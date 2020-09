La Banque HomeEquity lance un nouveau produit d'hypothèque inversée à court terme : CHIP Ouvert

CHIP Ouvert est un prêt à court terme - de un à trois ans - offert à taux variable seulement

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - La Banque HomeEquity a annoncé aujourd'hui qu'elle lance CHIP Ouvert, une nouvelle option financière pour les Canadiens âgés de 55 ans et plus qui veulent tirer profit de la valeur nette de leur propriété. Ce prêt d'hypothèque inversée à court terme est conçu pour ceux qui cherchent une solution de financement immédiate, sans pénalités de remboursement anticipé.

CHIP Ouvert fournit aux propriétaires de 55 ans et plus une solution à taux variable avec terme de trois ans et leur donne accès à un prêt minimal de 25 000 $ et jusqu'à 55 % de la valeur évaluée de leur résidence. Il s'agit de la meilleure option pour :

Du financement provisoire - pour ceux qui sont propriétaires et ont besoin d'une hypothèque à court terme, CHIP Ouvert peut financer l'achat d'une nouvelle propriété.

Augmenter ses liquidités à court terme - pour ceux qui ont besoin d'un prêt à court terme, mais qui sont découragés par les frais de remboursement anticipé facturés par les prêteurs privés.

Aider un proche - pour ceux qui aimeraient venir en aide à un proche qui éprouve des difficultés financières.

Des rénovations - pour ceux qui souhaitent rénover leur propriété en vue de la vendre peu de temps après.

« En tant que seule banque canadienne axée uniquement sur les besoins des propriétaires âgés de 55 ans et plus, nous savons que c'est un produit qu'ils demandent depuis longtemps et nous sommes heureux de le leur offrir, souligne Steven Ranson, président et chef de la direction de la Banque HomeEquity. Notre but est de fournir une solution à court terme à un besoin financier immédiat, et ce, sans pénalités de remboursement anticipé. »

CHIP Ouvert est un prêt à court terme - de un à trois ans - offert à taux variable seulement, mais il peut facilement être converti en Hypothèque inversée CHIP à tout moment si une solution à long terme s'avérait plus appropriée. Par exemple, ce produit pourrait être une excellente option pour des propriétaires qui souhaitent aider leurs enfants à acheter leur première résidence. Si le prêt CHIP Ouvert ne peut pas être remboursé au cours de la période à court terme, il peut être converti en Hypothèque inversée CHIP et pourra être considéré comme un héritage anticipé aux enfants.

« Nous savons que, parfois, les propriétaires ont besoin de davantage de fonds que ce dont ils disposent sous forme d'argent comptant, dit Yvonne Ziomecki, vice-présidente directrice du marketing et des ventes de la Banque HomeEquity. CHIP Ouvert offre cela et bien davantage, en plus de la souplesse de rembourser le prêt si la situation du client changeait. C'est l'ajout parfait à notre gamme de produits actuelle. »

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l'annexe I qui offre l'Hypothèque inversée CHIP et CHIP Ouvert. La compagnie a été fondée il y a plus de 30 ans en tant que solution de rente qui répondait aux besoins financiers des Canadiens qui voulaient accéder à la valeur nette de leur principal actif, leur résidence. La Banque s'engage à autonomiser les Canadiens de 55 ans et plus pour qu'ils puissent vivre la retraite qu'ils méritent, dans la propriété qu'ils aiment tant. La Banque HomeEquity est une entreprise financée par capital-risque de Birch Hill Equity Partners Management inc., une société de financement par capitaux propres du marché intermédiaire, basée à Toronto et avec plus de 3 milliards de dollars en capital sous gestion. Pour en savoir davantage, consultez le https://francais.chip.ca/.

