rapport annuel 2023 et le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2024 et peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite. Les investisseurs et autres personnes qui s'appuient sur les déclarations prospectives de la Banque Nationale devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et le risque qu'ils impliquent. Sauf si la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom. La Banque Nationale prévient les investisseurs que ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de rendement futur et que les événements ou résultats réels peuvent différer de manière importante de ces déclarations en raison d'un certain nombre de facteurs.

SOURCE Banque Nationale du Canada

RENSEIGNEMENTS : Marianne Ratté, Vice-présidente et cheffe, Relations investisseurs, Banque Nationale, Tél. : 1-866-517-5455, [email protected]; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications, Marketing, ESG, Banque Nationale, Tél. : 514-412-0538, [email protected]; Chris Williams, VPA, Relations avec les investisseurs, Banque canadienne de l'Ouest, Tél. : 780-508-8229, [email protected]; Angela Saveraux, VPSA, Marketing et relations publiquesBanque canadienne de l'Ouest, Tél. : 780-722-3578, [email protected]