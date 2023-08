L'information financière présentée dans le présent document est fondée sur l'information consolidée résumée intermédiaire (non auditée) pour le trimestre clos le 31 juillet 2023, et a été préparée conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Tous les montants sont libellés en dollars canadiens. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de « Banque Laurentienne » ou la « Banque » et offrent des produits ou services en matière de dépôt, d'investissement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie et autres.

MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne du Canada a déclaré un résultat net de 49,3 millions $ et un résultat dilué par action de 1,03 $ pour le troisième trimestre 2023, comparativement à un résultat net de 55,9 millions $ et un résultat dilué par action de 1,18 $ pour le troisième trimestre 2022. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 6,9 % pour le troisième trimestre 2023, par rapport à 8,4 % pour le troisième trimestre 2022. Le résultat net ajusté (1) s'est établi à 57,6 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 1,22 $, pour le troisième trimestre 2023, par rapport à un résultat net ajusté de 58,2 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 1,24 $ pour le troisième trimestre 2022. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté a été de 8,2 % pour le troisième trimestre 2023, par rapport à 8,7 % pour la période correspondante il y a un an.

Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023, le résultat net comme présenté s'est établi à 150,5 millions $ et le résultat dilué par action, à 3,22 $, par rapport à un résultat net comme présenté de 170,9 millions $, et un résultat dilué par action de 3,69 $, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2022. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 7,4 % pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023, par rapport à 8,9 % pour les neuf mois clos le 31 juillet 2022. Le résultat net ajusté s'est établi à 163,6 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 3,53 $, pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023, par rapport à un résultat net ajusté de 179,2 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 3,88 $ pour les neuf mois clos le 31 juillet 2022. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté a été de 8,0 % pour les neuf mois clos le 31 juillet 2023, par rapport à 9,4 % pour la période correspondante de 2022.

« Nous avons déclaré de solides résultats pour le trimestre, et je suis extrêmement satisfaite des progrès que nous continuons de réaliser au chapitre de nos priorités pour l'exercice 2023, plus particulièrement en ce qui a trait à l'accent continu mis sur l'amélioration de l'expérience client », a dit Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction.



Pour les trimestres clos les

Pour les neuf mois clos les En millions de dollars, sauf les données par action et les pourcentages

(non audité) 31 juillet

2023

31 juillet

2022

Variation

31 juillet

2023

31 juillet

2022

Variation























Comme présenté





















Résultat net 49,3 $

55,9 $

(12) %

150,5 $

170,9 $

(12) % Résultat dilué par action 1,03 $

1,18 $

(13) %

3,22 $

3,69 $

(13) % Rendement des capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires (1) 6,9 %

8,4 %





7,4 %

8,9 %



Ratio d'efficacité (2) 72,9 %

68,3 %





71,5 %

67,9 %



Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) (3) 9,8 %

9,1 %







































Base ajustée





















Résultat net ajusté (4) 57,6 $

58,2 $

(1) %

163,6 $

179,2 $

(9) % Résultat dilué par action ajusté (1) 1,22 $

1,24 $

(2) %

3,53 $

3,88 $

(9) % Rendement des capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires ajusté (1) 8,2 %

8,7 %





8,0 %

9,4 %



Ratio d'efficacité ajusté (1) 68,5 %

67,1 %





69,2 %

66,4 %





(1) Ratio non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 5 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre 2023, y compris le rapport de gestion pour la période close le 31 juillet 2023, qui est incorporé par renvoi aux présentes. Le rapport de gestion est accessible sur le site de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. (2) Mesure financière supplémentaire. Pour plus de renseignements, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 5 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre 2023 y compris le rapport de gestion pour la période close le 31 juillet 2023, qui est incorporé par renvoi aux présentes. (3) Selon la ligne directrice intitulée Normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). (4) Mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements, voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » ci-après et à compter de la page 5 du rapport aux actionnaires du troisième trimestre 2023, y compris le rapport de gestion pour la période close le 31 juillet 2023, qui est incorporé par renvoi aux présentes.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures

