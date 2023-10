La Banque Laurentienne apporte des changements clés à son équipe de direction axés sur l'amélioration de l'expérience client

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne (TSX: LB) (la « Banque ») annonce de nouvelles nominations et des mandats élargis dans son équipe de direction afin de mettre en œuvre ses objectifs de proximité et d'imputabilité auprès des clients. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du plan de relève formel de la Banque pour la direction des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, à la suite de la récente nomination d'Éric Provost à titre de président et chef de la direction.

Dans le cadre de cette nouvelle structure, et relevant de M. Provost :

Sébastien Bélair voit son mandat actuel élargi alors qu'il est nommé chef de l'Exploitation de la Banque, ce qui inclut maintenant la supervision du développement de produits et du numérique. Depuis 2021, M. Bélair occupe également le poste de chef des Ressources humaines et a récemment été nommé chef de l'Administration, supervisant toutes les opérations de la Banque. Ce mandat étendu permettra à la Banque de se concentrer sur le client, pour une meilleure expérience de bout en bout, allant du développement des produits jusqu'à la livraison du service. Avant de se joindre à la Banque Laurentienne, M. Bélair a cumulé près de 20 ans d'expérience dans la gestion de fonctions opérationnelles dans deux des six grandes institutions financières canadiennes.





Thierry Langevin se joint au comité de direction de la Banque alors qu'il accède au poste de vice-président exécutif, Services aux entreprises - le moteur de croissance de la Banque Laurentienne. Ce mandat s'ajoute à son rôle actuel de président de LBC Capital, la division du financement d'équipement de la Banque. M. Langevin possède 20 ans d'expérience en financement commercial, dont 10 ans à la Banque, et jouit d'une excellente réputation et d'une expérience reconnue dans l'établissement et le maintien de relations solides avec les clients commerciaux de la Banque.





Sophie Boucher a été nommée première vice-présidente, chef des Services bancaires aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises (PME). Mme Boucher a gravi les échelons au cours de ses 27 années à la Banque où elle a occupé plusieurs postes de gestion et de direction. Au moment de sa nomination, elle était vice-présidente, Développement des affaires et Syndication, au sein des Services aux entreprises de la Banque. Madame Boucher est chargée de faire bénéficier les Services bancaires aux particuliers des pratiques fructueuses bien implantées aux Services aux entreprises en matière de service à la clientèle, notamment un taux de recommandation net de classe mondiale.

Il s'agit de la première étape de la nouvelle orientation stratégique de M. Provost pour faire en sorte que la Banque se concentre sans relâche sur les clients. Plus de détails seront partagés sur une nouvelle stratégie au cours de 2024.

« Je suis convaincu que la bonne équipe d'experts en service à la clientèle est en place pour faire de la Banque Laurentienne une organisation véritablement axée sur le client », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction. « Nous nous engageons à rétablir la confiance avec nos clients, notamment grâce à des leaders dont l'engagement envers l'expérience client est indéfectible. »

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,7 milliards $.

