La Baie d'Hudson lance sa toute première marque maison de maquillage et de soins de la peau

Les essentiels ont été développés exclusivement pour La Baie d'Hudson par Brittny Robins, entrepreneure canadienne de la génération Y reconnue dans l'industrie de la beauté, par l'entremise de sa nouvelle entreprise de création de gammes de produits de beauté, By Britt. Brittny, célèbre pour avoir transformé sa passion en grande entreprise de produits de beauté florissante, a initialement lancé sa première marque novatrice, Flawless by Friday, à La Baie d'Hudson.

« La Baie d'Hudson a été le premier grand détaillant au Canada à offrir ma gamme de produits de beauté; je suis donc très honorée de collaborer avec elle au lancement de sa première collection de produits de beauté et de maquillage de marque maison », a déclaré Mme Robins. « La collection est spécialement conçue pour réunir fonctionnalité et ingrédients naturels efficaces en une gamme inclusive qui aidera les Canadiens à se sentir au sommet de leur forme et plus confiants », a-t-elle ajouté.

« La Baie d'Hudson a gagné la confiance de la clientèle en offrant constamment des produits de qualité et un service basé sur la connaissance dans le cadre de son expérience beauté », a mentionné Catherine Kelly, vice-présidente des Produits de beauté à La Baie d'Hudson. « Cette première gamme de produits de beauté emblématiques représente pour La Baie d'Hudson non seulement une occasion d'offrir sa propre vision des produits de beauté essentiels, simples et évolués, mais aussi d'établir un partenariat avec un talent canadien comme Brittny, qui a fait ses preuves grâce à sa grande expertise et à sa passion pour l'industrie de la beauté », a-t-elle expliqué.

Voici Les essentiels

La gamme récemment lancée propose un éventail de soins de la peau et de produits de beauté ainsi que des accessoires de maquillage, dont voici un aperçu :

Sérum pour le visage, 55 $

à l'or, à l'érable et au ginseng

Ce mélange unique d'or, d'extrait d'érable et de ginseng permet de conserver l'hydratation, d'atténuer l'apparence des ridules et de redonner à votre peau tout son éclat. C'est le sérum parfait pour le jour ou la nuit.

Crème de base hydratante et lissante pour le visage et les yeux, 35 $

avec squalène d'origine végétale

La technologie parfaite de l'effet estompant donne à votre peau un aspect lisse, régulier et hydraté. La crème peut être portée seule ou toute la journée sous le maquillage.

Mascara pour allonger et soulever les cils, 30 $

à l'huile de jojoba

Ce mascara donne à vos cils l'intensité qu'ils méritent tout en les hydratant. Il permet de bien définir les cils supérieurs et les cils inférieurs grâce à ses 2 brosses distinctes qui permettent d'atteindre tous vos cils.

Gel à sourcils structurant transparent, 25 $

à l'acide hyaluronique et à l'herbe du Tigre

Ce gel à sourcils hydratant permet de définir les sourcils et de les maintenir en place toute la journée. L'applicateur rond aide à donner une forme parfaite à vos sourcils.

Couleur universelle en bâton, 25 $

à l'huile d'églantier

Une couleur universelle flatteuse qui hydrate et met en valeur vos joues, vos yeux et vos lèvres et leur donne une touche de couleur. Couleur infusée d'huile d'églantier d'un côté et pinceau estompeur de l'autre. Convient aux personnes de tous âges et à tous les types de peau.

Sérum universel pour les lèvres, 35 $

à l'or et à l'huile d'églantier

Le compagnon parfait à glisser dans votre sac à main. L'or adoucit les lèvres et leur donne une apparence pulpeuse alors que l'huile d'églantier agit comme un traitement hydratant de luxe.

Ensemble de masques pour les yeux, 40 $

à la caféine, à l'acide hyaluronique et au collagène vegetal

30 masques pour les yeux à l'hydrogel qui réduisent les bouffissures et les ridules tout en hydratant.

Ensemble de pinceaux, 60 $

Cet ensemble contient les 10 pinceaux en poils synthétiques doux essentiels à la routine beauté quotidienne, notamment pour l'application du fard à joues, de la poudre et du fard à paupières, pour sculpter et illuminer, et pour définir les sourcils. La collection de pinceaux est offerte dans un étui à rayures La Baie d'Hudson. Cet étui est idéal pour transporter les pinceaux en vue de retouches au travail, à la salle de sport ou en urgence dans les toilettes d'un restaurant.

Pochette à cosmétiques HBC, 35 $

Ce sac en nylon durable est idéal pour transporter les nouveaux produits de la gamme. Orné des élégantes rayures La Baie d'Hudson, il peut également servir de sac-pochette tout-aller, au quotidien et en déplacement.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com , La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS :

Michelle Veilleux

Directrice principale, Relations publiques, La Baie d'Hudson

Michelle.veilleux@hbc.com

416-256-5182

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038496/Hudsons_Bay_Les_Essentiels_Collection.jpg

SOURCE Hudson's Bay