Outre les mesures financières fondées sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR), la direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR afin d'évaluer la performance sous-jacente des activités poursuivies de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR présentées dans le présent document sont dites des mesures « ajustées » et ne tiennent pas compte de certains montants désignés comme étant des éléments d'ajustement. Les éléments d'ajustement comprennent l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et certains éléments d'importance qui surviennent de temps à autre et qui, selon la direction, ne reflètent pas la performance sous-jacente des activités. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne constituent pas des mesures financières normalisées selon le référentiel d'information financière appliqué pour établir les états financiers de la Banque et il pourrait être impossible de les comparer à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR permettent aux lecteurs de mieux comprendre comment la direction apprécie la performance de la Banque et de mieux analyser les tendances.

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR à la mesure financière la plus directement comparable présentée dans les états financiers de base de la Banque.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ



Pour les trimestres clos les

Pour les neuf mois clos les En milliers de dollars (non audité) 31 juillet

2023

30 avril 2023

31 juillet

2022

31 juillet

2023

31 juillet

2022



















Frais autres que d'intérêt 190 062 $

182 472 $

177 479 $

556 209 $

527 514 $



















Moins : Éléments d'ajustement avant impôts sur le résultat

















Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (1) 3 178

3 221

3 074

9 609

9 132 Charges de restructuration (2) 5 480

--

--

5 480

-- Charges liées à l'examen stratégique (3) 2 713

--

--

2 713

2 065

11 371

3 221

3 074

17 802

11 197 Frais autres que d'intérêt ajustés 178 691 $

179 251 $

174 405 $

538 407 $

516 317 $



















Résultat avant impôts sur le résultat 57 431 $

58 526 $

65 844 $

176 918 $

210 550 $



















Éléments d'ajustement, avant impôts sur le résultat (décrits ci-dessus) 11 371

3 221

3 074

17 802

11 197 Résultat avant impôts sur le résultat ajusté 68 802 $

61 747 $

68 918 $

194 720 $

221 747 $



















Résultat net comme présenté 49 263 $

49 291 $

55 866 $

150 464 $

170 933 $



















Éléments d'ajustement, après impôts sur le résultat

















Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (1) 2 361

2 393

2 287

7 140

6 793 Charges de restructuration (2) 4 027

--

--

4 027

-- Charges liées à l'examen stratégique (3) 1 995

--

--

1 995

1 518

8 383

2 393

2 287

13 162

8 311 Résultat net ajusté 57 646 $

51 684 $

58 153 $

163 626 $

179 244 $



















Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 44 662 $

48 003 $

51 265 $

139 974 $

160 443 $



















Éléments d'ajustement, après impôts sur le résultat (décrits ci-dessus) 8 383

2 393

2 287

13 162

8 311 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires ajusté 53 045 $

50 396 $

53 552 $

153 136 $

168 754 $

(1) L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions découle d'acquisitions d'entreprises et est inclus au poste Frais autres que d'intérêt. (2) Au cours du troisième trimestre 2023, les charges de restructuration étaient attribuables à la rationalisation des activités de Marchés des capitaux et comprenaient surtout des indemnités de départ. Les charges de restructuration sont incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration. (3) Au cours du troisième trimestre 2023, les charges liées à l'examen stratégique étaient attribuables à l'examen des options stratégiques de la Banque, lequel visait à maximiser la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes. Ces charges correspondaient essentiellement à des honoraires professionnels. En 2022, les charges liées à l'examen stratégique avaient trait aux contrats de location par suite de l'achèvement de la réduction de l'espace loué pour les bureaux corporatifs à Montréal et à Toronto ainsi qu'à d'autres mises à jour d'estimations comptabilisées initialement en 2021. Les charges liées à l'examen stratégique sont incluses au poste Charges de dépréciation et de restructuration.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - BILAN CONSOLIDÉ



