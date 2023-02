Le détaillant annonce la mise en ligne à labaie.com d'un nouvel espace numérique où

sa clientèle pourra facilement découvrir et adopter des marques détenues et dirigées par

des Noirs.

TORONTO, le 8 févr. 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson est fière de dévoiler aujourd'hui l'ESPACE_NOIR, une nouvelle destination de magasinage à labaie.com qui encourage sa clientèle à découvrir et à soutenir toute l'année des marques détenues et dirigées par des Noirs. Mettant en lumière le talent et l'esprit novateur des créateurs noirs axés sur le style de vie, l'ESPACE_NOIR propose un assortiment incomparable de produits de marques détenues et dirigées par des Noirs, des vêtements à la mode maison en passant par les cosmétiques et les accessoires, le tout réunit en un seul endroit.

« En tant que premier grand magasin canadien à avoir adhéré au Fifteen Percent Pledge (engagement de 15 pour cent), nous redoublons constamment d'efforts pour nous assurer d'offrir des produits et une expérience qui reflètent la diversité de notre clientèle, de notre personnel et de la société canadienne », a déclaré Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Avec sa sélection incroyable de marques détenues et dirigées par des Noirs, L'ESPACE_NOIR permet aux consommateurs d'encourager aisément leurs griffes préférées, et de faire connaissance avec des créateurs émergents ou qui leur étaient jusque-là inconnus. »

Pour souligner le lancement de l'ESPACE_NOIR, La Baie d'Hudson et Fifteen Percent Pledge ont organisé, au magasin phare de Queen Street du détaillant, une séance de discussion intime pilotée par Vanessa Craft, chef mondiale, Style de vie et éducation, pour TikTok. Pour l'occasion, la conférencière d'honneur Aurora James, directrice principale de la création et fondatrice de la marque d'accessoires de luxe Brother Vellies, ainsi que fondatrice de l'OBNL de défense Fifteen Percent Pledge, était entourée de George Sully, designer et fondateur de Black Designers of Canada; d'Emefa Kuadey, ingénieure en design de mode et fondatrice d'ISRAELLA KOBLA; et de Tyler Ferguson, propriétaire et designer en chef de Monoxide. Tour à tour, les panélistes ont parlé du pouvoir économique des entreprises noires, des occasions à saisir pour les designers émergents et de l'équité raciale au Canada.

« Notre partenariat avec La Baie d'Hudson a grandement contribué à soutenir les entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre », a commenté Aurora James, fondatrice de Fifteen Percent Pledge et directrice principale de la création pour Brother Vellies. « Je suis très heureuse que les consommateurs aient enfin l'occasion de découvrir toutes les marques d'exception réunies dans l'ESPACE_NOIR et de participer à la promotion d'entreprises dirigées par des membres de la communauté noire. »

Dans le cadre de cet événement, La Baie d'Hudson a aussi dévoilé une nouvelle boutique éphémère en magasin, où les clients ont eu droit à un avant-goût de l'assortiment de l'ESPACE_NOIR ainsi qu'à des rafraîchissements, des prestations musicales, des services beauté, une galerie d'art et des séances photo offerts par des entreprises noires locales.

Parmi les marques réunies dans l'ESPACE_NOIR, notons Balmain, Brillcool, City Chic, Ellie Bianca, Good Man Brand, Heron Preston, ISRAELLA KOBLA, Kaela Kay, Loola Cosmetics, Maison Jiji, Monoxide, Oma The Label, Saint Lyon, SIMKHA Biocosmetiques, Skindew, Sully & Son Co., Yo Mama's Foods, LaQuan Smith et bien d'autres.

Découvrez dès maintenant l'ESPACE_NOIR à labaie.com .

À PROPOS DE LA MODÉRATRICE ET DES PANÉLISTES

VANESSA CRAFT

Chef mondiale, Style de vie et éducation, TikTok

Leader avisée et avant-gardiste, Vanessa Craft a bâti sa carrière autour de la gestion de contenu inclusif, du modelage des tendances et de la promotion des talents émergents. En tant que chef mondiale, Style de vie et éducation, pour TikTok, elle dirige l'équipe chargée d'établir la stratégie et la direction mondiales en matière de contenu vertical hautement influent, comme la mode, les cosmétiques, la nourriture, les livres et les ONG. Vanessa occupait précédemment le poste de rédactrice en chef d'ELLE Canada. Elle a été la première femme noire à décrocher ce titre au sein des 44 salles de rédaction que compte le magazine à l'échelle mondiale. En 2021, elle figurait dans la liste des personnalités internationales les plus influentes selon Variety.

TYLER FERGUSON

Propriétaire et designer en chef, Monoxide

Née au Canada, Tyler Ferguson a grandi aux Bahamas et à Toronto. Elle a lancé Monoxide en 2012, une marque qu'elle fait découvrir au monde entier depuis. Ses collections ont été présentées pendant la semaine de la mode de Londres et mises en vedette par Forbes et ELLE Canada.

AURORA JAMES

Directrice principale de la création et fondatrice de la marque d'accessoires de luxe Brother Vellies, et fondatrice de l'OBNL de défense Fifteen Percent Pledge

Aurora James œuvre depuis longtemps à rendre l'économie mondiale plus équitable pour les groupes historiquement marginalisés.

Elle a fondé sa marque Brother Vellies en 2013 avec la mission de préserver et de promouvoir les techniques africaines traditionnelles de création. Source d'emploi et défenseure des pratiques de travail équitable, cette griffe soutient des communautés d'artisans aux quatre coins du globe en proposant des pièces intemporelles qui célèbrent l'histoire et la culture des gens qui les confectionnent.

En juin 2020, dans la foulée du meurtre de George Floyd, Aurora James a lancé Fifteen Percent Pledge, un organisme de défense à but non lucratif qui presse les entreprises et les citoyens à s'engager à accroître la diversité et la représentativité dans leurs pratiques commerciales et leurs habitudes de consommation. Depuis, l'organisation a mobilisé 29 grandes sociétés qui ont pris « l'engagement de 15 pour cent », dont Nordstrom, Vogue, InStyle et Sephora États-Unis, et a aidé plus de 625 entreprises à lancer leurs produits chez ses signataires. En 2021, Aurora James est devenue la première designer noire lauréate du Prix des fondateurs du CFDA attribué en l'honneur d'Eleanor Lambert, et a été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes selon le TIME Magazine.

EMEFA KUADEY

Ingénieure civile devenue ingénieure en design de mode et fondatrice d'ISRAELLA KOBLA

Ingénieure en design de mode, Emefa Kuadey a fondé ISRAELLA KOBLA, une marque de vêtements et d'accessoires pour femme qui redéfinit le minimalisme avec ses pièces dénotant un amour pour l'architecture et l'indémodable. En 2022, elle est devenue la toute première récipiendaire du Fonds pour la mode La Baie.

GEORGE SULLY

Créateur de mode et fondateur de Black Designers of Canada

Designer multidisciplinaire primé, l'entrepreneur George Sully est aussi le fondateur de Black Designers of Canada (BDC). Intronisé au Bata Shoe Museum, le cofondateur de la marque House of Hayla est l'esprit créatif derrière la nouvelle griffe Sully & Son Company.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, et entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

