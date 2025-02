/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL et EDMONTON, AB, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») (TSX : NA) et la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») ont annoncé aujourd'hui la réalisation de la restructuration des fonds propres de catégorie 1 de CWB annoncée précédemment.

Plus particulièrement, à la date des présentes, la totalité des actions privilégiées de premier rang de série 5 (Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) et de série 9 (Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) émises et en circulation de CWB (collectivement, les « actions privilégiées de premier rang de CWB ») ont été échangées, au pair, contre de nouvelles actions privilégiées de premier rang série 47 de la Banque Nationale (Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) et série 49 (Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (collectivement, les « actions privilégiées de premier rang de la Banque Nationale »), respectivement, dans chaque cas comportant essentiellement les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions que les actions privilégiées de premier rang de CWB correspondantes. Les billets avec remboursement de capital à recours limité de série 1 et de série 2 (FPUNV) de CWB ont été rachetés conformément à leurs modalités.

Il est prévu que les actions privilégiées de premier rang de la Banque Nationale commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous les symboles NA.PR.I. et NA.PR.K., respectivement, à l'ouverture des marchés le 20 février 2025. Les actions privilégiées de premier rang de CWB seront radiées de la cote de la TSX.

Comme il a été annoncé précédemment, à la suite de ces échanges et de ces rachats et de certaines autres mesures d'entreprise, la Banque Nationale et CWB fusionneront le 1er mars 2025, et continueront leur existence en une seule banque sous la dénomination « Banque Nationale du Canada », l'entité issue de la fusion prenant en charge les obligations de ses devancières, y compris les obligations de CWB aux termes de ses débentures subordonnées FPUNV en circulation.