Pour les trimestres clos les

Pour les neuf mois clos les En milliers de dollars (non audité) 31 juillet

2023

30 avril 2023

31 juillet

2022

31 juillet

2023

31 juillet 2022



















Capitaux propres 2 821 415 $

2 845 993 $

2 726 823 $

2 821 415 $

2 726 823 $



















Plus (moins) :

















Actions privilégiées (122 071)

(122 071)

(122 071)

(122 071)

(122 071) Billets avec remboursement de capital à recours limité (123 487)

(123 516)

(121 543)

(123 487)

(121 543) Réserve de couverture de flux de trésorerie (1) 7 328

(32 591)

(31 511)

7 328

(31 511) Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 2 583 185 $

2 567 815 $

2 451 698 $

2 583 185 $

2 451 698 $



















Incidence des soldes moyens à la fin du mois (2) (14 911)

(24 981)

(21 160)

(39 743)

(52 523) Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 2 568 274 $

2 542 834 $

2 430 538 $

2 543 442 $

2 399 175 $

(1) La réserve de couverture de flux de trésorerie est présentée au poste Cumul des autres éléments du résultat global. (2) Fondée sur les soldes à la fin du mois pour la période.

Résultats consolidés

Performance financière pour le trimestre clos le 31 juillet 2023

Le résultat net s'est établi à 49,3 millions $ et le résultat dilué par action, à 1,03 $, pour le troisième trimestre 2023, comparativement à un résultat net de 55,9 millions $ et un résultat dilué par action de 1,18 $ pour le troisième trimestre 2022. Il est à noter que les résultats comme présentés pour le troisième trimestre 2023 comprennent des charges de restructuration et des charges liées à l'examen stratégique de 8,2 millions $ (6,0 millions $ après impôts sur le résultat), soit de 0,14 $ par action. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » pour plus de précisions. Le résultat net ajusté s'est établi à 57,6 millions $ et le résultat dilué par action ajusté, à 1,22 $, pour le troisième trimestre 2023, par rapport à un résultat net ajusté de 58,2 millions $ et un résultat dilué par action ajusté de 1,24 $ pour le troisième trimestre 2022.

Revenu total

Le revenu total s'est établi à 260,8 millions $ pour le troisième trimestre 2023, un niveau essentiellement inchangé par rapport à celui du troisième trimestre 2022.

Le revenu net d'intérêt a augmenté de 3,6 millions $, ou 2 %, pour s'établir à 192,1 millions $ pour le troisième trimestre 2023, comparativement à un revenu net d'intérêt de 188,5 millions $ pour le troisième trimestre 2022. L'augmentation découle de la hausse du revenu d'intérêt tiré des prêts commerciaux, contrebalancée en partie par l'augmentation des coûts de financement et une réduction des pénalités de remboursement anticipé des prêts hypothécaires. La marge nette d'intérêt s'est fixée à 1,84% pour le troisième trimestre 2023, une augmentation de 1 point de base comparativement au troisième trimestre 2022 qui s'explique principalement par les modifications favorables apportées à la composition des activités de la Banque et qui a été contrebalancée en partie par une augmentation des coûts de financement compte tenu du contexte de hausse des taux d'intérêt.

Les autres revenus ont diminué de 2,7 millions $ , ou 4 %, pour s'établir à 68,7 millions $ pour le troisième trimestre 2023, par rapport aux autres revenus de 71,4 millions $ pour le troisième trimestre 2022. La conjoncture de marché défavorable a eu une incidence sur les revenus tirés des marchés financiers au troisième trimestre 2023, y compris les revenus tirés des instruments financiers, les frais et commissions de courtage en valeurs mobilières et les revenus tirés des fonds communs de placement.

