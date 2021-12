TORONTO, le 7 déc. 2021 /CNW/ - La Banque Équitable, la Banque Qui DéfieMC du Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargirait ses solutions hypothécaires traditionnelles de la Gamme Évolution EQBMC au Québec.

La Gamme Évolution EQBMC offre des solutions financières qui conviendront aux emprunteurs souhaitant faire l'achat d'une propriété. Elle comprend également des solutions hypothécaires pour les investisseurs qui acquièrent des immeubles locatifs, les nouveaux arrivants au Canada qui achètent une maison et les personnes qui font l'achat d'une propriété de vacances ou d'une résidence secondaire.

« Nous sommes heureux d'offrir maintenant notre gamme complète de solutions hypothécaires traditionnelles assurées d'un océan à l'autre », a déclaré Damon Knights, vice-président, Ventes et distribution, Services bancaires personnels à la Banque Équitable. « Nous avons toujours cherché à offrir aux Canadiens le financement qui répond à leurs besoins particuliers, et nous sommes ravis de pouvoir maintenant offrir ces mêmes options aux clients du Québec. »

L'expansion au Québec crée une expérience harmonieuse pour les emprunteurs de partout au pays qui recherchent des options hypothécaires flexibles dans le marché immobilier actuel, et positionne fermement la Banque Équitable comme une option de service complet pour tous les Canadiens.

Qu'il s'agisse de contracter un prêt hypothécaire pour la première fois ou de changer de prêteur, les clients du Québec peuvent commencer par communiquer avec un courtier hypothécaire pour découvrir ce que la Gamme Évolution EQBMC de la Banque Équitable peut leur offrir.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de solutions hypothécaires de la Banque Équitable, consultez https://www.equitablebank.ca/fr/mortgage-products

À propos d'Equitable Group Inc.

Equitable Group Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : EQB et EQB.PR. C) et sert près de trois cent mille Canadiens par l'entremise de la Banque Équitable, La Banque Qui DéfieMC. La Banque Équitable est devenue la huitième banque indépendante de l'Annexe I en importance au pays. Elle est dotée du mandat clair de stimuler l'évolution des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens. Fondée il y a plus de 50 ans, la Banque Équitable offre une gamme diversifiée de services bancaires personnels et commerciaux. Par l'entremise de sa plateforme, la Banque EQB (eqbank.ca) a été classée première banque au Canada sur la liste des meilleures banques au monde du magazine Forbes pour 2021. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.equitablebank.ca/fr.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations faites par la société dans les sections du présent communiqué, dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et dans d'autres communications comprennent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »). Ces déclarations comprennent notamment des déclarations sur les objectifs, les stratégies et les initiatives de la société, les attentes en matière de résultats financiers et la gestion des risques, des déclarations concernant des délivrances futures de billets de dépôt de la Banque ou contenant de telles délivrances, des déclarations faites par notre président et chef de la direction et toute autre déclaration faite aux présentes, qu'il s'agisse des activités de la société ou de l'économie canadienne. En général, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévoit », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « planifié », « estimations », « prévisions », « à l'intention », « anticipe », « n'anticipe pas » ou « croît », ou des variantes de ces mots et de ces expressions qui indiquent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « voudraient », « devraient » ou « seront pris », « surviennent » ou « seront atteints ». Les déclarations prospectives sont sujettes à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la clôture des transactions, la performance ou les réalisations de la société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives, notamment les risques liés aux marchés de capitaux et les exigences de financement supplémentaires, les fluctuations des taux d'intérêt et la conjoncture économique générale, les changements législatifs et réglementaires, la nature de nos clients et les taux de défaut, et la concurrence ainsi que les facteurs traités sous la rubrique « Gestion des risques » dans le rapport de gestion, et dans les documents de la société déposés sur SEDAR à www.sedar.com. Toutes les hypothèses importantes utilisées dans la formulation des déclarations prospectives sont fondées sur la connaissance de la direction en matière de conditions commerciales actuelles et les attentes relatives aux conditions et tendances commerciales futures, ainsi que sur sa connaissance des conditions de crédit actuel, de taux d'intérêt et de liquidités qui touchent la société et l'économie canadienne. Bien que la société considère que les hypothèses utilisées pour faire de telles déclarations sont raisonnables pour le moment et qu'elle ait tenté de déterminer dans ses documents d'information continue des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Certaines hypothèses importantes sont appliquées par la société dans ses déclarations prospectives, notamment les hypothèses concernant sa capacité continue de financer ses activités hypothécaires aux niveaux actuels, la poursuite du niveau actuel d'incertitude économique qui influe sur les conditions du marché immobilier, l'acceptation continue de ses produits sur le marché, ainsi que l'absence de changements importants dans sa structure de coûts d'exploitation et le régime fiscal actuel. Rien ne garantit que ces déclarations seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues aux présentes, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'acquisition de titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province, d'un État ou d'un territoire.

Le billet de dépôt n'a pas été et ne sera pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne pourra être offert ou livré, directement ou indirectement, ni vendu aux États-Unis en l'absence d'une exemption applicable aux exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'achat, ni une vente de titres dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

SOURCE Equitable Bank

Renseignements: Richard Gill, directeur principal, Expansion commerciale et Relations avec les investisseurs, [email protected], 647-600-7544 ; Sarah Farano, gestionnaire, Relations avec les investisseurs et Finances, [email protected], 416-513-4144 ; Médias : Jessica Kosmack, 647-600-2512