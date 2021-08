MONTRÉAL, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada investit 103 millions de dollars dans l'entreprise Flinks, incluant 30 millions en capital de croissance, afin d'accélérer sa croissance et d'aider la fintech montréalaise à étendre ses activités en Amérique du Nord.

Cet investissement fait suite à un lancement réussi aux États-Unis des activités de Flinks. Le capital de croissance permettra à l'entreprise de continuer sa croissance rapide et de répondre à la demande des fintechs, gestionnaires de patrimoine, coopératives de crédit et des institutions financières pour des produits leur permettant d'innover avec les données financières. L'entreprise prévoit également profiter de l'investissement pour augmenter ses parts de marché dans le secteur de la gestion de placements et des prêts, en plus de consolider sa domination dans le secteur des produits d'analyses et d'enrichissement de données.

Cet investissement marque une accélération rapide de la présence de l'entreprise aux États-Unis, avec un fort bassin de clients, partenaires et de revenus potentiels. Flinks prévoit doubler ses effectifs afin de saisir les besoins pour des données plus précises et exploitables.

''Exploiter les données financières demande encore aujourd'hui une certaine expertise technique'', dit Yves-Gabriel Leboeuf, le cofondateur et PDG de Flinks. ''Nous souhaitons que chaque fournisseur de services ou de produits soit outillé afin de produire des résultats positifs pour ses clients. Flinks a développé une plateforme d'enrichissement et de connectivité de données. Grâce à cet investissement, nous avons le financement, l'expertise et le réseau pour rendre encore plus simple et efficace l'utilisation de données."

« Flinks est positionnée stratégiquement à un moment clé de l'évolution des expériences client. La combinaison de talent et de solutions de technologie des données place Flinks en bonne posture pour lui permettre de saisir les opportunités que présente le marché nord-américain en forte croissance », a affirmé Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.

Lors des derniers mois, Flinks a su profiter de l'intérêt grandissant des consommateurs et des institutions financières pour des produits et services technologiques compétitifs et personnalisés. Chaque année, des millions de consommateurs en Amérique du Nord utilisent Flinks, et ce nombre continue de croître à un rythme très élevé.

À propos de Flinks

Flinks est la plate-forme dominante de connectivité & enrichissement de données financières. Utilisé par des millions de consommateurs accédant à des services financiers de premier plan, Flinks permet aux entreprises de se connecter aux comptes bancaires de leurs clients, d'enrichir leurs données et de les utiliser pour développer de meilleurs produits technologiques. Avec des clients dans le domaine du prêt, des fintechs, des banques numériques, de la gestion numérique et de l'assurance, Flinks devient rapidement un leader mondial dans l'agrégation, l'analyse et d'enrichissement de données.