Provisions pour pertes sur créances

Les provisions pour pertes sur créances se sont établies à 13,3 millions $ pour le troisième trimestre 2023, en comparaison de 16,6 millions $ pour le troisième trimestre 2022, une hausse de 3,3 millions $ attribuable à la diminution des provisions sur les prêts productifs, laquelle s'explique par la baisse des volumes et la migration entre les différents stades, contrebalancée en partie par la hausse des provisions sur les prêts dépréciés. Le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts et acceptations moyens était de 14 points de base pour le trimestre, contre 18 points de base pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Voir la rubrique « Gestion des risques » aux pages 17 à 19 du rapport de gestion de la Banque pour le troisième trimestre 2023 et la note 5 des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour en savoir plus sur les provisions pour pertes sur créances et les corrections de valeur pour pertes sur créances.

Frais autres que d'intérêt

Les frais autres que d'intérêt se sont élevés à 190,1 millions $ pour le troisième trimestre 2023, une hausse de 12,6 millions $ par rapport à ceux du troisième trimestre 2022. Au troisième trimestre 2023, les frais autres que d'intérêt comprenaient des charges de restructuration et des charges liées à l'examen stratégique de 8,2 millions $. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » pour plus de précisions. Les frais autres que d'intérêts ajustés ont augmenté de 4,3 millions $, ou 2 %, pour s'établir à 178,7 millions $ pour le troisième trimestre 2023 comparativement à 174,4 millions $ pour le troisième trimestre 2022.

Les salaires et avantages du personnel se sont fixés à 98,6 millions $ pour le troisième trimestre 2023, une diminution de 1,4 million $ par rapport à ceux du troisième trimestre 2022 qui s'explique en grande partie par une baisse de la rémunération liée à la performance. Cette diminution a été en partie contrebalancée par des augmentations de salaire et le recrutement de nouveaux talents afin d'investir dans les priorités stratégiques, d'améliorer l'expérience client et de soutenir la croissance.

Les frais d'occupation de locaux et technologie se sont élevés à 49,2 millions $ pour le troisième trimestre 2023, une augmentation de 5,0 millions $ par rapport à ceux du troisième trimestre 2022. L'augmentation d'un exercice à l'autre est essentiellement attribuable à la hausse des frais de technologie, alors que la Banque investit dans son infrastructure et ses priorités stratégiques, ainsi qu'à un accroissement des charges d'amortissement imputable aux nouveaux projets.

Les autres frais autres que d'intérêt se sont fixés à 34,0 millions $ pour le troisième trimestre 2023, une augmentation de 0,8 million $ en comparaison de ceux du troisième trimestre 2022, découlant essentiellement de l'accroissement des frais de publicité, de développement des affaires et de déplacement.

Les charges de dépréciation et de restructuration se sont établies à 8,2 millions $ pour le troisième trimestre 2023 par rapport à néant au troisième trimestre 2022. Au troisième trimestre 2023, ce poste comprenait des charges de restructuration de 5,5 millions $ découlant de la rationalisation des activités de Marchés des capitaux, ainsi que des frais de 2,7 millions $ attribuables à l'examen des options stratégiques de la Banque, lequel visait à maximiser la valeur pour les actionnaires et les parties prenantes. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures » pour plus de précisions.

Ratio d'efficacité

Le ratio d'efficacité comme présenté s'est établi à 72,9 % pour le troisième trimestre 2023, en comparaison de 68,3 % pour le troisième trimestre 2022. L'augmentation d'un exercice à l'autre est principalement attribuable aux charges de restructuration et aux charges liées à l'examen stratégique engagées au troisième trimestre 2023. Le ratio d'efficacité ajusté a été de 68,5 % pour le troisième trimestre 2023, comparativement à 67,1 % pour le troisième trimestre 2022, ce qui s'explique surtout par les investissements dans les priorités stratégiques.

