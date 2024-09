MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Dans la continuité de son plan stratégique dévoilé en mai 2024, la Banque Laurentienne (TSX: LB) (la « Banque ») annonce aujourd'hui des changements organisationnels au sein de son équipe de direction. Ces ajustements s'inscrivent dans la volonté de l'institution de simplifier sa structure, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur à long terme pour ses clients, ses employés et l'ensemble de ses parties prenantes.

Des ajustements pour soutenir la vision stratégique de la Banque

Thierry Langevin , qui occupait jusqu'à présent le poste de vice-président exécutif, Services aux entreprises, prend la tête du nouveau poste de chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ce regroupement des services bancaires sous un leadership unifié vise à créer des synergies entre les équipes et à offrir une expérience client harmonisée et plus efficiente.





, qui occupait jusqu'à présent le poste de vice-président exécutif, Services aux entreprises, prend la tête du nouveau poste de chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ce regroupement des services bancaires sous un leadership unifié vise à créer des synergies entre les équipes et à offrir une expérience client harmonisée et plus efficiente. Marie-Christine Custeau , responsable de la stratégie et de la transformation, élargit son rôle avec l'ajout de l'expérience numérique et des paiements à son mandat. Ce réalignement stratégique consolidera les efforts de transformation numérique de la Banque, un pilier essentiel de sa vision à long terme. Ce changement est conçu pour soutenir l'innovation, accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies et renforcer l'approche centrée sur le client de l'entreprise.





, responsable de la stratégie et de la transformation, élargit son rôle avec l'ajout de l'expérience numérique et des paiements à son mandat. Ce réalignement stratégique consolidera les efforts de transformation numérique de la Banque, un pilier essentiel de sa vision à long terme. Ce changement est conçu pour soutenir l'innovation, accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies et renforcer l'approche centrée sur le client de l'entreprise. Macha Pohu , qui dirige les Ressources humaines, assumera désormais également la responsabilité des affaires corporatives et des affaires juridiques. Son nouveau titre, Chef des Ressources humaines et des Affaires corporatives, reflète ce mandat élargi. Cette intégration vise à optimiser la gestion des talents, à renforcer la culture d'entreprise et à assurer une gouvernance efficace des affaires juridiques.





, qui dirige les Ressources humaines, assumera désormais également la responsabilité des affaires corporatives et des affaires juridiques. Son nouveau titre, Chef des Ressources humaines et des Affaires corporatives, reflète ce mandat élargi. Cette intégration vise à optimiser la gestion des talents, à renforcer la culture d'entreprise et à assurer une gouvernance efficace des affaires juridiques. Christian De Broux , actuellement vice-président exécutif, chef de la gestion des risques, prendra également en charge les équipes responsables de la conformité désormais. Cette décision vise à renforcer la structure de gestion des risques tout en assurant une supervision plus intégrée des aspects critiques liés à la gestion des risques et à la conformité.

Dans le cadre de cette transformation, la Banque Laurentienne revoit la composition de son comité de direction et annonce les départs de Sébastien Bélair, vice-président exécutif, chef de l'exploitation, et de Bindu Cudjoe, vice-présidente exécutive, chef des Services juridiques et secrétaire corporative. La Banque tient à exprimer sa gratitude envers M. Bélair et Mme Cudjoe pour leur leadership, leur dévouement et leurs contributions marquantes au succès de l'organisation.

Créer une organisation plus agile

Ces ajustements organisationnels s'inscrivent dans une démarche plus vaste visant à simplifier la structure de l'entreprise et à mieux aligner les ressources sur les objectifs définis par son plan stratégique. La Banque Laurentienne demeure fermement engagée à poursuivre ses efforts pour offrir une valeur exceptionnelle à ses clients tout en optimisant sa performance opérationnelle.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne souhaite favoriser la prospérité de tous les clients grâce à une approche spécialisée pour les services aux entreprises et à des services bancaires à faible coût conçus pour faire fructifier l'épargne des Canadiens de la classe moyenne.

Comptant environ 2 800 employés, la Banque offre une vaste gamme de services financiers et de solutions axées sur le conseil à ses clients partout au Canada et aux États-Unis. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de 47,5 milliards $ de même que des actifs administrés de 26,9 milliards $.

Renseignements : Mélanie Bouchard, Banque Laurentienne du Canada, [email protected]