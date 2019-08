La Baie d'Hudson annonce le début de son événement La nouvelle saison!

Aperçu des nouveautés griffées mettant en vedette les nouveaux arrivages de l'automne

TORONTO, le 9 août 2019 /CNW/ - La Baie d'Hudson a annoncé aujourd'hui le lancement de son événement La nouvelle saison! Aperçu des nouveautés griffées, un incontournable qui permettra aux amateurs de mode du Canada de prendre une longueur d'avance et de mettre à jour leur garde-robe ainsi que le décor de leur foyer pour l'automne. L'événement, qui sera lancé le vendredi 16 août, se tiendra sur 10 jours et présentera des nouveautés des marques les plus prisées de La Baie d'Hudson offertes en exclusivité à un prix avantageux.

L'événement La nouvelle saison! Aperçu des nouveautés griffées comprendra des vêtements pour homme et femme, des chaussures, des accessoires et des articles pour la maison, et ne sera en cours que pour un temps limité dans certains magasins et en ligne. Vous pourrez découvrir les toutes dernières tendances des marques populaires comme Rebecca Minkoff, Levi's, Eileen Fisher, Weekend Max Mara, Marc Jacobs, Frye, Coach, Frame, Theory, Joie, Kate Spade New York, Tiger of Sweden, Lacoste, Smeg, Casper et bien plus.

« La Baie d'Hudson est la destination de choix pour ajouter un peu d'élégance dans la vie de nos clients, » a déclaré Wayne Drummond, marchand en chef à La Baie d'Hudson. « L'événement La nouvelle saison! Aperçu des nouveautés griffées permet à notre clientèle d'obtenir un avant-goût des nouveaux arrivages de l'automne offerts en exclusivité à des prix avantageux. »

Cet événement se tiendra dans huit magasins La Baie d'Hudson du Canada, notamment celui du centre-ville de Vancouver, de Southgate à Edmonton, de Queen Street, de Yorkdale et de Sherway à Toronto, de Chinook à Calgary, de Rideau à Ottawa et du centre-ville de Montréal, à compter du vendredi 16 août. L'aperçu sera par la suite présenté en ligne à labaie.com du lundi 19 au dimanche 25 août 2019.

Vous pourrez bénéficier des services suivants offerts dans les magasins La Baie d'Hudson participants afin de faciliter votre magasinage.

Service de magasinage personnalisé : Les experts de la mode des magasins La Baie d'Hudson sont prêts à vous aider à faire votre choix. Que vous soyez à la recherche du jean parfait ou que vous ayez besoin de mettre votre garde-robe à jour, le service de magasinage personnalisé est toujours offert gratuitement.

Appli La Baie d'Hudson : La nouvelle application bilingue de La Baie d'Hudson facilite le magasinage en ligne et en magasin. Facile à utiliser, elle peut être téléchargée dans l'App store. Sa page d'accueil met en vedette nos nouvelles marques et nos derniers arrivages. Vous pouvez également trouver une autre taille ou un autre modèle à l'aide du lecteur optique de l'appli lorsque vous êtes en magasin, vous les procurer sur-le-champ et les faire livrer rapidement et sans frais à l'adresse de votre choix. De plus, l'appli vous permet de faire le suivi de vos articles préférés et de votre dernière commande.

Service de retouches : L'ajustement est essentiel lorsqu'il est question de mode. Les spécialistes des services Altered Image situés dans les magasins La Baie d'Hudson s'assureront que vos nouveaux vêtements vous feront comme un gant.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com , La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.

