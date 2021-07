TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Équitable a annoncé qu'elle élargirait son programme de prêt garanti par une assurance vie en établissant un nouveau partenariat avec Desjardins Assurances. Grâce à cet accord, les détenteurs d'un contrat d'assurance vie Desjardins admissibles pourront obtenir des fonds par l'intermédiaire de la marge de crédit sur valeur de rachat (VR) Banque Équitable.

« La croissance exponentielle de notre programme de prêts sur VR est vraiment formidable, et elle survient au moment où de plus en plus de Canadiens cherchent des façons différentes d'accéder au capital pour leurs besoins courants », affirme Damon Knights, vice-président Ventes et Distribution, Services bancaires aux particuliers de la Banque Équitable. « Avec l'ajout de Desjardins Assurances, un assureur canadien de confiance, nous continuons à bâtir un programme de crédit qui répond aux besoins d'un plus grand nombre de Canadiens. »

« Ce partenariat permet à Desjardins Assurances d'élargir son offre de services aux preneurs de contrats qui souhaiteraient utiliser leur assurance vie pour réaliser des projets à court terme, a déclaré Yves L. Giroux, Vice-président - Développement des affaires Multi-réseaux. Cette entente offrira plus d'options à nos clients et un accès facilité à des liquidités. »

La gamme de marges de crédit sur VR propose des solutions d'assurance innovatrices qui permettent aux détenteurs de contrat d'assurance vie d'accéder à des liquidités libres d'impôt. Grâce à des options flexibles offertes par l'intermédiaire d'ententes avec des organisations partenaires fiables, comme Desjardins Assurances, les Canadiens ont plus que jamais la possibilité de réaliser leurs projets de vie. Une marge de crédit sur VR Banque Équitable peut fournir aux détenteurs de contrat d'assurance vie entière une autre source de liquidités, ce qui leur évite de vendre des placements ou d'autres actifs liquides.

La gamme de marges de crédit sur VR Banque Équitable est constituée des produits FLEX et MAX. Visitez le www.equitablebank.ca/fr/lines-of-credit/csv pour en savoir plus, et contactez votre conseiller financier ou votre conseiller en assurance pour vérifier si ces produits répondent à vos besoins. Une liste complète des assureurs partenaires figure sur le site Web de la Banque Équitable.

À propos des solutions de gestion de patrimoine Banque Équitable

La Banque Équitable offre une gamme de solutions adaptées aux besoins financiers de ses clients, à chaque étape de leur vie. En proposant un vaste éventail de produits de dépôt en dollars canadiens et américains, dont des CPG à court et à long terme, des CPG encaissables d'un an et des comptes d'épargne à intérêt élevé, ainsi que des solutions de décaissement sous forme de prêts hypothécaires inversés et de marges de crédit sur VR, la Banque Équitable aide ses clients investisseurs à réduire la volatilité de leur portefeuille, à faire croître leur épargne et à trouver des solutions qui leur conviennent.

À propos du Groupe Équitable

Equitable Group Inc. est inscrit à la Bourse de Toronto (TSX : EQB et EQB.PR.C) et sert plus de 250 000 Canadiens par l'intermédiaire de la Banque Équitable, la Banque Qui DéfieMC. Fondée il y a plus de 50 ans, celle-ci figure maintenant au 8e rang des banques de l'annexe I au Canada quant à la capitalisation boursière. La Banque Équitable vise à entraîner un réel changement dans le secteur bancaire canadien afin d'enrichir la vie des gens. Elle fournit des produits bancaires diversifiés aux particuliers et aux entreprises, et elle est reconnue pour ses services numériques innovateurs offerts via sa plateforme bancaire EQB (eqbank.ca). Visitez equitablebank.ca/fr pour en savoir plus.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 377,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Equitable Bank

Renseignements: (à l'intention des journalistes) : Jessica Kosmack, Relations avec les médias, Banque Équitable - 647 600-2512; Jean-Benoît Turcotti, Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 poste 5553436, [email protected]