Impôts sur le résultat

Pour le troisième trimestre 2023, les impôts sur le résultat se sont élevés à 8,2 millions $, et le taux d'imposition effectif s'est établi à 14,2 %. Ce taux d'imposition effectif inférieur au taux prévu par la loi est attribuable à l'imposition réduite du résultat des établissements à l'étranger et de l'incidence favorable des intérêts versés semestriellement sur les billets avec remboursement de capital à recours limité. Pour le troisième trimestre 2022, la charge d'impôts sur le résultat s'est élevée à 10,0 millions $ et le taux d'imposition effectif s'est établi à 15,2 %. Ce taux d'imposition effectif inférieur au taux prévu par la loi est attribuable à l'imposition réduite du résultat des établissements à l'étranger et de l'incidence favorable des placements de la Banque dans des valeurs mobilières canadiennes qui génèrent des revenus de dividendes non imposables et des intérêts versés semestriellement sur les billets avec remboursement de capital à recours limité.

Situation financière

Au 31 juillet 2023, l'actif total se chiffrait à 50,6 milliards $, un niveau relativement inchangé par rapport à celui de 50,7 milliards $ au 31 octobre 2022.

Actifs liquides

Au 31 juillet 2023, les actifs liquides totalisaient 12,2 milliards $, une hausse de 0,4 milliard $ par rapport à ceux de 11,8 milliards $ au 31 octobre 2022.

La Banque continue de gérer avec prudence le niveau de ses actifs liquides. Les sources de financement de la Banque demeurent bien diversifiées et suffisantes pour répondre à ses besoins de liquidités. Les actifs liquides représentaient 24 % de l'actif total au 31 juillet 2023, en regard de 23 % au 31 octobre 2022.

Prêts

Les prêts et acceptations bancaires, déduction faite des corrections de valeur, s'établissaient à 36,7 milliards $ au 31 juillet 2023, une baisse de 0,6 milliard $ depuis le 31 octobre 2022. Au cours des neuf premiers mois de 2023, la diminution des prêts personnels et commerciaux a été compensée en partie par une augmentation des prêts hypothécaires résidentiels. Les prêts commerciaux et acceptations totalisaient 17,8 milliards $ au 31 juillet 2023, une baisse de 0,4 milliard $, ou 2 %, depuis le 31 octobre 2022. La baisse s'explique surtout par une diminution saisonnière des volumes de financement d'inventaires. Les prêts personnels s'établissaient à 2,7 milliards $ au 31 juillet 2023, une diminution de 0,5 milliard $ par rapport à ceux au 31 octobre 2022 attribuable surtout au recul du portefeuille de prêts à l'investissement qui découlait de la conjoncture de marché volatile. Les prêts hypothécaires résidentiels s'élevaient à 16,4 milliards $ au 31 juillet 2023, une augmentation de 0,3 milliard $, ou 2 %, en comparaison de ceux au 31 octobre 2022.

Dépôts

Les dépôts ont diminué de 0,8 milliard $ pour s'établir à 26,3 milliards $ au 31 juillet 2023, comparativement à des dépôts de 27,1 milliards $ au 31 octobre 2022, la diminution des dépôts étant en ligne avec la diminution des prêts.

Au 31 juillet 2023, les dépôts de particuliers totalisaient 22,4 milliards $, une hausse de 0,2 milliard $ par rapport à ceux de 22,2 milliards $ au 31 octobre 2022. Il est à noter que les dépôts de particuliers obtenus par le canal de détail ont augmenté de 0,3 milliard $, ou 4 %, comparativement à ceux au 31 octobre 2022. Les dépôts de particuliers sur préavis et à vue obtenus par l'entremise de partenariats ont également augmenté de 0,3 milliard $, ou 9 %, depuis le 31 octobre 2022, et les dépôts obtenus par l'entremise des conseillers et des courtiers ont diminué de 0,3 milliard $. Les dépôts de particuliers représentaient 85 % du total des dépôts au 31 juillet 2023, contre 82 % au 31 octobre 2022, et ont contribué à la saine position de la Banque en matière de liquidités. Les dépôts d'entreprises et autres ont diminué de 1,0 milliard $ au cours de la même période, pour se fixer à 3,9 milliards $, une diminution contrebalancée en partie par l'augmentation de la dette à coût avantageux à long terme liée aux activités de titrisation, comme il est mentionné ci-après.

