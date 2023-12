« Les dirigeants d'entreprises familiales canadiennes qui façonnent l'économie verte : sur le chemin de la carboneutralité »

Les performances des sociétés familiales canadiennes cotées en bourse continuent de dépasser celles des sociétés ouvertes à actionnariat diffus; les perspectives des entreprises familiales sur la transition vers une économie verte.

MONTRÉAL, le 8 déc. 2023 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada a publié aujourd'hui son rapport L'avantage familial hiver 2023-2024, qui permet d'illustrer les caractéristiques distinctives des entreprises familiales grâce à une analyse de 43 sociétés canadiennes sous contrôle familial ou de fondateurs. Le rapport démontre la performance supérieure continue à long terme des entreprises familiales canadiennes cotées en bourse.

La Banque Nationale du Canada a publié aujourd'hui son rapport L’avantage familial hiver 2023-2024, qui permet d’illustrer les caractéristiques distinctives des entreprises familiales grâce à une analyse de 43 sociétés canadiennes sous contrôle familial ou de fondateurs. (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Cette année, la publication présente les perspectives de trois chefs d'entreprises familiales canadiennes de renom qui façonnent l'économie verte. À titre de gestionnaires d'entreprises familiales multigénérationnelles guidés par une vision à long terme, Nancy C. Southern (ATCO Ltd. et Canadian Utilities Limited), Lino A. Saputo (Saputo inc.) et Olivier Desmarais (Power Sustainable), soulignent, dans leurs propres mots, les défis et les opportunités à venir pour atteindre la carboneutralité. La publication comprend également les perspectives de Dominic Barton (président du conseil d'administration de Rio Tinto et associé directeur mondial de McKinsey & Company de 2009 à 2018) et de l'honorable Steven Guilbeault (ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada).

Faits saillants :

Le rapport présente l'Indice BNC des entreprises familiales, calculé par S&P Dow Jones Indices, qui suit et mesure la performance des entreprises canadiennes contrôlées par des familles et des fondateurs par rapport à l'indice composé S&P/TSX, le principal indice boursier canadien.

De juin 2005 à juin 2023, l'Indice BNC des entreprises familiales a enregistré un rendement cumulatif de 324 % , contre 242 % pour l'indice composé S&P/TSX (ou 8,3 % contre 7,0 % en termes annualisés) sur la base du rendement total.

, contre pour l'indice composé S&P/TSX (ou contre en termes annualisés) sur la base du rendement total. Collectivement, les entreprises membres de l'Indice BNC des entreprises familiales ont une capitalisation boursière de près de 700 milliards de dollars et emploient plus d'un million de personnes. Les entreprises familiales constituent une pierre angulaire de l'économie canadienne.

Les entreprises familiales réfléchissent à leur stratégie sur plusieurs générations et ont une capacité intrinsèque à se concentrer sur des défis à long terme tels que la lutte aux changements climatiques et la recherche de solutions innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en offrant des rendements durables à leurs parties prenantes.

Citations :

Vincent Joli-Coeur , vice-président du conseil, Banque Nationale Marchés financiers : « Toute entreprise fait face au grand défi de concilier la création de valeur à long terme avec une empreinte carbone moindre. Les entreprises familiales sont plus à même d'adopter une vision à long terme. Le chemin vers un monde décarboné nécessitera des investissements massifs en plus de cette vision à long terme qui est si importante. De nombreux dirigeants d'entreprises familiales canadiennes d'importance sont véritablement motivés à faire partie de la solution pour mener le Canada à la carboneutralité. Dans cette édition du rapport, nous nous entretenons avec trois d'entre eux : Nancy C. Southern, Lino A. Saputo et Olivier Desmarais. »





À propos du rapport L'avantage familial hiver 2023-2024

L'avantage familial hiver 2023-2024 fait suite à l'édition printemps 2022 du rapport. Le rapport présente l'Indice BNC des entreprises familiales calculé par S&P Dow Jones Indices, qui suit et mesure la performance des entreprises canadiennes sous contrôle familial ou de fondateurs par rapport à l'indice composé S&P/TSX, le principal indice du marché boursier canadien. L'indice BNC des entreprises familiales comprend 43 entreprises dans différents secteurs au pays et est basé sur l'application de critères quantitatifs objectifs à un univers indiciel fourni par S&P Dow Jones Indices, le calculateur de l'indice.

Pour les fins de l'Indice BNC des entreprises familiales, une société est considérée comme étant contrôlée par une famille si la famille fondatrice ou le(s) fondateur(s) détiennent directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de la société ou, alternativement, si un ou des individus et/ou des entités liées (n'ayant pas fondé l'entreprise) détiennent au moins 33,3 % des droits de vote de la société. Pour plus d'informations sur les rapports de la série L'avantage familial, veuillez consulter notre site Web.

Vincent Joli-Coeur et Philippe Lefebvre Duquette de la Banque Nationale du Canada ainsi que le Dr Karl Moore de l'Université McGill et de l'Université d'Oxford sont les coauteurs et coordinateurs de ce rapport.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 424 milliards de dollars au 31 octobre 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

