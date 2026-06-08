/C O R R E C T I O N -- Fairstone Financial Holdings Inc./

Dans le communiqué La Banque Fairstone réalise avec succès une titrisation de 300 millions de dollars par l'entremise de Canvas Cards Trust, série 2026‑1, diffusé le 08-Jun-2026 par Fairstone Financial Holdings Inc. via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

La Banque Fairstone réalise avec succès une titrisation de 300 millions de dollars par l'entremise de Canvas Cards Trust, série 2026‑1

TORONTO et MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'une émission de billets d'une durée de trois ans totalisant 300 millions de dollars, dans le cadre de son programme de titrisation Canvas Cards Trust, série 2026‑1.

Cette transaction représente la deuxième émission de titres adossés à des actifs (ABS) de la Banque Fairstone dans le cadre de sa plateforme de cartes de crédit Canvas, renforçant la solidité et l'évolutivité de ses activités liées aux cartes de crédit ainsi que de son programme de financement de gros. L'émission de la série 2026‑1 comprend 258 millions de dollars de billets de catégorie A, 24 millions de dollars de billets de catégorie B et 18 millions de dollars de billets de catégorie C, adossés principalement à un portefeuille mature de créances liées aux cartes de crédit Walmart Mastercard, octroyées et administrées par la Banque Fairstone.

Cette émission a suscité une forte demande institutionnelle, générant plus d'un milliard de dollars d'ordres et une sursouscription de plus de 3,5 fois. Au total, 21 investisseurs ont participé, dont un nombre significatif de nouveaux investisseurs à la plateforme, contribuant à élargir et à diversifier la base d'investisseurs.

Les paramètres d'exécution se sont améliorés dans toutes les tranches par rapport à la première émission ABS de la Banque Fairstone réalisée l'an dernier, avec un resserrement des écarts et une participation accrue dans les tranches subordonnées, reflétant la confiance croissante des investisseurs envers la performance et la structure du programme de créances sur cartes de crédit de la Banque Fairstone.

« Ce résultat témoigne de la confiance des investisseurs à l'égard de nos fondamentaux de crédit et de notre capacité à exécuter avec constance sur les marchés financiers », a déclaré Amir Gorgi, vice-président exécutif et chef des Finances de la Banque Fairstone. « Nous demeurons engagés à maintenir une approche disciplinée de gestion du bilan tout en poursuivant l'expansion et la diversification de notre plateforme de financement afin de soutenir nos ambitions de croissance à long terme. »

L'émission a été réalisée conformément à une notice d'offre, BMO Marchés des capitaux agissant à titre de responsable principal de la structuration. BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC inc. et Valeurs mobilières TD ont agi à titre de co-teneurs de livres principaux, tandis que Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Banque Nationale Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Scotia Capitaux Inc. ont agi à titre de co-gestionnaires.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada et ses filiales, y compris la Financière Fairstone Inc. et la Compagnie Home Trust, offrent des solutions financières novatrices, accessibles et fiables qui permettent aux Canadiens et aux Canadiennes d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, nous offrons des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des produits d'épargne des particuliers et des certificats de placement garantis, du financement de détail et automobile, des cartes de crédit et des prêts numériques, en plus de prêts personnels garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 260 succursales d'un océan à l'autre. Établis au Canada depuis longtemps, nous sommes fiers d'être la plus importante banque de financement alternatif au Canada. Pour en savoir plus : https://www.banquefairstone.ca/.

Une version antérieure de communiqué mentionnait l'adresse courriel de Stephanie Boutin comme [email protected] plutôt que [email protected]

SOURCE Financière Fairstone Holdings Inc.

Relations avec les investisseurs : Stephanie Boutin, Vice-Présidente, Marché des capitaux et Financement, [email protected]; Relations médias : Caroline Morin, Vice-présidente, Communications d'entreprise, [email protected], +1 833 461-2900