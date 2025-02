Le programme de financement de la FNBC et de la BIC accélère les projets de développement communautaire essentiels dans les communautés à travers le Canada

SASKATOON, SK, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Banque des Premières Nations du Canada (FNBC) est fière d'annoncer l'approbation de ses premiers prêts dans le cadre du Programme de prêts pour l'aménagement des terres autochtones, en partenariat avec la Banque de l'Infrastructure du Canada (BIC).

Cette étape marque un pas important dans l'avancement de projets d'infrastructure essentiels qui soutiendront la croissance économique et la durabilité dans les communautés autochtones à travers le Canada.

De nombreux projets financés dans le cadre du programme ont été retardés pendant des années en raison de problèmes de financement, et ce programme a fourni le coup de pouce financier nécessaire pour les faire avancer.

Grâce à cette initiative, la FNBC travaille aux côtés de la BIC pour fournir des solutions de financement pour des projets d'infrastructure essentiels, y compris de nouveaux lotissements, des centres communautaires et des projets de développement économique tels que le développement de réserves urbaines.

La FNBC prête environ 3 dollars de ses propres fonds pour chaque dollar de financement de la BIC. Depuis le lancement du processus d'admission il y a seulement quelques mois, la FNBC a obtenu l'approbation initiale d'environ 140 millions de dollars pour des projets d'infrastructure sur des terres autochtones, ce qui n'a nécessité que 30 millions de dollars de prêts de la BIC. Ces approbations initiales ont été accordées à cinq communautés autochtones dans deux provinces et un territoire (Colombie-Britannique, Saskatchewan et Yukon).

L'un des projets financés dans le nord de la Colombie-Britannique est celui de la société de développement de la Première nation de Doig River pour la création d'un nouveau centre économique de 8 acres, appelé Naache Commons, sur les terres de la réserve urbaine de Fort St. John. Le chef Trevor Makadahay de la Première nation de Doig River a déclaré : "Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'édification de notre nation, alors que nous retournons sur les terres ancestrales de la bande de Beaver de Fort St. John et que nous améliorons notre potentiel économique dans tout le nord-est de la Colombie-Britannique. Le Programme de prêts pour l'aménagement des terres autochtones, mis en œuvre par la FNBC en collaboration avec la BIC, a changé la donne en faisant de Naache Commons une réalité.

Des projets tels que Naache Commons, qui prévoit la construction de 61 000 m² d'espaces commerciaux, d'unités résidentielles et d'une station-service, contribueront à combler les lacunes de longue date en matière d'infrastructures tout en promouvant le développement durable.

"Le programme de la FNBC et de la BIC nous aide à étendre le financement beaucoup plus loin, en soutenant un éventail plus large de projets d'infrastructure indigènes que les subventions traditionnelles ou le financement de capital du gouvernement seul", a déclaré Bill Lomax, président et chef de la direction de la FNBC. "Ce partenariat garantit que les projets menés par des autochtones reçoivent les ressources financières nécessaires pour réussir et prospérer.

"Un an seulement après avoir finalisé notre prêt de 100 millions de dollars avec la FNBC, nous le voyons se concrétiser. Notre collaboration accélère les investissements dans des projets d'infrastructure communautaire essentiels, dont beaucoup avaient été retardés en raison de problèmes de financement", a déclaré Ehren Cory, PDG de la Banque canadienne de l'infrastructure. "Les communautés autochtones ont accès à un financement abordable pour leurs projets de développement communautaire, ce qui se traduit par une amélioration des conditions de vie, de nouvelles possibilités économiques et de nouveaux logements.

Impact des programmes FNBC et BIC :

Nombre d'approbations initiales : 5

5 Part du prêt BIC : 30 500 000

30 500 000 Part du prêt FNBC : 74 000 000 $.

74 000 000 $. Valeur totale du projet : 140 000 000 $.

Les communautés autochtones qui souhaitent accéder à ce financement du développement communautaire peuvent en savoir plus sur le site de la FNBC (https://www.fnbc.ca/) ou en envoyant un courriel directement au sujet du Land Development Loan Program à l'adresse suivante : [email protected].