Dette liée aux activités de titrisation

La dette liée aux activités de titrisation a augmenté de 0,4 milliard $, ou 3 %, par rapport à celle au 31 octobre 2022, et s'établissait à 12,6 milliards $ au 31 juillet 2023. Depuis le début de l'exercice, les nouvelles émissions de dette à coût avantageux à long terme liées aux activités de titrisation ont plus que contrebalancé les échéances de passifs ainsi que les remboursements normaux.

Capitaux propres et fonds propres réglementaires

Les capitaux propres s'élevaient à 2,8 milliards $ au 31 juillet 2023, en hausse de 40,3 millions $ comparativement aux capitaux propres au 31 octobre 2022. Depuis le 31 octobre 2022, les résultats non distribués ont augmenté de 75,7 millions $ du fait essentiellement de la contribution à hauteur de 150,5 millions $ du résultat net, contrebalancée en partie par les dividendes. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Gestion des fonds propres » du rapport de gestion de la Banque et l'état de la variation des capitaux propres consolidé pour la période close le 31 juillet 2023.

La valeur comptable par action ordinaire de la Banque s'établissait à 59,30 $ au 31 juillet 2023, comparativement à 58,02 $ au 31 octobre 2022.

Le ratio CET1 s'établissait à 9,8 % au 31 juillet 2023, soit au-delà de l'exigence réglementaire minimale et du niveau cible fixé par la direction de la Banque. Le ratio CET1 a progressé de 70 points de base depuis le 31 octobre 2022 en raison des fonds propres générés en interne et de la diminution saisonnière des volumes de financement d'inventaires. La Banque a respecté les exigences en matière de fonds propres et de levier du BSIF tout au long du trimestre.

Le 30 août 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,47 $ par action ordinaire payable le 1er novembre 2023 aux actionnaires inscrits en date du 2 octobre 2023. Ce dividende trimestriel est égal au dividende déclaré au trimestre précédent et a augmenté de 4 % en regard de celui déclaré à la période correspondante de l'exercice précédent. Le conseil a également déterminé que les actions attribuées dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes et d'achat d'actions de la Banque seront émises à même le capital autorisé à un escompte de 2 %.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

À l'occasion, la Banque Laurentienne du Canada et, le cas échéant, ses filiales (collectivement, la « Banque ») peuvent formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux. Ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions d'exonération et aux termes de lois en matière de valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Les énoncés prospectifs incluent, notamment, des énoncés relatifs à la vision, aux objectifs stratégiques, aux plans et stratégies d'affaires de la Banque, à ses priorités et à ses objectifs de performance financière; à l'examen et aux perspectives de la conjoncture économique et des conditions du marché dans les économies canadienne, américaine, européenne et mondiale; au contexte de réglementation dans lequel la Banque exerce ses activités; à l'environnement de risques, y compris le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de financement; les énoncés présentés aux rubriques « Perspectives » et « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » du rapport annuel 2022 de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2022 (le « rapport annuel 2022 »), qui comprend le présent rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2022 et d'autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs formulés ou intégrés par renvoi dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière et les résultats des activités de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d'expressions tels que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou d'une terminologie similaire.

Du fait de leur nature, ces énoncés prospectifs nécessitent que la Banque pose des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique, en conséquence desquels les prédictions, prévisions, projections, attentes ou conclusions de la Banque pourraient se révéler inexactes; et les hypothèses de la Banque pourraient s'avérer erronées (en totalité ou en partie); les objectifs de performance financière, les visions et les objectifs stratégiques de la Banque pourraient ne pas se concrétiser. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie du rendement ou des résultats futurs et ne seront pas nécessairement une indication que les résultats réels seront atteints ou non. Les hypothèses économiques importantes qui étayent ces énoncés prospectifs sont décrites dans le rapport annuel 2022 à la rubrique « Perspectives » et sont intégrées par renvoi aux présentes.

