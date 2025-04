MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX :LB) (« la Banque ») partage une mise à jour de l'avancement de son plan stratégique, dans le cadre de son Assemblée annuelle des actionnaires.

Le plan stratégique « La voie à suivre », présenté le 31 mai dernier, définit l'approche de la Banque dans le secteur des services financiers et décrit son approche spécialisée en matière de services bancaires aux entreprises et une expérience bancaire simple et numérique, au quotidien.

« Depuis l'annonce du plan stratégique, il y a près d'un an, la Banque s'est concentrée sur la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés pour transformer la Banque et atteindre nos cibles financières à moyen terme. Bien qu'il reste encore du travail à faire, je suis satisfait des mesures concrètes que nous avons prises pour bâtir une Banque Laurentienne plus forte, plus durable et plus rentable. Nous sommes exactement là où nous avions planifié être dans l'exécution de notre plan », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Rentabilité de la Banque

Au cours de la dernière année, la Banque Laurentienne s'est donné les outils pour assurer une croissance au niveau des Services bancaires aux entreprises, notamment en élargissant sa présence dans les secteurs spécialisés.

Dans un objectif de croissance et de rentabilité accrues, la Banque a fusionné, en novembre 2024, LBC Capital et Financement commercial Norhtpoint (« Northpoint ») sous une seule bannière pour le financement d'inventaire et d'équipement.

« La fusion de LBC Capital et de Northpoint nous permet de voir des indicateurs de croissance prometteurs pour nos secteurs spécialisés. Nous prévoyons des améliorations progressives de nos indicateurs de rentabilité et nous sommes en bonne voie d'atteindre nos objectifs. Nous continuerons d'augmenter notre présence et de concentrer nos efforts dans des sphères spécialisées pour offrir de la valeur tant à nos clients qu'à nos actionnaires. », a ajouté M. Provost.

La Banque s'est également départie de certaines activités de la division Marché des capitaux au cours de l'année 2024 pour simplifier ses activités et améliorer son rendement. Les revenus fixes et les opérations de change demeurent les piliers de ce secteur pour la Banque.

Investissements majeurs en technologie

Les investissements technologiques de la Banque demeurent une grande priorité du plan stratégique. Grâce à ses efforts soutenus tout au long de l'année, la Banque a réalisé des avancements notables au niveau de l'efficacité, de la résilience de ses infrastructures et de l'expérience client.

Parmi ses réalisations, la Banque a mis en œuvre un plan d'action pour améliorer ses services aux particuliers. La Banque a créé des rôles supplémentaires en matière de service à la clientèle et a procédé à des changements organisationnels afin de mieux servir les clients. Les effets positifs se font déjà sentir sur la satisfaction de la clientèle.

« Nos investissements technologiques et la simplification de nos opérations ont un impact direct sur les services offerts à notre clientèle. Même si nous voyons déjà les effets positifs, le travail n'est pas terminé. Nous continuons nos efforts à augmenter nos capacités de libre-service à moyen terme et nous pavons la voie à offrir une expérience exemplaire à nos clients. Nous allons miser sur les domaines où nous pouvons gagner. », explique Éric Provost.

Une transition juste pour tous

La Banque Laurentienne croit qu'une approche équitable et pragmatique est la clé d'un avenir plus durable pour tous. C'est pourquoi elle réitère son engagement à soutenir les communautés et ses clients dans leur cheminement vers une économie à faible émission de carbone.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 48,8 milliards $ de même que des actifs administrés de 25,9 milliards $.

