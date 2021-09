La Banque d'alimentation d'Ottawa publie une étude sur les modèles de banques alimentaires et leur incidence sur la sécurité alimentaire

L'étude montre que l'intégration des banques alimentaires à des centres communautaires et la possibilité de choisir sa nourriture sont des facteurs qui améliorent la sécurité alimentaire.

MISSISSAUGA, ON, le 9 sept. 2021 /CNW/ - (TSX: MFI) -- La banque d'alimentation d'Ottawa et le Centre d'action Maple Leaf pour la sécurité alimentaire ont publié aujourd'hui les résultats de leur première étude longitudinale portant sur les nouveaux modèles de banques alimentaires au Canada.

Menée de 2017 à 2020 en partenariat avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa, cette étude s'est penchée sur le lien entre les services de soutien holistiques combinés à la possibilité pour les participants de choisir leur nourriture et les résultats en matière de santé et de sécurité. En effet, au fil du temps, les banques alimentaires intégrées aux centres de ressources communautaires ont donné des résultats plus favorables que les banques alimentaires traditionnelles en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Les banques alimentaires qui ont permis aux participants de choisir leur nourriture ont observé une hausse de la consommation de fruits et de légumes frais ainsi qu'une hausse du sentiment de dignité au sein de leur clientèle.

Ces constatations vont dans le même sens que celles d'autres études sur le sujet, qui montrent que le fait d'offrir des ressources complémentaires a même les banques alimentaires permet d'améliorer la qualité de vie de la clientèle. Malgré tout, 64 % des participants de l'étude ont fréquenté des banques alimentaires pendant plus d'un an, ce qui montre que les services de soutien communautaires doivent être combinés à des solutions systémiques aux problèmes d'insuffisance du revenu.

« L'insécurité alimentaire est principalement attribuable à la pauvreté », affirme Rachael Wilson, présidente de la Banque d'alimentation d'Ottawa. « Ces résultats montrent qu'il existe des méthodes plus efficaces pour aider les personnes en situation de besoin, mais que seul un changement systémique à l'échelle gouvernementale visant à lutter contre les causes profondes de la pauvreté permettra de réduire significativement l'insécurité alimentaire. »

« Les banques alimentaires d'urgence sont des mécanismes d'intervention à court terme indispensables et cette étude nous aide à comprendre comment mieux soutenir la population grâce à une approche multiservice respectueuse », explique Lynda Kuhn, présidente du Centre d'action Maple Leaf. « En outre, réduire l'insécurité alimentaire nécessite la mise en place d'un solide filet de sécurité sociale afin que tous les Canadiens disposent des moyens et des ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins essentiels. »

Le Centre d'action Maple Leaf et le Daily Bread Food Bank se sont récemment joints à des chercheurs de l'Université de Toronto afin de reproduire cette étude dans la ville reine. Les résultats sont attendus d'ici 2023.

Le Centre s'est donné pour objectif de collaborer avec des intervenants de plusieurs secteurs afin de réduire l'insécurité alimentaire de 50 % d'ici 2030.

À propos de la Banque d'alimentation d'Ottawa

La Banque d'alimentation d'Ottawa est le principal fournisseur de produits alimentaires d'urgence dans la région de la capitale nationale. Par l'entremise d'un réseau de 112 programmes alimentaires communautaires, la Banque d'alimentation d'Ottawa fournit des aliments et du soutien à des milliers de personnes par mois, dont 36 % sont des enfants. Grâce aux contributions de la communauté, 12 à 14 tonnes de nourriture fraîche sont distribuées à partir de l'entrepôt de la rue Michael, du lundi au vendredi. Pour en savoir davantage sur la Banque d'alimentation d'Ottawa et sur ce que vous pouvez faire pour aider à fournir des aliments sains, accessibles et durables aux personnes qui en ont besoin, visitez le site https://www.ottawafoodbank.ca/fr/.





À propos du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire

Le Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire, un organisme sans but lucratif enregistré, s'est engagé à collaborer avec des parties prenantes de divers secteurs pour réduire de 50 % l'insécurité alimentaire au Canada d'ici 2030. Il prône la mise en place de politiques publiques cruciales, investit dans la recherche et soutient les programmes qui aident les gens et la collectivité à atteindre la sécurité alimentaire. Le Centre a été créé en 2016 et est dirigé par un conseil d'administration comprenant quatre experts indépendants. Pour en savoir davantage, consultez le site du Centre d'action de Maple Leaf pour la sécurité alimentaire.