La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Banque et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir ou à évaluer, pourraient influer, individuellement ou collectivement, sur l'exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs de la Banque diffèrent substantiellement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés à ce qui suit : le crédit; le marché; la liquidité et le financement; l'assurance; l'exploitation; la conformité à la réglementation (qui pourrait conduire la Banque à faire l'objet de diverses procédures juridiques et réglementaires, dont l'issue éventuelle pourrait comprendre des restrictions réglementaires, des pénalités et des amendes); la stratégie; la réputation; le contexte juridique et réglementaire; le risque lié à la concurrence et le risque systémique; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement; les événements et incertitudes géopolitiques; les sanctions gouvernementales; les conflits, la guerre ou le terrorisme; d'autres risques importants présentés dans les sections sur les risques du rapport annuel 2022 de la Banque, qui portent notamment sur la conjoncture économique canadienne et mondiale (y compris le risque de hausse de l'inflation et des taux d'intérêt); les questions géopolitiques; le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada; la technologie, les systèmes d'information et la cybersécurité; les perturbations technologiques, la protection des renseignements personnels, les données et les risques liés aux tiers; la concurrence et la capacité de la Banque à réaliser ses objectifs stratégiques; la conjoncture économique aux États-Unis et au Canada; les disruptions et l'innovation numériques (y compris les concurrents émergents dans les technologies financières); le remplacement des taux interbancaires offerts; les variations des taux de change et d'intérêt; les méthodes et estimations comptables et les nouveautés en matière de comptabilité; la conformité aux lois et à la réglementation et les changements à cet égard; les changements des politiques budgétaires, monétaires et autres politiques du gouvernement; le risque fiscal et la transparence; la modernisation des systèmes de paiement canadiens; les activités frauduleuses et criminelles; le capital humain; l'assurance; la continuité des affaires; l'infrastructure commerciale; l'émergence de situations d'urgence sanitaire ou de crises de santé publique à grande échelle; le risque social et environnemental, y compris les changements climatiques; la capacité de la Banque à gérer, à évaluer ou à modéliser le risque opérationnel, le risque lié à la réglementation, le risque juridique, le risque stratégique et le risque lié à la réputation, qui sont tous décrits plus amplement à la rubrique « Appétit pour le risque et cadre de gestion des risques » du rapport annuel 2022 qui comprend le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 octobre 2022, lesquelles informations sont intégrées par renvoi au présent document. Enfin, la Banque prévient le lecteur que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs de la Banque pour prendre des décisions à l'égard de la Banque, les investisseurs et autres personnes devraient considérer attentivement les facteurs, incertitudes et événements actuels ou potentiels susmentionnés.

Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document ou qui y est intégré par renvoi représente l'opinion de la direction de la Banque uniquement à la date à laquelle il a été ou est formulé, et est communiqué afin d'aider les investisseurs, les analystes financiers et les autres parties prenantes à comprendre certains éléments clés de la situation financière, des objectifs, des priorités stratégiques, des attentes et des plans actuels de la Banque, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Banque et de l'environnement dans lequel elle prévoit les exercer ainsi que de sa performance financière escomptée, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par la Banque ou en son nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois ou la réglementation en matière de valeurs mobilières l'exigent. Des renseignements additionnels sur la Banque sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Accès aux documents traitant des résultats trimestriels

Le présent communiqué peut être consulté sur le site Web de la Banque à l'adresse www.blcgf.ca, sous l'onglet Salle de presse, et le rapport aux actionnaires, la présentation aux investisseurs et les informations additionnelles de la Banque, sous l'onglet Centre de l'investisseur, Résultats financiers.

À propos de la Banque Laurentienne du Canada

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,6 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,4 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

