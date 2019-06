La Banque Manuvie du Canada lance un offre bancaire ciblant la génération Y avec une IA conversationnelle propulsée par Kasisto

Un compte bancaire courant à transactions illimitées*

Un compte d'épargne à intérêt élevé*

Une carte de crédit avec remises en argent sans frais*

Une assurance de voyage*

Une année d'Amazon Prime® et deux mois d'Audible® lorsque les clients font au moins 10 achats par carte de débit ou de crédit dans chacun des deux premiers mois complets*

Tout cela pour seulement 10 $ par mois, ce que les clients peuvent éviter entièrement en ajoutant 100 $ à leur épargne en un mois donné*

KAI de Kasisto propulse MAI de Manuvie, un assistant virtuel financier intelligent conçu pour aider les Canadiens à développer de meilleures habitudes financières et améliorer leur bien-être financier. MAI peut vous aider à faire le suivi de vos soldes, à en savoir plus sur vos habitudes de consommation, à trouver le GAB le plus proche, et répondre à vos questions sur vos finances personnelles.

« L'engagement de la Banque Manuvie à aider ses clients à gérer leur argent et économiser davantage correspondait parfaitement à la vision de Kasisto qui est de permettre aux clients de prendre de meilleures décisions financières grâce à une IA conversationnelle de type humain », a déclaré Zor Gorelov, chef de la direction et co-fondateur de Kasisto. « Nous sommes ravis que Manuvie ait choisi KAI, la plateforme IA conversationnelle de pointe de Kasisto, pour propulser sa suite de produits numériques ciblant la génération Y. »

« Les Canadiens attendent clarté, simplicité, et valeur de leur banque. Il en est de même pour la technologie qu'ils utilisent pour leurs services bancaires », a ajouté Rick Lunny, président et chef de la direction de la Banque Manuvie. « Nous avons sollicité la contribution des Canadiens, mis à l'essai auprès des utilisateurs, prototypé et réimaginé l'expérience bancaire du client pour offrir quelque chose que l'on ne trouve nulle part ailleurs - une offre bancaire numérique complète infusée par l'intelligence artificielle qui vous aide à comprendre et à maximiser votre argent. »

Outre Manuvie, DBS Bank, la Banque Standard Chartered, Banque TD, Liv (la banque mobile d'Emirates NBD), et beaucoup d'autres utilisent KAI pour créer des assistants virtuels et des expériences numériquement immersives qui optimisent les résultats commerciaux en s'impliquant avec les clients sur des canaux numériques via des conversations intelligentes de type humain pour :

Augmenter l'engagement numérique et créer des expériences d'IA conversationnelle plus immersives

Augmenter la fidélité à la marque et la valeur à vie pour le client en fournissant des connaissances intrinsèques liées au bien-être financier

Améliorer les efficacités opérationnelles en réduisant les volumes des centres d'appels et en permettant aux clients de se servir eux-mêmes

*Pour en savoir plus sur les conditions générales, rendez-vous sur manulifebank.ca

À propos de Kasisto

KAI est la plateforme d'expérience numérique numéro un du secteur des services financiers. Parmi les clients de Kasisto figurent DBS Bank, J.P. Morgan, MasterCard, Banque Standard Chartered, et Banque TD, entre autres. Ils ont choisi KAI pour sa solide feuille de route afin de générer des résultats commerciaux tout en améliorant les expériences des clients. La plateforme est utilisée par des millions de consommateurs autour du monde, tout le temps, sur de multiples canaux, dans différentes langues, et est optimisée dans l'optique de la performance, de l'évolutivité, de la sécurité et de la conformité. KAI est bâtie avec le portefeuille d'IA conversationnelle le plus approfondi du secteur.

Kasisto a son siège à New York et des bureaux dans la Silicon Valley et à Singapour. Kasisto Singapore Pte Ltd est une filiale en propriété exclusive de Kasisto. Pour de plus amples informations, consultez kasisto.com . Suivez Kasisto sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

