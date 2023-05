MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX: LB) annonce qu'elle hausse son taux de base É.U. au Canada de 25 points de base, soit de 8,50% à 8,75%, et ce, à compter du 4 mai 2023.

