MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Nationale (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes au sein de son Équipe de direction, qui viennent appuyer sa vision stratégique et sa croissance accélérée dans certains marchés, notamment dans le contexte de l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») annoncée précédemment.

Michael Denham, premier vice-président à la direction, Entreprises et Gestion privée 1859, est nommé premier vice-président à la direction et vice-président du conseil. Sa nomination entrera en vigueur le 1er mars 2025. Dans ce nouveau rôle, Michael dirigera l'intégration de la CWB et conseillera le chef de la direction et l'Équipe de direction sur les décisions stratégiques et les opportunités d'affaires dans le but d'améliorer la performance et la position concurrentielle de la Banque. Il demeurera membre de l'Équipe de direction et relèvera de Laurent Ferreira, président et chef de la direction.

Avant son arrivée à la Banque en 2021, Michael occupait le poste de président et chef de la direction de la Banque de développement du Canada (BDC). Sous sa gouverne, les secteurs entreprises et gestion privée de la Banque Nationale ont connu un dynamisme et une croissance soutenus à l'échelle du Canada.

Judith Ménard, Leader, Comptes nationaux, Canada, et première vice-présidente, Entreprises et Gestion privée 1859, Colombie-Britannique, Prairies, Ontario et Atlantique, succédera à Michael Denham à titre de première vice-présidente à la direction, Entreprises et Gestion privée 1859. Elle entrera en fonction le 1er mars 2025 et se joindra à l'Équipe de direction, relevant directement de Laurent Ferreira.

Judith s'est jointe à la Banque en 1998 et a occupé successivement différents rôles de direction en Gestion de patrimoine, Marchés financiers, Particuliers et Entreprises, ainsi qu'en Gestion des risques et de la Conformité. Dans ses nouvelles fonctions, Judith veillera au développement des orientations stratégiques, à l'amélioration de l'expérience client et à la supervision des produits et services des secteurs entreprises et gestion privée au Canada.

« Je suis heureux de ces deux nominations, qui reflètent nos ambitions de croissance au Canada. Le leadership de Michael a joué un rôle essentiel dans l'intégration de nos secteurs entreprises et gestion privée. Sa connaissance approfondie du marché des affaires au Canada fait de lui une personne extrêmement qualifiée pour ce poste alors que nous nous apprêtons à unir deux banques complémentaires et saisissons les nombreuses occasions à venir partout au pays. Par ailleurs, la vision stratégique de Judith, son style de leadership rassembleur et son succès lors de l'expansion du modèle entreprises et gestion privée au-delà du Québec font d'elle la candidate idéale pour diriger ces secteurs au pays, qui demeurent au cœur de notre croissance pancanadienne », a souligné Laurent Ferreira.

Dominic Paradis, premier vice-président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif, est promu au poste de premier vice-président à la direction, Affaires juridiques. Il occupera ce nouveau poste à compter du 1er mars 2025. Il se joindra ainsi à l'Équipe de direction et relèvera directement de Laurent Ferreira. À la Banque depuis 2003, Dominic a joué un rôle clé dans la supervision de la stratégie juridique et la gouvernance d'entreprise de la Banque.

« Après des années d'étroite collaboration, je me réjouis d'accueillir Dominic au sein de l'Équipe de direction. Dans le cadre de ses fonctions élargies, Dominic mettra au profit de l'équipe ses conseils avisés et sa vision stratégique, appuyés par son expertise approfondie en gouvernance et sa vaste connaissance de l'industrie », a renchéri Laurent Ferreira.

En plus des nominations mentionnées précédemment, la Banque annonce également les changements suivants au sein de la direction :

Après sept ans à la Banque Nationale, Stéphane Achard, premier vice-président à la direction, International et responsable d'ABA Bank, prendra sa retraite le 30 avril 2025. Au cours de sa carrière à la Banque, Stéphane a dirigé avec brio les secteurs entreprises et gestion privée, où il a notamment renforcé la position de l'organisation en tant que banque des entrepreneurs, avant de passer aux activités internationales en 2023.

Suivant le départ de Stéphane, William « Bill » Bonnell, conseiller stratégique auprès du chef de la direction, prendra la tête des activités d'investissement international de la Banque, dont ABA Bank. Fort de son expérience internationale, Bill s'est joint à la Banque en 2001 et a occupé plusieurs postes de direction.

« Stéphane laissera une marque durable à la Banque ainsi qu'au cœur de la communauté des affaires grâce à son leadership mobilisateur et son dévouement envers la clientèle. Je lui suis reconnaissant pour sa contribution et lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite bien méritée. Je suis également enthousiaste à l'idée de continuer à travailler étroitement avec Bill et de bénéficier de ses connaissances et de sa compréhension approfondie de nos activités internationales. Bill a travaillé de près avec ABA Bank et son équipe de direction depuis l'investissement initial en 2014. Il est très apprécié par nos partenaires internationaux », a conclu Laurent Ferreira.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque Nationale ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 462 milliards de dollars au 31 octobre 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marianne Ratté, Vice-présidente et cheffe, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél. : 1 866 517-5455; Debby Cordeiro, Première vice-présidente, Communications, Affaires publiques et ESG, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 412-0538