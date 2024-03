MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ - La Banque Nationale annonce qu'elle a accordé un prêt vert à Capital Developments pour la construction de l'immeuble Olive Residences à Toronto. Ce nouveau projet résidentiel, en chantier, a été conçu dans un esprit de développement durable.

La Banque Nationale accorde un prêt vert à Capital Developments pour son projet de construction durable Olive Residences à Toronto (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Situé au 36, Olive Avenue, au sud-est de la rue Yonge et l'avenue Finch, dans le quartier North York de Toronto, l'édifice Olive Residences est un nouvel immeuble résidentiel de 29 étages comptant 350 appartements à vendre. Conçu pour assurer le confort, la durabilité et l'accessibilité, l'immeuble n'est qu'à quelques minutes de marche de la station de métro Finch, et il est relié aux réseaux de transport Go Transit et York Region Transit.

Le développement est assuré par le promoteur canadien Capital Developments et doit être achevé en 2025. L'édifice Olive Residences est inscrit en vue de la certification LEED® Or*. En conséquence, il met de l'avant la qualité de vie de ses résidents et le respect de normes environnementales strictes.

Le prêt accordé pour le projet Olive Residences est conforme aux Principes des prêts verts (Green Loan Principles) publiés par la Loan Market Association en février 2023.

Promotion de prêts hypothécaires : créée sur mesure pour promouvoir ce projet durable

La Banque Nationale est aussi fière d'annoncer que les personnes qui contracteront un emprunt hypothécaire auprès de la Banque Nationale pour acheter un appartement dans cet immeuble pourraient recevoir jusqu'à 5 300 $ de remise, sous réserve de certains critères.

« Nous sommes fiers de soutenir Capital Developments dans la réalisation de ce projet, qui nous permet une fois de plus de démontrer l'expertise du groupe Immobilier de la Banque Nationale et de nos équipes spécialisées dans le financement durable. Le projet Olive Residences de Capital Developments démontre que, grâce au soutien de nos spécialistes ESG, à leurs compétences et à leur approche novatrice, il est possible de concilier développement économique et transition écologique », dit René Demers, premier vice-président, Entreprises et Gestion privée, Immobilier, à la Banque Nationale.

« Ce projet occupera un site industriel directement adjacent au grand réseau de transport collectif, ce qui nous permet de réduire considérablement le stationnement et d'encourager le transport en commun. Au-delà de cela, en plus du respect des normes vertes de Toronto, entre autres, nous mettons en place un vitrage et des systèmes mécaniques avancés pour veiller à ce que l'immeuble respecte des spécifications d'économie d'énergie, nous demandons des certifications pour de nombreuses matières premières clés et nous installons sur place un moyen de pollinisation (ruches). Nous visons à réduire le coût de la vie tout en protégeant l'environnement, ce que le financement innovateur de la Banque Nationale nous permet de faire pour les acheteurs », dit Carlo Timpano, président de Capital Developments.

* LEED® - acronyme de Leadership in Energy and Environmental Design™ - est une marque déposée du U.S. Green Building Council® cédée sous licence au Canada au Conseil du bâtiment durable du Canada.

Certaines déclarations faites dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques inhérents et à des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque Nationale ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins de l'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

À propos de Capital Developments

Capital Developments est un promoteur immobilier canadien de premier plan qui se concentre sur les immeubles d'appartements de grande hauteur et le logement collectif dans des emplacements exceptionnels, axés sur le transport en commun. Fondée il y a près de 20 ans, Capital Developments a construit 2 500 appartements au cours des 5 dernières années seulement, a plus de 2 000 appartements en cours de construction et un carnet de projets pour 2 500 appartements de plus dans des emplacements de calibre AAA. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.capitaldevelopments.com.

