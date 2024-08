MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) divulguera ses résultats du troisième trimestre 2024 le mercredi 28 août 2024 vers 6 h 30 HAE et tiendra sa conférence téléphonique avec la communauté financière le même jour à 11 h 00 HAE.

Les documents relatifs à la conférence téléphonique seront accessibles vers 6 h 30 HAE sur le site Web de la Banque. La conférence téléphonique sera accessible par webdiffusion ou par téléphone en mode écoute seulement au 1 800 898-3989 ou au 514 392-1587. Le code d'accès est le 5861053#.

L'enregistrement téléphonique sera accessible jusqu'au 22 novembre 2024 au 1 800 408-3053 ou au 905 694-9451. Le code d'accès est le 9200347#.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 442 milliards de dollars au 30 avril 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

