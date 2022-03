TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW/ - La Banque Équitable, la Banque Qui DéfieMC, poursuit l'expansion de son programme de prêts sur assurance vie. Elle a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une nouvelle entente de prêt avec l'Assurance vie Équitable du Canada qui permettra aux titulaires d'une police d'Assurance vie Équitable d'obtenir des fonds grâce aux solutions de prêt sur assurance de la Banque Équitable, notamment les marges de crédit sur valeur de rachat ou un plan de financement immédiat (PFI).

« L'ajout d'Assurance vie Équitable à notre programme de prêts sur assurance renforce l'ensemble de notre programme et positionne notre équipe pour élargir notre portée à l'échelle du Canada par l'intermédiaire des conseillers et des planificateurs financiers, a déclaré Mahima Poddar, première vice-présidente et chef de groupe, Services bancaires aux particuliers, Banque Équitable. Au cours de la dernière année, nous avons régulièrement ajouté de grands assureurs à notre liste de partenaires, ce qui nous a aidés à redéfinir les options offertes aux Canadiennes et aux Canadiens pour accéder à des liquidités au moyen de polices d'assurance vie entière. Grâce à l'ajout de la compagnie de confiance Assurance vie Équitable à notre liste d'assureurs partenaires, il est encore plus facile pour de nombreux Canadiens d'inclure les prêts d'assurance dans leurs planifications financières. »

« Nous sommes heureux de nous associer à la Banque équitable pour offrir plus de choix en matière de crédit à nos clients. Les clients peuvent utiliser la valeur de rachat de leur police d'assurance vie entière participante comme garantie pour un prêt bancaire libre d'impôt, explique Donna Carbell, vice-présidente principale, Assurance individuelle, Assurance vie Équitable. Cette entente permet aux titulaires de police d'assurance vie entière admissibles d'avoir accès à un prêt garanti auprès de la Banque Équitable s'ils le souhaitent. »

La gamme de marges de crédit sur valeur de rachat de la Banque Équitable est constituée des produits de marge de crédit FLEX et MAX, ainsi que l'offre de PFI, qui a été lancée récemment. L'ensemble complet de produits de prêts sur assurance donne accès à des solutions novatrices qui permettent aux titulaires de police d'obtenir des liquidités libres d'impôt à toutes les étapes de leur vie. Une solution de prêt d'assurance de la Banque Équitable peut fournir aux titulaires de police d'assurance vie entière une source de liquidités de plus, de sorte qu'ils ne soient pas tenus de vendre des placements ou d'autres actifs liquides. La liste complète des assureurs partenaires se trouve ici.

Malgré des noms semblables, la Banque Équitable et l'Assurance vie Équitable ne sont pas affiliées l'une à l'autre.

À propos des solutions de gestion de patrimoine Banque Équitable

La Banque Équitable offre une gamme de solutions adaptées aux besoins financiers de ses clients, à chaque étape de leur vie. En proposant un vaste éventail de produits de dépôt en dollars canadiens et américains, dont des CPG à court et à long terme, des CPG encaissables d'un an et des comptes d'épargne à intérêt élevé, ainsi que des solutions de décaissement sous forme de prêts hypothécaires inversés et de marges de crédit sur valeur de rachat (marges de crédit sur valeur de rachat et PFI), la Banque Équitable aide ses clients investisseurs à réduire la volatilité de leur portefeuille, à faire croître leur épargne et à trouver des solutions qui leur conviennent.

À propos de la Banque Équitable

Equitable Group Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : EQB, EQB.PR.C et EQB.R) et sert plus de 325 000 Canadiens par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Banque Équitable, La Banque Qui DéfieMC. La Banque Équitable a le mandat clair de favoriser le changement dans les services bancaires canadiens afin d'enrichir la vie des gens. Fondée il y a plus de 50 ans, la Banque Équitable offre une gamme diversifiée de services bancaires personnels et commerciaux. Par l'entremise de sa plateforme, la Banque EQB (eqbank.ca) a été classée première banque au Canada sur la liste des meilleures banques au monde du magazine Forbes pour 2021. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://www.equitablebank.ca/fr.

À propos de l'Assurance vie Équitable du CanadaMC

Depuis 1920, les Canadiens se tournent vers l'Assurance vie Équitable pour protéger ce qui compte le plus. Assurance vie Équitable collabore avec des conseillers indépendants de partout au Canada pour offrir des solutions d'assurance individuelle, d'épargne et de retraite, ainsi que des avantages sociaux collectifs qui répondent à vos besoins. L'Assurance vie Équitable n'est pas votre entreprise typique de services financiers. Assurance vie Équitable possède les connaissances, l'expérience et la capacité de trouver des solutions qui vous conviennent. En tant que mutuelle, l'Assurance vie Équitable offre une sécurité financière différente en se concentrant exclusivement sur les clients. Cela permet à Equitable Life d'élaborer des stratégies de gestion qui favorisent la croissance, la continuité et une stabilité à long terme axées sur la prudence. Assurance vie Équitable est déterminée à respecter ses engagements envers ses clients, aujourd'hui et à l'avenir. www.equitable.ca

