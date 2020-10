« The Room à La Baie d'Hudson a toujours été une destination où les clients peuvent trouver les créations les plus convoitées du monde entier », déclare Tyler Franch, vice-président, directeur principal de la mode de La Baie d'Hudson. « Cette collaboration représente l'alliance parfaite de l'esthétique avant-gardiste et novatrice de Jeremy Scott avec nos fameuses créations en couverture à points enracinées dans les 350 ans d'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson. »

« Je suis ravi de célébrer le 350e anniversaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson avec cette collaboration qui fusionne leurs rayures emblématiques avec mon monde Moschino », annonce Jeremy Scott, directeur de la création de Moschino Couture.

La collection est fabriquée en Italie et conçue exclusivement pour les magasins La Baie d'Hudson et labaie.com. Les prix se situent entre 185 $ et 1695 $ CA.

Pièces de la collection :

Veste de style moto en laine du 350e anniversaire (pour homme et femme) - 1495 $

Veste de style moto en laine à rayures emblématiques. Garnitures dorées, fermeture à glissière sur le devant, une poche à glissière en diagonale sur la poitrine, du côté gauche, et fermeture à glissière trois-quarts aux poignets. Ceinture réglable avec logo à la taille. Logo unique de la collaboration Compagnie de la Baie d'Hudson + Moschino Couture brodé au dos.

Sac banane en cuir de veau - 945 $

Sac banane en peau de veau souple avec grosse fermeture à glissière et logo en lettres à rayures emblématiques. Garnitures dorées avec ceinture réglable à boucle.

Ceinture en cuir de veau (pour homme et femme) - 350 $

Ceinture blanche en cuir de veau pleine fleur. Garniture avec logo à rayures emblématiques sur le devant, fermeture réglable à boucle à ardillon et garnitures dorées.

Chandail à capuchon en molleton (unisexe) - 895 $

Chandail à manches longues en doux molleton extensible, à capuchon avec cordon de serrage et à rayures emblématiques intégrales. Modèles sans fermeture ni attache à emmanchures basses avec poignets côtelés.

Pantalon de détente en molleton (pour homme et femme) - 745 $

Pantalon de détente en doux molleton extensible à taille mi-haute, à jambe fuselée et à rayures emblématiques. Taille et chevilles côtelées élastiques. Modèle à deux poches avec une applique brodée sur la poche gauche, à la hanche.

T-shirt en jersey avec logo (pour homme) - 295 $

T-shirt à manches courtes en jersey de coton blanc. Encolure ras du cou en tricot côtelé. Logo imprimé à rayures emblématiques.

Robe polo (pour femme) - 395 $

Robe en coton à col polo avec trois boutons et à manches trois-quarts. Logo imprimé à rayures emblématiques.

Porte-clés en métal - 185 $

Porte-clés doré surdimensionné avec de saisissantes breloques des lettres du logo à rayures emblématiques et un fermoir en forme de pince de homard.

Sac à bandoulière en veste de style moto en laine - 1695 $

Sac à bandoulière en veste de style moto en laine avec garnitures dorées et rayures emblématiques. Deux poches et fermeture à glissière avec logo sur le devant, à l'extérieur. Bandoulière transformable en chaîne à maillons pouvant être portée de plusieurs longueurs. Pochette unique sur la paroi intérieure et fermeture à bouton-pression magnétique sur le rabat, sur le devant.

La campagne pour la collection Compagnie de la Baie d'Hudson + Moschino Couture a été tournée à Los Angeles par l'équipe créative de Moschino, avec les mannequins internationaux Stella Maxwell et Denek Kania.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

À propos de Moschino

Moschino S.p.A. est le propriétaire des marques Moschino. La société, qui était un concédant d'AEFFE S.p.A. depuis le lancement de la marque en 1983, a été rachetée par AEFFE S.p.A. en 1999.

BUREAU DE PRESSE DE LA BAIE D'HUDSON :

Tiffany Bourré

VPD, Relations publiques, Siège social et Communications internes

[email protected]

416-571-1301

Lauren Polyak

Directrice, Relations publiques

[email protected]

416-200-9823

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307233/2__Stella_Maxwell_and_Denek_Kania_Hudson_s_Bay_Company_Collection___Moschino_Couture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307227/3__Denek_Kania__Hudson_s_Bay_Company_Collection___Moschino_Couture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307228/4__Stella_Maxwell_and_Denek_Kania_Hudson_s_Bay_Company_Collection___Moschino_Couture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307231/1__Stella_Maxwell__Hudson_s_Bay_Company_Collection___Moschino_Couture.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243499/LA_BAIE_D_HUDSON_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1307478/Ande_De_Grass_Hudsons_Bay_Company_Collection.jpg

SOURCE Hudson's Bay