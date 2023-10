La Banque Laurentienne nomme Éric Provost président et chef de la direction et Michael Boychuk président du conseil d'administration

• Michael Mueller quitte ses fonctions de directeur et de président du conseil d'administration

• Rania Llewellyn quitte immédiatement ses fonctions de présidente et chef de la direction

MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX : LB) (la « Banque ») annonce aujourd'hui que M. Éric Provost est nommé président et chef de la direction et membre du conseil d'administration de la Banque Laurentienne, tandis que M. Michael Boychuk est nommé au poste de président du conseil d'administration. Ces deux nominations prennent effet immédiatement.

M. Provost travaille à la Banque depuis plus de dix ans et a une grande expérience dans le domaine bancaire ainsi que dans les milieux d'affaires et financiers. Plus récemment, il a occupé le poste de chef de groupe des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

M. Boychuk est un dirigeant expérimenté, un investisseur professionnel et un membre du conseil ; il était dernièrement président du comité d'audit de la Banque Laurentienne.

« Éric est l'exécutif idéal pour diriger la Banque à ce stade critique de son évolution », a déclaré M. Boychuk. « Nous avons connu des difficultés récemment et le conseil d'administration est convaincu qu'Éric saura recentrer l'organisation sur l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La nomination d'Éric au poste de président et chef de la direction fait suite à ses performances exceptionnelles à la tête de nos Services aux entreprises et s'inscrit dans notre processus formel de planification de la relève. »

M. Boychuk a ajouté : « Je tiens à remercier Mike Mueller pour ses nombreuses années de service dévoué en tant que membre et président du conseil d'administration. Je tiens également à remercier Rania Llewellyn pour son travail acharné et ses contributions. »

La priorité immédiate de M. Provost, en tant que nouveau président et chef de la direction de la Banque, sera de rétablir la confiance avec les clients de la Banque et de traiter les conséquences de la panne du système central qui s'est produite la semaine dernière.

Cette panne s'est produite au cours d'une opération de maintenance informatique planifiée. Les données des clients et les informations financières sont restées sécurisées en tout temps. M. Provost mettra en œuvre un plan d'action en trois parties pour : (1) veiller à ce que la Banque résolve dès que possible tous les problèmes en suspens liés à la panne ; (2) améliorer sensiblement les communications avec les clients pour s'assurer qu'ils sont informés rapidement du rétablissement complet des services de la Banque ; et (3) lancer un examen approfondi des facteurs qui ont conduit à la panne.

M. Provost est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université du Québec à Montréal. Avant de se joindre à la Banque Laurentienne en 2012, il a occupé divers postes de direction pendant 12 ans au sein d'un prêteur commercial de premier plan, dont celui de vice-président - secteur commercial, secteur manufacturier pour l'Est du Canada, ainsi que celui de vice-président, Excellence commerciale.

« Je suis honoré d'assumer le rôle de président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. Je crois que la confiance de nos clients, de nos employés et de nos actionnaires est primordiale », a déclaré M. Provost. « Une fois que les problèmes liés à la panne seront entièrement réglés, nous élaborerons un nouveau plan pour assurer le succès durable de notre Banque. Nous concentrerons nos efforts pour regagner la confiance de nos clients fidèles tout en poursuivant nos actions pour accroître l'efficacité opérationnelle et la croissance dans tous nos secteurs d'activité. »

Par ailleurs, en ce qui concerne la panne, la Banque a annoncé hier que, dans un premier temps, elle annulera dès que possible tous les frais bancaires mensuels pour le mois de septembre. Les clients verront un crédit sur leur compte dans les prochains jours. De plus, bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'un jour férié fédéral, plusieurs succursales de la Banque Laurentienne seront ouvertes pour servir les clients. Les heures d'ouverture des succursales seront également prolongées jusqu'à la fin de la semaine. Des détails seront disponibles sur notre site Web aujourd'hui et des mises à jour supplémentaires concernant la panne seront affichées au lien suivant : Interruption de service et FAQ.

