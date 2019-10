La Banque HomeEquity contribue à faire passer la campagne du coquelicot 2019 à l'ère du numérique

Le coquelicot numérique, qu'on peut se procurer au MonCoquelicot.ca, s'ajoute à la version traditionnelle du coquelicot porté chaque année par des millions de Canadiens au revers de leur veste, du dernier vendredi d'octobre jusqu'au jour du Souvenir, le 11 novembre. On peut personnaliser le coquelicot numérique et le dédier à un militaire qui a servi notre pays, puis le partager sur les médias sociaux.

Plus le temps passe, plus il y a d'histoires de bravoure et de courage liées à de nombreux vétérans. Cette année, pour veiller à ce que leur héritage perdure, la campagne numérique vise à sensibiliser la prochaine génération de Canadiens.

« Au nom de ses clients et de son personnel, la Banque HomeEquity est fière d'honorer et de soutenir tous les anciens combattants qui ont servi notre pays, dit le PDG de la Banque HomeEquity, Steven Ranson. Nous espérons que tous les Canadiens prendront un moment pour commémorer le jour du Souvenir en créant leur coquelicot numérique personnalisé et en partageant leurs histoires sur les médias sociaux. »

La Banque HomeEquity et la Légion ont le plaisir de présenter le champion du monde en patinage artistique, Kurt Browning, à titre d'ambassadeur officiel du coquelicot numérique. Parmi d'autres ambassadeurs canadiens de renom on retrouve Justin Bieber, Margaret Atwood, Sandra Oh, Don Cherry et Ashley Callingbull, ainsi que de nombreux ambassadeurs soutenant la campagne pour une deuxième année consécutive. Tous les fonds amassés par l'entremise du site MonCoquelicot.ca seront remis au Fonds du coquelicot de la Légion qui fournit un éventail de services gratuits aux vétérans et à leurs familles, partout au pays.

« La Légion royale canadienne remercie la Banque HomeEquity pour son solide appui au coquelicot numérique, une manière novatrice et moderne de recueillir des dons en ligne, dit le président national de La Légion royale canadienne, Thomas D. Irvine, CD. Nous remercions aussi les Canadiens pour leurs généreux dons chaque année, que ce soit en personne ou grâce au coquelicot numérique ».

Faites connaissance avec l'un des anciens combattants les plus âgés au Canada

Dans le but de faire connaître le coquelicot numérique à toutes les générations, la Banque HomeEquity rend hommage à l'héritage militaire canadien tout en s'efforçant de susciter l'intérêt des jeunes Canadiens qui ont de moins en moins de liens avec les conflits armés du passé.

La Banque HomeEquity produit actuellement une annonce télé nationale mettant en vedette l'un des vétérans les plus âgés au Canada, le soldat (retraité) Ardwell « Art » Eyres. On retrouve dans cette annonce Ardwell Eyres, aidé de sa petite-fille, dédiant un coquelicot numérique à son ami et mentor, le sergent-major John Copeland. Cette annonce paraîtra partout au Canada le 1er novembre.

« C'est pour nous un privilège et une source de fierté de participer à cette campagne spéciale et de raconter l'histoire d'Art aux Canadiens. De nombreuses familles comme la nôtre ont été touchées par la guerre et par les grands sacrifices de nos êtres chers qui ont défendu la paix et la liberté. Cette campagne nous permet d'honorer l'héroïsme et la bravoure de tous nos vétérans et de veiller à ce qu'ils ne soient jamais oubliés, explique sa petite-fille, Julie Sykes. »

Honorer le passé, mobiliser les jeunes

Bien que de nombreux jeunes Canadiens ont sacrifié leur vie au début du 20e siècle pour la paix et la liberté, les jeunes d'aujourd'hui connaissent principalement les conflits armés grâce au cinéma et aux jeux vidéos.

C'est pourquoi la Banque HomeEquity et la Légion ont fait équipe avec des influenceurs bien en vue de Twitch, la plateforme de diffusion en continu de jeux vidéos la plus populaire au monde, pour envoyer un message d'impact aux jeunes Canadiens : pour les vétérans et leurs familles, la guerre n'était pas un jeu.

À 11 h, le jour du Souvenir, les plus grands streamers canadiens sur Twitch demanderont un #TempsDArretPourNousSouvenir et marquer un moment de silence en ligne, tout en affichant un appel aux dons de coquelicots numériques sur leur chaîne Twitch.

Dans le but d'amasser le plus de fonds possible pour nos anciens combattants, la Banque HomeEquity et la Légion appuieront aussi le coquelicot numérique sur les médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. On invite tous les Canadiens à se joindre à la conversation en étiquetant leurs publications #CoquelicotNumerique, #ObtenezVotreCoquelicot, #NoublionsPas, #NousNousSouviendronsDEux, #DeuxMinutesDeSilence et #JourDuSouvenir.

La Banque HomeEquity aimerait rendre hommage à ses précieux partenaires Zulu Alpha Kilo, OMD Canada et Provident Communications pour leur temps et leurs efforts à rendre mémorable la campagne du coquelicot numérique de cette année.

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne à l'annexe I qui offre l'Hypothèque renversée CHIP. La société a été fondée il y a plus de 30 ans à titre de solution de rente, répondant aux besoins financiers des Canadiens souhaitant avoir accès à la valeur nette de leur plus gros actif : leur résidence. La Banque HomeEquity est déterminée à aider les Canadiens de 55 ans et plus à vivre la retraite qu'ils méritent, dans la demeure qui leur est chère. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au https://francais.chip.ca/.

À propos de la Légion royale canadienne

La Légion royale canadienne s'engage à faciliter la vie des vétérans et de leurs familles, en leur offrant des services essentiels dans leur collectivité et en se souvenant des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie pour notre pays. Riche de ses 260 000 membres répartis dans 1 400 filiales, la Légion royale canadienne œuvre à l'échelle du pays. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au https://www.legion.ca/fr/accueil.

