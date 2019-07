La Baie d'Hudson lance une nouvelle application afin d'offrir une expérience client numérique encore meilleure

« À La Baie d'Hudson, les clients sont au cœur de nos préoccupations et leurs commentaires ont été à l'origine des nombreux développements de notre nouvelle application. Puisque les achats effectués à l'aide d'un appareil mobile sont maintenant plus nombreux que ceux effectués à l'aide d'un ordinateur de bureau sur le site labaie.com, la nouvelle application est rapide et efficace, et elle permet d'améliorer l'expérience numérique. En développant cette nouvelle application, nous avons déterminé ce qui contribuerait à rendre l'expérience de magasinage à La Baie d'Hudson plus facile et plus intéressante, du début à la fin, en ligne comme en magasin », a mentionné Adam Powel, vice-président du Commerce électronique à La Baie d'Hudson.

Principales fonctionnalités :

Page d'accueil retravaillée pour proposer les marques en vogue et les nouveaux arrivages;

Codes-barres à scanner pour rechercher d'autres modèles, d'autres pointures ou d'autres tailles et obtenir une description détaillée des produits;

Possibilité d'effectuer des achats en magasin et d'obtenir la livraison rapide et sans frais;

Suivi des envois;

Enregistrement des favoris.

Au cours des prochains mois, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à l'application et des mises à jour seront effectuées. L'application peut être téléchargée sur l' App Store pour les appareils IOS.

À propos de La Baie d'Hudson :

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.

Hafsa Pathan

Spécialiste des Communications de l'entreprise, Compagnie de la Baie d'Hudson

416-256-5115

hafsa.pathan@hbc.com

